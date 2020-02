Vizualizări: 108

Valeriu Bandalac, primar de Limbenii Vechi, Glodeni: „Participarea CALM-ului la dezbaterea proiectelor de lege este în avantajul primăriilor"

11 Februarie 2020 — Valeriu Bandalac este primarul satului Limbenii Vechi, Glodeni. Spune că deși amplasarea geografică a localității permite consătenilor să-și găsească un loc de muncă la Bălți sau Fălești, oricum foarte multe familii sunt incomplete. Consideră că un primar trebuie să fie onest în relația cu alegătorii săi.



Cum reușiți să-i convingeți pe oameni să vă voteze?



Valeriu Bandalac: Pentru mine cetățeanul a fost mereu în prim-plan. Sunt convins de faptul că vei fi respectat doar dacă tu demonstrezi respect față de ceilalți. Am implementat unele proiecte reușite iar amplasarea geografică a localității ne avantajează. Limbenii Vechi este situat pe traseul ce leagă Glodeniul de raionul Fălești, suntem în apropiere și de orașul Bălți. Astfel, mulți oameni din localitate au avut posibilitatea să se angajeze în cadrul zonei economice libere din Bălți iar pentru aceștia angajatorul oferă transport. O altă parte din cetățeni activează în satul Albinețul Vechi, raionul Fălești unde este deschisă o întreprindere de montare a cablurilor pentru vehicule.



Aceste locuri de muncă îi determină pe mai mulți cetățeni să nu plece din sat?



Valeriu Bandalac: Oricum sunt multe familii incomplete. Este un semnal de alarmă faptul că la 1 septembrie în clasa întâi au mers 11 copii. În 2007, atunci când am venit în funcție, în cadrul liceului teoretic din Limbenii Vechi își făceau studiile 365 de elevi, veneau copii și din satele vecine. Între timp liceul a fost transformat în gimnaziu iar numărul elevilor a ajuns la circa 178. Chiar dacă școala este la autogestiune finanțarea se face per elev, adică lor tot le este greu. Grădinița de copii este subordonată APL și acolo condițiile sunt foarte bune.



Ce ar ajuta satele noastre să nu îmbătrânească?



Valeriu Bandalac: Cel mai important lucru ar fi crearea locurilor de muncă. Pentru a rămâne acasă cetățenii trebuie să fie motivați cu salarii decente.



Valeriu Bandalac: Cum ar trebui să fie un bun primar?



Valeriu Bandalac: În primul rând să aibă dorință de a munci, de a produce schimbări. Să ai respect față de cetățeni. Norocul meu este că am un colectiv extraordinar.



Despre CALM ce părere aveți?



Valeriu Bandalac: Cunosc activitatea CALM, este sindicatul nostru. Prin intermediul CALM am obținut multe rezultate ce sunt în beneficiul localităților. De exemplu, de câțiva ani banii din Fondul Rutier ajung în toate primăriile din RM. În ceea ce privește partea financiară, banii deja vin direct în conturile primăriilor, nu prin intermediul Consiliului raional. Din acest an 100% din impozitul pe salariul persoanelor fizice vine în primării. Participarea CALM-ului la dezbaterea proiectelor de lege este în avantajul primăriilor.



Vă mulțumim!