Primarii au însușit la Strășeni cum să integreze migrația în dezvoltarea locală!

24 Decembrie 2019 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu Proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL) și Primăria mun. Strășeni au organizat pentru mai mulți aleși locali o vizită de studiu în municipiul Strășeni cu genericul „Integrarea migrației în dezvoltarea locală. Modele de bune practici." Evenimentul a avut loc la 17 decembrie în incinta primăriei municipiului Strășeni și a fost organizat pentru localitățile ce nu beneficiază de asistența Proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală (MiDL), dar manifestă interes de a integra migrația în dezvoltarea locală sau chiar au inițiat pași concreți pentru a transforma migrația dintr-o problema într-o oportunitate la nivel local.



În debutul evenimentului, coordonatorul Serviciului Migrație și dezvoltare Locală din cadrul CALM Irina Luncașu a declarat că această vizită de studiu are ca obiectiv cunoașterea unei experiențe care este implementată în Republica Moldova din anul 2016. „Este vorba de integrarea migrației în dezvoltarea locală. Țara noastră este afectată profund de acest fenomen, iar bugetele autorităților locale rămân austere. Acest fenomen negativ poate fi transformat în unul pozitiv pentru comunitățile noastre." Irina Luncașu a menționat că împreună cu MiDL a fost creat în cadrul CALM Serviciul Migrație și Dezvoltare Locală, care are menirea de a consulta autoritățile publice locale în procesul de integrare a migranților în dezvoltarea locală, în crearea și înregistrarea asociațiilor de băștinași, dar și cum să devină aceste inițiative benefice pentru localitate.



Reprezentantul proiectului PNUD Migrație și Dezvoltare Locală Victoria Ivancioglu a mulțumit CALM pentru susținerea în răspândirea acestei experiențe de integrare a migrației în dezvoltarea locală. „În perioada 2016-2018 am lucrat cu 38 de localități partenere, printre acestea fiind și municipiul Strășeni. În a doua fază a proiectului (2019-2022), municipiul Strășeni se regăsește printre cele 35 de localități cu care noi lucrăm. Scopul proiectului este de a valorifica potențialul migrației pentru dezvoltarea locală." Potrivit Victoriei Ivancioglu, doar aparent pare că migrația și dezvoltarea locală nu au nimic în comun. „Prima etapă a proiectului a reușit să demonstreze contrariul. Dacă se creează premisele necesare, există un grup de inițiativă care se aventurează în mobilizarea băștinașilor, atunci putem avea rezultate de care să ne mândrim și să facem în așa fel încât această experiență să fie una sustenabilă."



Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian a afirmat că aleșii locali trebuie să se ridice la înălțimea încrederii acordate de către cetățeni. „Trebuie să preluăm din buna experiență nu doar de peste hotare, avem de învățat foarte multe lucruri unii de la alții."



Valentina Casian le-a prezentat participanților modelul municipiului Strășeni în integrarea migrației în dezvoltarea locală, cum poate fi constituită o asociație de băștinași, dar și care sunt proiectele implementate în comun cu aceștia.



De asemenea, aleșii locali au fost familiarizați cu modelul de succes al primăriei municipiului Strășeni privind implementarea Metodologiei "Insule de Integritate", elaborarea strategiei și a planului local de integritate și acțiuni anticorupție, rezultatele obținute și impactul asupra comunității locale.



Valentina Casian a afirmat că municipiul Strășeni a reușit să implice în cadrul unui proiect cei mai mulți conaționali stabiliți cu traiul peste hotare. „Ședințele asociației de băștinași au loc de două ori pe an, de Paște și de Revelion, atunci când mai mulți cetățeni revin acasă. Analizăm ce am făcut împreună cu ei și stabilim viitoarele obiective."



Valentina Pisarenco, primarul satul Cimișeni, Criuleni a afirmat că la Strășeni a avut ocazia să însușească cum se creează o asociație a băștinașilor. „Am primit informații despre cum trebuie să acționăm pas cu pas pentru a înființa o asemenea asociație, dar și cum să motivăm migranții să se implice. Am avut ocazia să vedem proiectele implementate cu ajutorul băștinașilor de peste hotare. A fost un schimb de experiență foarte util."



Și Eugenia Sîrghi, primarul Satului Nou, Cimișlia a declarat că în localitatea sa nu există o asociație de băștinași. „La Strășeni am acumulat toată informația necesară pentru a reuși și noi să avansăm în acest domeniu." Eugenia Sîrghi și-a exprimat speranța că băștinașii din localitatea sa vor dori să se implice în proiecte de dezvoltare a comunității .



Potrivit lui Sergiu Răcilă, primar de Carabetovca, Basarabeasca, evenimentul a fost un bun prilej de a face cunoștință cu reprezentanții proiectului MiDL și de a adresa mai multe întrebări legate de acest proces de integrare a migranților în dezvoltarea locală.



Valentina Buzu, primarul satului Peresecina, Orhei a constatat că deși a existat o conlucrare cu băștinașii care au plecat din localitatea sa, datorită implementării unui proiect cu susținerea MIDL, legăturile un pic s-au răcit. „Îmi doresc să reiau comunicarea cu băștinașii care au plecat, să colaborăm atât în domenii ce vizează dezvoltarea locală, cât și în cadrul unor acțiuni de caritate.



Vizita de studiu pentru aleșii locali la Strășeni a fost organizată în parteneriat cu proiectului PNUD "Migrație și Dezvoltare Locală" II, realizat cu suportul Guvernului Elveției.



