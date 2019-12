Vizualizări: 72

Primarul de Cărpineni, Hâncești Ion Cărpineanu își propune să relanseze industria alimentară din comunitate!

2 Decembrie 2019 — În cadrul Forumului liderilor locali UE- Parteneriatul Estic ce a avut loc recent, la Vilnius, Lituania, primarul comunei Cărpineni, Hâncești a prezentat experiența Republicii Moldova în domeniul dezvoltării economice locale, prin prisma proiectului „Primarii pentru Creștere Economică” și a instrumentelor care au fost oferite APL odată cu aderarea la această inițiativă. „De fapt, grație acestui proiect, pentru prima dată am făcut o analiză profundă a problemelor din domeniul economiei locale și am stabilit care sunt toate neajunsurile pe această dimensiune.”



Întrebat de calm.md dacă putem vorbi despre dezvoltarea în Republica Moldova a economiei la nivel local, Ion Cărpineanu a afirmat că e timpul deja să abordăm acest subiect, acesta fiind cel mai important aspect la nivel local. „Se înregistrează un nivel înalt al migrației și înțeleg că acest fenomen se datorează faptului că nu există oportunități, locuri de muncă bine plătite în satele Republicii Moldova.”



Primarul de Cărpineni a menționat că, în special, în zona rurală sunt dezvoltate doar comerțul și o parte din servicii, practic nu există domeniul prelucrării și nici al tehnologiilor noi pentru a prelucra toată materia primă care se află în zonele rurale, ceea ce duce la imposibilitatea creării locurilor de muncă bine plătite și la un mediu de afaceri nedezvoltat.



În cadrul proiectului „Primari pentru Creștere Economică”, comuna Cărpineni își propune să relanseze industria alimentară, acest domeniu fiind unul dezvoltat în comunitate în perioada sovietică. „Ne dorim foarte mult ca cea mai mare parte din cerealele care sunt produse la noi în localitate să fie prelucrate și ambalate tot la Cărpineni. Astfel va crește lanțul valoric al acestor produse și vor veni și alte resurse financiare în localitate. De asemenea, avem mai mulți agenți economici care cresc legume și ne dorim foarte mult să reușim să le prelucrăm la Cărpineni. Al treilea aspect ține de prelucrarea laptelui. Zilnic se produc 3000 litri de lapte în comunitatea noastră, iar pasteurizarea și ambalarea laptelui la Cărpineni ar aduce mult mai multe venituri producătorilor locali.”



Vorbind despre rolul autorităților locale în tot acest proces, Ion Cărpineanu a fost de părere că agenții economici trebuie motivați să creeze mai multe locuri de muncă. „Un alt aspect important ar fi facilitarea accesului la resursele financiare pentru tehnologii noi, pentru cele de prelucrare, dar și consolidarea capacităților acestor producători.”



Referitor la schimbul de experiență între reprezentanții autorităților locale din țările UE și ale Parteneriatului Estic, Ion Cărpineanu a spus că în sec. XXI este greu să inventezi ceva nou. „Este foarte util atunci când poți prelua un model și îl aplici la tine în localitate sau chiar în Republica Moldova. 27 de ani nu am putut inventa un model al nostru, probabil ar fi bine să-l preluăm, să-l adaptăm și să urmărim deja rezultatele finale.”



De asemenea, vorbind despre Republica Moldova, despre oportunitățile pe care le au APL, prezentând ceea ce își dorește să realizeze în comunitatea sa, primarul Ion Cărpineanu a primit o ofertă de a exporta produsele pe care urmează să le aibă în localitate în una dintre rețelele de comercializare din Lituania.



Lansată la 26 octombrie 2016 în timpul unei conferințe la Erevan, "Primarii pentru Creștere Economică" este o inițiativă a Uniunii Europene care vizează autoritățile publice locale ale țărilor parteneriatului Estic: Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova și Ucraina.



Obiectivul general al inițiativei "Primarii pentru Creștere Economică" este de a susține autoritățile publice locale din țările Parteneriatului Estic să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă în această regiune, precum și de a asigura că ele pot oferi oportunități pentru participarea economică, socială și culturală, bunăstarea comunităților, și un nivel bun de trai.



Serviciul de Comunicare al CALM