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Ong & Societate Civilă
Программа наставничества в области адвокаси для НПО Приднестровья
6 Aprilie 2020 — Центр КОНТАКТ в сотрудничестве с Миссией ОБСЕ в Молдове, объявляет о проведении в 2020 году программы наставничества в области адвокаси по принципу «равный-равному» для НПО Приднестровья.

Программа наставничества предполагает индивидуальную работу эксперта с отобранными организациями с целью наращивания потенциала НПО в области адвокаси. Конкретная тематика и область работы с экспертом будет выбрана в зависимости от потребностей отобранных организаций (например: разработка стратегии адвокаси, разработка адвокаси кампаний, и другое).

Адвокация ( advocacy) — термин, означающий регулярную деятельность или кампанию, направленную на представительство и защиту прав и интересов определённой социальной группы или темы, продвижение общественных интересов в органах власти (Wikipedia).

Этапы программы наставничества:
1. Подготовка эксперта к работе с командами организаций
2. Работа эксперта с каждой отдельной НПО в течение трех дней
3. Самостоятельная работа НПО на основе рекомендаций, данных экспертом на предыдущем этапе (до 2 месяцев)
4. Однодневная встреча эксперта с НПО по итогам самостоятельной работы.
Время проведения:
Все этапы программы наставничества должны проходить в период май – сентябрь 2020г., (даты встреч будут согласовываться с отобранными организациями).

Место проведения и методы:
Работа с экспертом будет проводиться в офисах отобранных НПО или в других согласованных помещениях. Также возможно проведение некоторых консультаций в режиме онлайн с использованием программ для конференций.

Профиль участников:
Участниками программы могут стать как отдельные НПО, так и группа НПО (платформа, альянс, коалиция и т.д.) которые активны и мотивированы к созданию изменений в сообществах.

Обязательные условия участия в программе наставничества:
• Готовность принимать активное участие в ходе всего процесса работы с экспертом.
• Нацеленность на результат, готовность реализовать поставленные задачи к концу программы наставничества.
• После окончания программы, предоставить отчет о проделанной работе, сформулировать выводы и планы дальнейших действий.

Финансовые условия участия:
• Участие НПО в программе наставничества является бесплатным
• Программа обеспечит транспортные расходы для привлеченного эксперта
• Программа не обеспечивает питание и возврат транспортных расходов членам команд НПО
• Возможные расходы, связанные с выполнением рекомендаций эксперта, также не будут возмещены.

Критерии отбора организаций для участия в программе:
• Мотивация к участию в программе;
• Обязательство прохождения полной программы наставничества;
• Отсутствие или минимальный опыт участия в похожих программах.

Для участия в программе необходимо выслать заполненную заявку на участие по адресу info@contact.md с пометкой «Программа наставничества адвокаси».

Последний срок подачи заявки 1 мая 2020 года.

За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: info@contact.md
Autor: Centrul Contact

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