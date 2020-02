Vizualizări: 99

Valeria Dascălu, primarul comunei Săbăoani, România: „Consider că nu se face atât cât ar trebui pentru a-i ajuta pe colegii noștri primari din cadrul CALM"

28 Februarie 2020 — Comuna Săbăoani este cea mai mare și una dintre cele mai vechi așezări rurale din județul Neamț, România. Potrivit ultimului recensământ din 2011, Comuna Săbăoani avea o populație stabilă de 11127 locuitori. Valeria Dascălu, primarul comunei Săbăoani, vicepreședinte al Asociației Comunelor din România (A.Co.R), dar și președinte al A.Co.R, filiala Neamț a vorbit în cadrul unui interviu pentru calm.md despre cooperarea dintre A.Co.R și CALM, de ce consideră că nu a făcut prea multe pentru Peresecina, localitatea din Republica Moldova cu care este înfrățită și ce i-a plăcut cel mai mult în stânga Prutului.



Asociația Comunelor din România și Congresul Autorităților Locale din Moldova au o cooperare rodnică de mai mulți ani...



Valeria Dascălu: Legătura aceasta dintre noi este foarte bună, foarte frumoasă dar puțin fructuoasă. Consider că nu se face atât cât ar trebui pentru a-i ajuta pe colegii noștri primari din cadrul CALM. Cred că, în primul rând, ar trebui să fie ajutați financiar pentru că au foarte multe probleme. Eu sunt înfrățită cu localitatea Peresecina, nu este nici săracă, nici bogată, așa am constatat din schimburile de experiențe pe care le-am avut cu ei. Ne-am înfrățit în 2015, copiii noștri au fost la ei, iar copiii din Peresecina ne-au vizitat pe noi. Nici eu, la rândul meu, deși mi-am propus să-l ajut pe primarul care era atunci, nu am făcut prea multe, deocamdată. Și ei au probleme și am putea să-i susținem și financiar. Dacă mă va ajuta Dumnezeu să rămân primar și în continuare, după alegerile locale voi face propunere Consiliului local să-i susținem, deoarece noi suntem o comună puțin mai bogată decât ei.



Această bogăție se formează din veniturile proprii?



Valeria Dascălu: Din venituri proprii, impozite și taxe locale, avem câteva societăți mari care contribuie la bugetul local, dar și cu ajutorul pe care îl primim de la Guvern avem apă, gaz, canal etc.



Pe de o parte dorim să dezvoltăm comunitățile locale, pe de altă parte ne este frică să nu pierdem tradiția, obiceiurile...



Valeria Dascălu: Eu consider că dezvoltarea satelor nu neapărat va afecta tradiția. Totul depinde de noi, de modul cum punem în valoare ceea ce am moștenit de la străbuni.



Unii poate sunt de părere că și satele din România au multiple probleme...



Valeria Dascălu: Nu neg acest lucru, dar sunt și comune potente financiar și acestea, în primul rând, ar trebui să ajute, iar prin intermediul Consiliilor județene care cunosc foarte bine capacitățile financiare ale fiecărei comunități ar trebui să se insiste pentru ca acestea să se înfrățească și să putem să-i ajutăm pe frații noștri de dincolo de Prut.



Ce vă place cel mai mult în Republica Moldova?



Valeria Dascălu: Mâncarea. Aveți niște gospodine desăvârșite. Am mâncat acasă la actualul ales local Valentina Buzu, dar și la fostul primar. Mi-a plăcut că sunteți ca și noi, la fel de ospitalieri, la fel de buni, de distractivi. Ne-am simțit acasă.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM