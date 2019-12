Vizualizări: 76

Valeriu Gutu, primar de Cioresti, Nisporeni: „Oamenii trebuie să lase urme pe pământ, nu doar să facă urme"

2 Decembrie 2019 — Valeriu Gutu este de aproape două decenii primar în comuna Cioresti, Nisporeni. Consideră că cheia succesului constă în foarte multă muncă, conlucrarea cu cetățenii și credința că vei reuși să realizezi ceea ce îți propui. Își dorește să dezvolte comunitatea din punct de vedere economic pentru a stopa tendința de depopulare, dar și pentru că frumusețea plaiului, meșteșugurile populare și ospitalitatea oamenilor sunt valori ce ar atrage turiștii în satele noastre.



Ce vă motivează să depuneți atât de mult efort pentru a fi mereu în slujba comunității?



Valeriu Guțu: Am o filosofie de care mă ghidez. Omul este trecător în viață și este important să lăsăm urme pe pământ, nu pur și simplu să facem urme. Știu sigur că atunci când vom pleca în lumea celor drepți nu vom lua nimic cu noi, rămân doar amintirile și faptele pe care le-am făcut. Niciodată nu mi-am propus să fac averi sau afaceri, probabil nici nu știu cum să fac acest lucru. Mi-am dorit mereu să fac cât mai multe pentru cetățenii din comunitate, chiar dacă nu întotdeauna am fost înțeles.



Sunt convinsă că majoritatea primarilor vor să schimbe lucrurile în bine, dar nu toți reușesc...



Valeriu Guțu: Este nevoie de multă dedicație, de perseverență. Ca și mulți colegi de-ai mei am pus pe altarul comunității foarte multe lucruri, chiar și familia, sănătate, timp. Cred că cheia succesului este să muncești foarte mult, să conlucrezi cu cetățenii și să crezi în ceea ce vrei să faci. Atunci când părea că nu există nicio soluție simțeam o mână invizibilă a cuiva care mă ajuta și reușeam. Acum circa 12 ani, când am început să construim în comuna Ciorești un apeduct aveam ca obiectiv să aducem apa din codru, de la o distanță de 7 km. Unii dintre cetățeni ziceau că acest lucru este imposibil, considerau că sunt un idealist. Pentru ca un lucru să se realizeze el trebuie să apară, în primul rând, în mintea cuiva. Dacă această idee devine un scop și dacă crezi în ceea ce vrei să faci și cauți soluții, ești insistent și muncești foarte mult atunci cu siguranță vei reuși.



Ce restanțe mai are primarul Valeriu Guțu?



Valeriu Guțu: Indiferent de câte ai face, tot timpul este loc pentru mai bine. Restanțe mai sunt. Chiar să lucrez încă multe mandate de acum încolo, oricum se vor identifica foarte multe lucruri pe care ar urma să le facem. Avem de lucru la capitolul infrastructură, am soluționat problema aprovizionării cu apă dar rămâne să identificăm soluții pentru a crea sistemul de canalizare. Am elaborat proiectul tehnic și este nevoie de o investiție de circa 40 milioane de lei doar într-o localitate, iar în cealaltă încă vreo 10 milioane de lei. Acum 10-12 ani în localitate nu era niciun metru de asfalt, acum avem câțiva km de drum de acces spre comunitate, cu lucrări efectuate de circa 27 milioane de lei și în comună avem câțiva km de drum asfaltat. În total sunt 40 de km de drum și pentru această etapă ne propunem să le facem măcar în variantă de pietriș pentru a reuși să scoatem lumea din glod. Am făcut un calcul și pentru a acoperi cu asfalt toate drumurile ar fi nevoie de 200-250 milioane de lei, bani pe care nu avem de unde să-i luăm. În ultimul timp pentru mine este primordial să dezvoltăm comunitatea din punct de vedere economic. Deși noi ne-am preocupat mai mult de infrastructură am văzut că lucrurile, în principiu, nu se schimbă, venituri substanțiale oricum nu vin în bugetul local, iar acest lucru se întâmplă mai ales din cauza că localitățile rurale nu sunt dezvoltate din punct de vedere economic.



Cum am putea să dezvoltăm economia la nivel local?



Valeriu Guțu: Cred că în următorii 5-10 ani vreo 20-25 de localități rurale sau urbane vor fi poli de dezvoltare economică. În rest, tendința este că comunitățile vor fi depopulate. Iată de ce prioritatea mea numărul unu este să dezvoltăm comunitatea din punct de vedere economic. Trebuie să evaluăm resursele pe care le avem în teritoriu. Bogății naturale nu avem, în zona în care locuiesc eu sunt câteva lucruri importante, unul dintre acestea este frumusețea plaiului pe care putem să o oferim turiștilor prin dezvoltarea proiectelor. O altă bogăție sunt oamenii pe care îi avem în comunități, meșterii populari și noi putem să le oferim niște servicii bune turiștilor, celor care vin din afara țării sau chiar din țară. Astfel vor putea veni bani în comunitate. De anul trecut am început să promovăm proiectul „Dor de Codru", împreună cu primăriile Micleușeni și Dolna. Urmează să dezvoltăm această idee, suntem parte a unui proiect Migrațiune și Dezvoltare Locală, finanțat de către Guvernul Elveției. Prin intermediul PNUD ni se vor oferi circa 60 mii de dolari. Pe lângă domeniul turismului vom susține agenții economici din alte domenii, cum a fi apicultura, agricultura. Recent, la Ciorești a fost creată prima cooperativă a apicultorilor din Republica Moldova. Îi ajutăm să scrie proiecte, să identifice noi fonduri pentru a-și dezvolta afacerile și astfel oamenii vor avea venituri, vor achita impozitele și bugetul local va avea de câștigat. Trebuie puțin câte puțin să pornim motoarele economice altfel, în situația existentă nu avem nicio perspectivă de a supraviețui. Sigur că este nevoie să se facă politică la nivel de stat pe domeniul de dezvoltare a turismului, în România sau în alte țări aceasta este o prioritate la nivel național. Trebuie promovate și alte strategii, inclusiv privind gestionarea deșeurilor, deoarece turistul nu va veni într-o localitate unde vor fi gunoiști neautorizate. Cu efortul comune ale administrației publice centrale și locale, fără a pune piedici unii altora, dar prin susținere, prin intermediul migranților care sunt peste hotare, dar și cu cetățenii care sunt în țară, putem să reușim.



Ce părere aveți despre activitatea CALM-ului?



Valeriu Guțu: Am o părere deosebit de bună. Am reușit multe prin intermediul CALM-ului. Suntem membri ai CALM-ului chiar din momentul înființării în 2010. De atunci și până acum s-au schimbat multe lucruri, CALM-ul fiind o platformă și o familie unde ne întâlnim toți primarii, de la diferite partide, avem diferite opinii politice, dar aici ne promovăm nu interesele noastre personale, ci ale comunităților. Numai cât valorează că am obținut acum câțiva ani ca din Fondului Rutier să fie făcute transferuri în bugetele locale. Acest lucru ne-a ajutat să reabilităm unele porțiuni de drumuri și să scoatem lumea din glod. Sper că și în continuare CALM-ul va continua să fie o familie care să ne unească și în comun să realizăm lucruri frumoase și necesare pentru comunitățile noastre.



Serviciul de Comunicare al CALM