Autonomia locală – între restanțele autorităților centrale și realizările obținute de primari!

25 Februarie 2020 — În contextul în care la 1 februarie am sărbătorit Ziua Autonomiei Locale și a Lucrătorului din Administrația Publică Locală, noul număr al ziarului „Vocea Administrației Locale" are ca subiect principal anume acest subiect. Ce semnificație are această zi, de ce a fost nevoie de o asemenea sărbătoare dar și câtă autonomie locală avem în Republica Moldova aflăm de la președintele Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Tatiana Badan și directorul executiv al CALM Viorel Furdui.



Democrația locală și regională în Republica Moldova a fost subiectul unei radiografii detaliate a raportorilor Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei pentru Republica Moldova Marc Cools (Belgia) și Gunn Marit Helgesen (Norvegia). Îngrijorările dar și recomandările raportorilor pentru autoritățile centrale de la Chișinău pentru ca dezvoltarea autonomiei și democrației locale să cunoască un nou imbold le descoperim la pagina 3.



La paginile 6-8 ne informăm despre subiectele abordate de către aleșii locali la întrevederea cu premierului Ion Chicu. Serviciile CALM și modele de bune practici ale Norvegiei au fost prezentate primarilor la primul mandat, mai multe detalii găsim la pagina 9. Ambasadorul României în Republica Moldova Daniel Ioniță explică de ce autoritățile de la București vor schimba logica finanțărilor pentru Republica Moldova și ce proiecte vor fi finanțate de acum încolo. Tot în acest număr al ziarului citim despre cum va influența decizia Uniunii Europene de a investi, până în anul 2025, aproape 23 milioane de euro în municipiile Cahul și Ungheni. Experții în populație și demografie atenționează că în ultimii ani au dispărut 150 de sate din Republica Moldova. Ce putem face pentru a stopa acest fenomen ne spun aleșii locali Nicolae Tudoreanu și Ion Dolganiuc (pagina 12).



La rubrica „Ai noștri, ca brazii" îi cunoaștem pe Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul; Valentin Guțan, primarul orașului Cricova; Anatolie Pînzaru, primarul comunei Cremenciug, Soroca; Iurie Ostavciuc, vicepreședintele raionului Drochia; Ion Vârlan, primarul orașului Mărculești; Lilia Pilipețchi, primarului municipiului Soroca; Iurie Gangan, primarul orașului Florești; Sergiu Andronachi, primarul orașului Cimișlia; Ghenadie Pereteatcu, primarul de Băxani, Soroca; Mihail Rotăraș, primarul de Nicoreni, Drochia; Iurie Cheleș, primar de Cernița, Florești; Ludmila Nistor, primarul comunei Pârlița, Ungheni; Aliona Cojocaru, primar de Gura Căinarului, Florești; Igor Crăciun, primar de Cojușna, Strășeni; Silvia Leșan, primar de Schineni, Soroca; Galina Burduja, primar de Lunga, Florești; Iurie Potorac, primarul comunei Cuhureștii de Jos, Fălești; Ludmila Zdraguș, primar de Ștefănești, Florești; Veronica Cupcea, primarul comunei Sărătenii Vechi, Telenești; Valeriu Lazarenco, primar de Leușeni, Telenești; Ion Lupașcu, primar de Mîndîc, Drochia; Ala Mazureac, primar de Cernoleuca, Dondușeni; Veaceslav Magaleas, primar de Sofia, Drochia; Aureliu Guțan, primar de Plop, Dondușeni și Alina Semeniuc, primar de Crișcăuți, Dondușeni.



Acestea, dar și alte subiecte de interes pentru autoritățile locale și cetățenii responsabili găsim în noul număr al buletinului informativ „Vocea Autorităților Locale". Ziarul este distribuit în toate primăriile din Republica Moldova. Oamenii informați sunt puternici!



Serviciul de Comunicare al CALM