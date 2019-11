Vizualizări: 113

Premieră în Republica Moldova: Profesorii de informatică s-au reunit în cadrul forumului Ambasador IT Nord

Bălți, 27 Noiembrie 2019 — Forumul Regional cu genericul „Profesorul de informatică – Ambasador IT Nord” a avut loc miercuri, 27 noiembrie a.c., la Bălți. Evenimentul, o premieră pentru Regiunea de Dezvoltare Nord, a reunit peste 200 de participanți: profesori de informatică, studenți, reprezentanți ai mediului academic și ai companiilor IT locale. În cadrul forumului regional, Asociația pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Informaționale (ACETI), organizatorul evenimentului, a semnat acorduri de colaborare cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare (APIP), colegii și școli din municipiul Bălți, pentru a promova tehnologiile inovaționale și a-i încuraja pe tineri să-și lege viitorul de acest domeniu.



Reuniți în cadrul primului forum regional de acest gen, profesorii de informatică au fost informați din primele surse despre oportunitățile pe care le oferă piața IT din regiune tinerei generații, precum și despre necesitatea creării unei platforme de dialog prin intermediul căreia să fie promovat domeniul IT.



„ACETI își propune, prin organizarea acestui forum regional, să creeze o platformă de dialog între profesorii de informatică din învățământul general, profesional tehnic și superior, pe de o parte, și mediul de afaceri din domeniul tehnologiilor inovaționale din nordul Moldovei, pe de altă parte. Ne dorim o platformă în cadrul căreia să promovăm idei și să facilităm legături de colaborare între tineri și diverși actori din sfera IT. De asemenea, dorim să promovăm domeniul tehnologiilor inovaționale în regiune și să-i informăm pe profesorii de informatică despre posibilitățile de creștere profesională și organizare a unor activități extra-curriculare pentru tinerii pasionați de tehnologiile inovaționale. Scopul nostru este ca elevii pe care dvs., profesorii de informatică, îi instruiți să rămână aici, acasă, unde să aibă un job bine remunerat. Înțelegem că nu toți tinerii vor alege să rămână aici, dar noi ne propunem să creăm în regiunea noastră o atmosferă prielnică pentru viitorii specialiști IT. Motoul pe care îl promovăm este «ACASĂ vreau să învăț, ACASĂ vreau să lucrez!». Visul meu e ca 10% din bugetul național să revină educației”, a relevat președintele ACETI, Ion Bodrug.



În discursul său, Ion Bodrug a mai comunicat că evenimentele ACETI precum IT@Weekend Morning, organizate în ultima perioadă, au demonstrat că tinerii sunt interesați de IT și de perspectivele pe care le oferă acest domeniu. Președintele ACETI s-a referit și la un proiect de dezvoltare regională implementat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, în urma căruia, pe teritoriul Universității din Bălți, va fi creat Centrul de Inovare și Transfer Tehnologic (CITT) din Regiunea de Dezvoltare Nord. Bugetul proiectului solicitat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională se cifrează la circa 11,77 milioane de lei. Disponibilitatea de a deveni cofinanțatori ai proiectului a fost exprimată de Proiectul de Competitivitate din Moldova al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasada Suediei și UK Aid, dar și de alți parteneri externi. „În următoarea perioadă, ACETI va iniția colaborări internaționale și planificăm să ne implicăm în unele proiecte care urmează să fie depuse la Comisia Europeană. Totodată, cu sprijinul partenerilor naționali și internaționali, ne propunem să creăm Digital Innovation Hub”, a menționat președintele ACETI.



La rândul său, rectorul USARB, Natalia Gașițoi, a remarcat rolul profesorilor în orientarea profesională a elevilor și a vorbit despre importanța tot mai mare a tehnologiilor informaționale în viața de zi cu zi. „Rolul profesorilor de informatică este enorm atunci când vorbim despre viitoarea generație de specialiști IT. Astăzi practic nimeni nu poate lucra fără instrumente IT. Misiunea de bază a profesorilor este să pătrundă în sufletul fiecărui elev, pentru a-l ghida și a-l orienta în drumul său către o viitoare profesie. În cazul de față, vorbim despre profesorii de informatică. Societatea noastră are nevoie atât de programatori, cât și de o nouă generație de profesori de informatică. Universitatea din Bălți este deschisă să organizeze cursuri de formare continuă pentru profesorii de informatică din regiune și să sprijine evenimentele de promovare a domeniului IT”, a menționat rectorul USARB.



Ministerul Educației, Culturii și Cercetării (MECC), reprezentat de Angela Prisăcaru, consultantul principal, și-a exprimat susținerea pentru activitățile organizate de ACETI și a menționat importanța apariției unei platforme de dialog între profesorii de informatică, Universitatea din Bălți și companiile IT, ca instrument efectiv în promovarea domeniului. Reprezentanta MECC menționat importanța profesorilor din școli în procesul de pregătire a specialiștilor calificați, precum și dezvoltarea competențelor acestora din urmă încă de pe băncile școlii. De asemenea, funcționara de la MECC menționata importanța domeniul IT în economia țării.



Reprezentantul Proiectului Competitivitate din Moldova a adus la cunoștința publicului informații despre proiectul „Clasa viitorului” și i-a încurajat pe profesori să participe în acest proiect. Informația prezentată a fost actuală și a prezentat un deosebit interes pentru participanții la eveniment.



Forumul Regional cu genericul „Profesorul de informatică – Ambasador IT Nord” a fost organizat de ACETI, din care fac parte opt companii IT locale și regionale, în parteneriat cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Organizarea Forumului IT a fost finanțată de Proiectul de Competitivitate al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), Ambasada Suediei și UK Aid, Asociația Patronală din Industria Prelucrătoare și companii membre ale ACETI.



ACETI a fost lansată în luna septembrie 2019, cu ocazia Zilei Internaționale a Programatorilor, marcată în premieră la Bălți. Cu sprijinul partenerilor locali și externi, ACETI își propune în continuare să susțină tinerii pasionați de IT prin organizarea unui șir de evenimente, inclusiv reuniuni de orientare profesională în domeniu. Totodată, ACETI încurajează antreprenorii IT să se asocieze în jurul său, pentru realizarea eficientă a obiectivelor comune.