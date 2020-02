Vizualizări: 47

Președintele executiv al Asociației Orașelor din România Ionel Chiriță: „Vom solicita Guvernului României să creeze un mecanism eficient de susținere a comunităților locale din Republica Moldova"

11 Februarie 2020 — La invitația Asociației Orașelor din România (AOR), 18 primari de orașe din Republica Moldova, membri ai CALM, au participat în perioada 5-8 februarie 2020 la lucrările Consiliului Director al AOR. Evenimentul a avut loc în orașul Gura Humorului, România. În cadrul unui interviu pentru calm.md, președintele executiv al Asociației Orașelor din România Ionel Chiriță ne spune de ce AOR și CALM pledează pentru susținerea necondiționată a comunităților locale din Republica Moldova prin investiții directe din partea Guvernului României, dar și care este importanța colaborări dintre structurile asociative din cele două state.

Subiectul principal ce vizează Republica Moldova a fost ca Guvernul României să finanțeze programe, proiecte destinate comunităților locale...



Ionel Chiriță: Cu reprezentanții CALM ne-am întâlnit de mai multe ori. Acum, la Gura Humorului, nu am făcut decât să concretizăm unele dintre ideile pe care Asociația Orașelor din România și Congresul Autorităților Locale din Moldova le-au tot discutat în ultimul an și credem că e momentul să avem o voce comună, hotărâtă, pentru a cere celor două Guverne să facem pași concreți pentru a ajuta prin realizarea unor investiții de interes local unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova. Avem o bogată experiență a unor primari de succes din România care au confirmat în orașele pe care le reprezintă că administrația românească este pe un parcurs bun și vrem să facem acest transfer de bune practici către orașele, comunele, dar chiar și municipiile din Republica Moldova, deoarece în asociația noastră sunt multe orașe care au o populație mai mare decât în unele municipii din Republica Moldova.



Atât președintele României Klaus Iohannis, dar și Ambasadorul României în Republica Moldova Daniel Ioniță au vorbit mai devreme despre necesitatea de a investi în proiecte concrete, la nivel local. Declarațiile au fost făcute în rezultatul publicării rezultatelor unor sondaje de opinii potrivit cărora cetățenii Republicii Moldova nu prea cunosc despre nenumăratele investiții pe care le face România în statul nostru...



Ionel Chiriță: Mă bucur că indiferent de zonă, fie cea a structurilor asociative, cum este cazul Asociației Orașelor din România, fie a Președinției României sau Ministerului de Externe și, sigur, a Guvernului României, străbat aceleași idei. De fapt, ajutând unitățile administrativ-teritoriale din Republica Moldova, Asociația Orașelor din România, prin vocea mea, spune acum că nu facem decât să ne ajutăm noi pe noi, să ne susținem frații noștri de dincolo de Prut. Este clar că putem face acest lucru, de aceea noi vom solicita Guvernului să găsească soluția financiară și împreună cu structurile asociative din România: Asociația Orașelor, Asociația Municipiilor și Asociația Comunelor, împreună cu Congresul Autorităților Locale din Moldova să putem crea un mecanism eficient care să fie adresat direct comunităților locale, pentru a aduce plus valoare în viața comunităților pe care primarii din Republica Moldova le reprezintă.



De ce în toată această ecuație este nevoie de asociațiile reprezentative?



Ionel Chiriță: În primul rând, pentru că structurile asociative pot fi garantul unei obiectivități și a unei corectitudini în modul de dirijare a investițiilor și a cheltuirii banului public. Pe noi ne interesează să transformăm acești bani în obiective care să reprezinte nevoile reale ale comunităților din Republica Moldova. De asemenea, suntem interesați în elaborarea unor proceduri corecte și la un cost rezonabil, dacă se poate chiar un cost cât mai mic pentru a putea realiza mai multe obiective de investiții, mă gândesc la grădinițe, creșe, drumuri, canalizări, la alte multe lucruri de care comunitățile locale din Republica Moldova au nevoie. Sigur că și în România sunt multe dintre comunele și orașele noastre care au nevoie de astfel de investiții.



Cum au reacționat la propunerile Dvs reprezentanții autorităților centrale din România prezenți la evenimentul organizat de AOR la Gura Humorului?



Ionel Chiriță: Sigur că nu i-am luat prin surprindere. Inițiativa de a colabora cu comunitățile din Republica Moldova nu este o noutate în relațiile AOR cu Guvernul și cu alte structuri de putere din România. Nu au decât să reacționeze pozitiv pentru că toată lumea înțelege că atât în stânga cât și în dreapta Prutului sunt niște comunități ce aparțin aceluiași spațiu cultural și istoric vechi românesc. Când trecem Prutul ne întoarcem de acasă –acasă și astfel nu am face decât să ne ajutăm noi pe noi.



Vă mulțumim!