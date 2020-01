Vizualizări: 322

Ședința de constituire a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Nord de legislatura a IV-a a avut loc la Bălți. Noul președinte al CRD Nord este Vasile Secrieru

— Membrii Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord (CRD Nord) de legislatura a IV-a s-au reunit în a doua jumătate a zilei de marți, 21 ianuarie a.c., în cadrul primei ședințe regionale. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) și Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord.Cei 43 din 47 de membri ai CRD Nord prezenți la ședință au ales, cu unanimitate de voturi, președintele și vicepreședintele Consiliului. Astfel, președintele raionului Râșcani, Vasile Secrieru, este noul președinte al CRD Nord. În calitate de vicepreședinte al CRD Nord a fost ales președintele raionului Briceni, Vitalii Lupașco. Reprezentantă a CRD Nord în cadrul Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale (CNCDR), din sfera sectorului privat, a fost desemnată Liliana Babără, managera Incubatorului de Afaceri Soroca.În cadrul ședinței de constituire a CRD Nord au ținut discursuri Dorin Andros, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM); Constantin Bândiu, directorul interimar al ADR Nord; Maria Prisacari, șefa șefa Secției politici regionale și cooperare externă (SPRCE) a ADR Nord; Petru Veverița, șeful Unității consiliere politici în dezvoltare regională în cadrul GIZ Moldova, care implementează proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, precum și membri ai CRD Nord. De asemenea, la eveniment au mai participat Alla Pilipețcaia, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, Igor Malai, șeful Direcției politici de dezvoltare regională a MADRM, specialiști de la ADR Nord, consultanți regionali GIZ Moldova și jurnaliști.Secretarul de stat Dorin Andros i-a felicitat pe noii membri ai CRD Nord și a precizat că MADRM și ADR Nord încurajează implicarea tuturor membrilor Consiliului în procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională. Oficialul a anunțat că, în acest an, urmează să fie anunțat un nou concurs de selectare a proiectelor de dezvoltare regională cu finanțare din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). Secretarul de stat a subliniat că MADRM pledează pentru transparența alocării mijloacelor financiare din FNDR, membrii CRD Nord fiind implicați în tot acest proces complex de luare a deciziilor.În cadrul primei ședințe a noii componențe a CRD Nord, Maria Prisacari, șefa SPRCE, i-a familiarizat pe noii membri ai CRD Nord cu principiile generale ale dezvoltării regionale. Totodată, șefa SPRCE a trecut în revistă cele mai importante realizări obținute în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în nordul republicii și a prezentat Planul de implementare a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord și activitățile operaționale ale ADR Nord pentru anul 2020.La rândul său, Constantin Bândiu, directorul interimar al ADR Nord, a adus la cunoștința membrilor CRD Nord informații despre realizările ADR Nord în anul 2019 și despre activitățile Agenției planificate pentru anul 2020. Astfel, într-un raport ce a vizat activitățile desfășurate pe parcursul anului trecut, directorul interimar al ADR Nord a prezentat membrilor Consiliului cele mai importante rezultate obținute de specialiștii Agenției în activități de implementare a proiectelor de dezvoltare regională, programare regională și cooperare externă, organizare evenimente și promovarea regiunii, schimb de experiență etc.În raportul prezentat se spune că, în 2019, ADR Nord a realizat proiecte de dezvoltare regională și a organizat evenimente al căror principal obiectiv a fost implementarea politicii de dezvoltare regională și atragerea investitorilor străini în regiune. Anul trecut, valoarea totală a investițiilor în Regiunea de Dezvoltare Nord se cifrează la 52,97 milioane lei, din care 28,9 milioane lei valorificați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și 24,07 milioane lei - atrași din surse externe. Totodată, membrii CRD Nord au fost informați că, în anul 2020, ADR Nord va implementa 15 proiecte: 9 proiecte finanțate din FNDR și 6 proiecte - de Uniunea Europeană. Între altele, ADR Nord mai planifică să organizeze a VI-a ediție a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord și alte activități menite să contribuie la implementarea și promovarea politicii de dezvoltare regională.Membrii CRD Nord au luat act de rolul CRD Nord în realizarea obiectivelor politicii naționale și regionale în domeniul dezvoltării regionale, precum și de atribuțiile și activitatea curentă a ADR Nord, instituție ce realizează obiectivele regionale și naționale de dezvoltare regională în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova.La finalul evenimentului, Petru Veverița, șeful Unității consiliere politici în dezvoltare regională în cadrul GIZ Moldova, le-a vorbit noilor membri ai CRD Nord despre asistenţa acordată de proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova.CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit. Potrivit legislației, componența CRD Nord se modifică după ce au loc alegeri locale generale. Mai multe detalii despre CRD Nord se găsesc AICI