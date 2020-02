Vizualizări: 110

Ilie Calistru, primar de Ciuciulea, Glodeni: „Oamenii trebuie să trăiască decent în localitățile lor, pentru că acasă e cel mai bine"

11 Februarie 2020 — Ilie Calistru este primar la al doilea mandat în satul Ciuciulea, raionul Glodeni. Este recunoscător oamenilor din comunitatea sa pentru că participă la realizarea tuturor proiectelor din localitate. Astfel rezultatele sunt mai mari decât planifică autoritățile publice locale.



Cum a fost primul mandat de primar?



Ilie Calistru: Nu a fost atât de complicat deoarece am acumulat experiență în calitate de consilier local și raional. Oricum a fost o provocare fiindcă îmi doream să schimb real lucrurile în localitate și cred că am reușit. Avem 3500 de locuitori, sunt receptivi, activi, contribuie la implementarea tuturor proiectelor. De exemplu, cu susținerea proiectului Migrație și Dezvoltare am creat asociația de Băștinași „Ciuciulea –vatră de dor". Astfel am construit un km de trotuare și în 2019 am fost premiați în cadrul Programului Bunelor Practici. Oamenii sunt foarte deschiși, contribuția lor fiind de trei ori mai mare decât suma la care ne-am așteptat. Mă bucură faptul că consătenii își doresc ca satul să aibă un aspect mai frumos.



De ce ar mai avea nevoie satul Ciuciulea?



Ilie Calistru: Nu avem canalizare. Cea din perioada sovietică de mult timp nu mai este funcțională. În patru ani am reușit să facem circa 8 km de apeduct. Avem proiectul tehnic al sistemul de canalizare și apeduct necesar pentru tot satul dar din cauza lipsei resurselor financiare nu am putut realiza sistemul de canalizare. Acum lucrăm la construcția apeductului, avem deja peste 450 de familii conectate, în 2015 doar 4-5 familii beneficiau de acest serviciu. Tot datorită dorinței oamenilor putem extinde aceste lucrări, lucru ce este de apreciat.



Cum vedeți viitorul satului Ciuciulea?



Ilie Calistru: Mi-i frică să recunosc dar tendința satelor este de a pieri, oamenii migrează masiv. Dacă în anii 90 doar câțiva cetățeni au migrat din localitatea noastră, acum un număr foarte mare de săteni pleacă cu tot cu familii. Doar în anul trecut 11 copii au părăsit gimnaziul și împreună cu părinții lor au plecat în Germania, Italia sau Spania. Doare faptul că pleacă oamenii tineri, cei care pot munci, rămânem fără cei mai ageri, de care statul are nevoie, în sate rămân vârstnicii și cei care încă nu au decis să plece. Cred că acest fenomen al migrației va continua dacă autoritățile centrale nu vor întreprinde niște acțiuni concrete.



Ce ar putea face autoritățile centrale?



Ilie Calistru: Toți vorbesc despre crearea locurilor de muncă, însă este nevoie ca acestea să fie bine plătite, deoarece majorând salariile și scumpind serviciile nu vom ieși din acest impas. Oamenii trebuie să trăiască decent în localitățile lor, pentru că suntem acasă iar acasă e cel mai bine.



Ce obiective aveți pentru acești patru ani de activitate?



Ilie Calistru: În primii patru ani de mandat am reușit să construim sistemul de iluminare stradală pe o lungime de 3,5 km. Avem finanțare din bugetul de stat pentru a extinde aceste lucrări cu încă 3 km. Ne propunem să continuăm lucrările la extinderea apeductului și, bineînțeles, la drumuri. Drumul de acces în localitate este de interes raional și de foarte mulți ani nu se reușește asfaltarea acestuia. În acest sens, Consiliul raional a votat pentru alocarea a două milioane de lei și sperăm să fie identificate și alte resurse pentru toate lucrările necesare. În rest, cu puținul pe care îl avem în buget facem ceea ce putem.



Aveți un festival în Ciuciulea...



Ilie Calistru: Încercăm să facem un festival în memoria băștinașilor care s-au dedicat satului. L-am denumit „Cântă armonică melodioasă", în memoria regretatului profesor de muzică Anatolie Boubătrân. Participă profesioniști și amatori, se cântă, se dansează sub ferestrele regretatului profesor care locuia în apropiere de Casa de Cultură.



Meșteri populari, oameni care au mai păstrat tradițiile mai sunt în satele noastre?



Ilie Calistru: Sunt foarte puțini, însă cei care au rămas se implică în activitățile culturale ale satului. Suntem înfrățiți cu două primării din România. Autoritățile din comuna Prundu Bârgăului din județul Bistrița sunt foarte receptive la problemele noastre și în ajunul sărbătorilor de iarnă ne-au făcut o donație în valoare de 9300 euro, bani cu care am procurat 54 de paturi cu saltele pentru două grupe dintr-o grădiniță, dar și patru complexe de joacă pentru ambele instituții preșcolare din localitate. Cu comuna Gălăuțaș din județul Harghita, suntem la etapa schimbului de experiență și sperăm să avem o colaborare cât mai fructuoasă. Mai avem o înfrățire cu o primărie din Polonia, reprezentanții căreia participă la diverse evenimente culturale organizate de noi și ai noștri le-au făcut o vizită. Ne străduim să facem câte ceva pentru comunitate, este important ca lumea să fie cât de cât mulțumită de ceea ce realizăm.



Vă mulțumim!