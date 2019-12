Vizualizări: 200

ACETI despre sectorul IT la Edineț

Edineț, 23 Decembrie 2019 — Mai mulți membri ai Asociației pentru Dezvoltarea Comunicațiilor Electronice și Tehnologiilor Inovaționale (ACETI) au participat vineri, 20 decembrie a.c., la un eveniment de relaționare a Platformei de Cooperare și Suport în afaceri cu genericul „Totul ce trebuie sa știi despre sectorul IT pentru a-ți dezvolta o carieră de succes acasă”. Evenimentul a avut loc în cadrul proiectului „Edineț – pol de creștere economică în regiunea de Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană, prin Inițiativa Inițiativa Primarii pentru Creștere Economică (M4EG).



La eveniment au participat circa 30 de tineri ambițioși și creativi din municipiul Edineț de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, LT „Pan Halipa” și LT „Vasili Suhomlinski”. Evenimentul a fost lansat de către Angela Cașcaval, care a menționat că la Edineț există posibilități de dezvoltare a unei afaceri în domeniul IT și posibilități pentru o educație extrașcolară.



La rândul său, președintele ACETI, Ion Bodrug, a apreciat inițiativa de a organiza această activitate și i-a îndemnat pe tineri să își continue studiile aici, în Republica Moldova, pentru ca să își găsească un loc de muncă în cadrul unei anumite companii IT locale sau, eventual, să fondeze o companie proprie.



Membrii ACETI, reprezentanți ai companiilor partenere ACETI (compania MeraxSoft Bălți și ULS Bălți) i-au familiarizat pe tineri cu domeniul IT, prezentându-le etapele de elaborare a unui produs soft, dar și posibilitățile de angajare în domeniul IT: cerințele pe piață (competențe și cunoștințe de bază necesare).



Sergiu Chilat, director IT compania MeraxSoft Bălți, membru ACETI și cadru didactic la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (USARB), i-a captivat pe cei prezenți prin informații actuale, utile și necesare unui programator de succes. Andrei Litra, manager proiecte USA Link System din municipiul Bălți, membru ACETI, a reușit să creeze o atmosferă binevoitoare ce a permis captivarea publicului cu informație utilă.



Cei mai atenți și mai isteți participanți au avut parte de surprize, au fost implicați în activități de simulare a lucrului în echipă la un proiect.



Activitatea a permis celor pasionați de lumea IT nu doar să afle secretele specialității de programator, dar și să simtă modul în care au loc procesele la o companie IT. Cei mai activi au reușit să obțină premii oferite de către organizatorii evenimentului.



Directorul executiv al ACETI, Mircea Petic, a subliniat faptul că cererea de specialiști IT este tot mai mare și îndemnul este ca tinerii să devină profesioniști în acest domeniu, una din posibilități fiind continuarea studiilor la USARB, unde există mai multe specialități de IT.



Discuțiile despre IT au continuat și după eveniment. Vom menționa cu satisfacție că la această activitate am descoperit tineri creativi și inovativi, care, suntem siguri, ar putea avea o carieră minunată în domeniul IT în regiunea de nord a Republicii Moldova, contribuind la faptul ca municipiul Edineț să-și mențină cursul în a deveni un oraș inteligent și un pol de creștere economică în nordul Moldovei.



www.aceti.md