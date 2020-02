Vizualizări: 106

Ivan Plută, primar al satului Cobani, raionul Glodeni: „Am inițiat un proiect pentru a asigura cu alimentele necesare mai multe familii social-vulnerabile"

11 Februarie 2020 — Denumirea localității provine de la îmbinarea de cuvinte „cu bani". Pe vremuri cei care doreau să treacă râul Prut spre Iași, Botoșani sau Suceava, ocolind vama, coborau la pescari, plăteau niscaiva bani și se porneau pe malul opus. Din interviul cu primarul Ivan Plută aflăm dacă copiii care au migrat în țări străine au grijă de părinții lor bătrâni de acasă, dar și ce fac autoritățile locale din Cobani pentru ca localitatea să aibă viitor.



Ce pot face autoritățile locale pentru satele noastre?



Ivan Plută: Dacă ar fi suficienți bani am putea dezvolta localitățile, am susține antreprenorii să-și dezvolte afacerile. În condițiile actuale facem atât cât putem, Recent, împreună cu o asociație obștească din Bălți și una din Cobani am inițiat un proiect pentru a asigura cu alimentele necesare pe perioada rece a anului 30 de familii social-vulnerabile și pentru bătrâni.



Acești bătrâni, probabil, au copii rătăciți undeva prin lume...



Ivan Plută: Sunt și mulți dintre cei care au plecat și prin intermediul unor asociații obștești sau a unor consăteni participă la întreținerea părinților de aici. În cadrul acestui proiect îi ajutăm pe oamenii singuratici.



De care rezultate obținute în cele două mandate sunteți mândru?



Ivan Plută: De majoritatea deoarece le-am făcut cu eforturi mari, cu susținerea consătenilor și a conducerii statului. Prin intermediul Fondului Ecologic am început construcția apeductului și a canalizării (pe o suprafață de 3,8 km). Din păcate, în ultimul an, din diverse motive Fondul Ecologic nu a activat dar sperăm că lucrurile se vor schimba cât mai curând. În fața primăriei a fost amenajat un parc. Suntem unica primărie din raion în incinta căreia este instalat bustul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Avem o intrare în sat foarte frumoasă, care pe timp de noapte este iluminată în culorile drapelului RM.



Ce vă doriți să realizați în acest mandat?



Ivan Plută: Să muncesc pentru binele satului. Vreau să finisez reparația grădiniței, să renovăm Casa de Cultură care este construită în 1952. Am schimbat acoperișul, ușile, ferestrele dar mai este mult de lucru. Am înaintat devizul de cheltuieli necesar către unii deputați și miniștri, să se mai gândească și ei la nevoile noastre. Noi ceea ce putem aceea facem. Trebuie să reparăm mai multe drumuri, de lucru este.



Vă mulțumim!