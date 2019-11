Vizualizări: 106

Discuții în Regiunea de Dezvoltare Nord pe marginea noii paradigme a dezvoltării regionale, în contextul Acordului de Asociere RM-UE

— Noile provocări în dezvoltarea regiunilor Republicii Moldova au fost puse în discuție marți, 19 noiembrie, la Bălți, în cadrul unei mese rotunde dedicată prevederilor capitolului 20 („Dezvoltarea regională, cooperarea la nivel transfrontalier și regional”) al Acordului de Asociere Republica Moldova - Uniunea Europeană, Planul de Acțiuni al Acordului RM-UE și perspectivele dezvoltării regionale în contextul unei noi paradigme în domeniu.Masa rotundă a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord în colaborare cu Institutul de Dezvoltare Economică Regională (REDI), sub egida proiectului GIZ „Exchange Platform for the Chapters on Regional Development within the Association Agreements of Georgia, Moldova and Ukraine”.La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), specialiști din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, experți și reprezentanți ai Direcțiilor economice din cadrul Consiliilor raionale din regiune.„Pentru noi, cei implicați în procesele de dezvoltare regională încă din anul 2006, când în țara noastră s-au pus bazele acestei politici, este important ca valorile și concepțiile politicii de dezvoltare regională să fie aduse la cunoștința oamenilor. E important să cunoaștem cum abordarea de la centru a domeniului se aplică în regiuni. Datorită unor întruniri de acest gen, desfășurate în regiunile republicii, sper să avem o viziune mai clară asupra perspectivelor domeniului dezvoltării regionale în țara noastră”, a menționat Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională în cadrul MADRM. În context, reprezentantul MADRM a remarcat că se va reuși identificarea și punerea în valoare a potențialului fiecărei regiuni în parte doar prin cooperarea părților implicate în procesul de elaborare și implementare a politicii de dezvoltare regională.Constantin Bândiu, directorul interimar al ADR Nord, a accentuat importanța implicării autorităților publice locale, a reprezentanților societății civile și a mediului de afaceri și cel academic în procesele de dezvoltare regională, precum și în activitățile de elaborare a unei noi Strategii de dezvoltare, care să ofere o viziune clară de dezvoltare a regiunii pentru următorul deceniu. La rândul său, Maria Prisacari, șefa Secției politici regionale și cooperare externă a ADR Nord, a remarcat că, odată cu noua paradigmă a dezvoltării regionale, accentul urmează să fie pus pe dezvoltarea economică și specializarea inteligentă.Despre noua paradigmă a dezvoltării regionale, prevederile Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională pentru anii 2016-2020 și importanța reformei administrativ-teritoriale a vorbit Alexandr Muravschi, consultant REDI. Analizând perspectivele și provocările în dezvoltarea regională, consultantul REDI a concluzionat că rostul noii paradigme în acest domeniu este să accelereze potențialul de creștere economică a regiunilor în următorii zece ani. În acest context, reforma administrativ-teritorială, care poate avea loc nu mai devreme de anul 2023, odată cu următoarele alegeri locale generale, urmează să ofere noi perspective politicii de dezvoltare regionale. Totodată, odată cu reforma administrativ-teritorială, rolurile Agențiilor de Dezvoltare Regională și Consiliilor Regionale pentru Dezvoltare urmează să sporească.Prevederile Acordului de Asociere RM-UE, Planul de Acțiuni al Acordului RM-UE, precum și unele aspecte privind dimensiunea economică în dezvoltarea regiunilor au fost prezentate în detalii de către Stela Corobceanu, consultant REDI. La rândul său, Veaceslav Bulat, expert în cadrul Institutului de Dezvoltare Urbană, s-a referit la tendințele și politicile la nivel internațional și național în domeniul dezvoltării urbane. În context, s-a discutat despre perspectivele dezvoltării urbane în Regiunea de Dezvoltare Nord.Ghidați de experți, participanții la masa rotundă au fost implicați în discuții și exerciții practice de elaborare a unei viziuni integrate pentru asigurarea unei dezvoltări economice durabile și echilibrate Regiunii de Dezvoltare Nord.