Vizualizări: 104
Программа наставничества в области адвокаси для НПО Приднестровья
6 Aprilie 2020 — Центр КОНТАКТ в сотрудничестве с Миссией ОБСЕ в Молдове, объявляет о проведении в 2020 году программы наставничества в области адвокаси по принципу «равный-равному» для НПО Приднестровья.
Программа наставничества предполагает индивидуальную работу эксперта с отобранными организациями с целью наращивания потенциала НПО в области адвокаси. Конкретная тематика и область работы с экспертом будет выбрана в зависимости от потребностей отобранных организаций (например: разработка стратегии адвокаси, разработка адвокаси кампаний, и другое).
Адвокация ( advocacy) — термин, означающий регулярную деятельность или кампанию, направленную на представительство и защиту прав и интересов определённой социальной группы или темы, продвижение общественных интересов в органах власти (Wikipedia).
Этапы программы наставничества:
1. Подготовка эксперта к работе с командами организаций
2. Работа эксперта с каждой отдельной НПО в течение трех дней
3. Самостоятельная работа НПО на основе рекомендаций, данных экспертом на предыдущем этапе (до 2 месяцев)
4. Однодневная встреча эксперта с НПО по итогам самостоятельной работы.
Время проведения:
Все этапы программы наставничества должны проходить в период май – сентябрь 2020г., (даты встреч будут согласовываться с отобранными организациями).
Место проведения и методы:
Работа с экспертом будет проводиться в офисах отобранных НПО или в других согласованных помещениях. Также возможно проведение некоторых консультаций в режиме онлайн с использованием программ для конференций.
Профиль участников:
Участниками программы могут стать как отдельные НПО, так и группа НПО (платформа, альянс, коалиция и т.д.) которые активны и мотивированы к созданию изменений в сообществах.
Обязательные условия участия в программе наставничества:
• Готовность принимать активное участие в ходе всего процесса работы с экспертом.
• Нацеленность на результат, готовность реализовать поставленные задачи к концу программы наставничества.
• После окончания программы, предоставить отчет о проделанной работе, сформулировать выводы и планы дальнейших действий.
Финансовые условия участия:
• Участие НПО в программе наставничества является бесплатным
• Программа обеспечит транспортные расходы для привлеченного эксперта
• Программа не обеспечивает питание и возврат транспортных расходов членам команд НПО
• Возможные расходы, связанные с выполнением рекомендаций эксперта, также не будут возмещены.
Критерии отбора организаций для участия в программе:
• Мотивация к участию в программе;
• Обязательство прохождения полной программы наставничества;
• Отсутствие или минимальный опыт участия в похожих программах.
Для участия в программе необходимо выслать заполненную заявку на участие по адресу info@contact.md с пометкой «Программа наставничества адвокаси».
Последний срок подачи заявки 1 мая 2020 года.
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: info@contact.md
Программа наставничества предполагает индивидуальную работу эксперта с отобранными организациями с целью наращивания потенциала НПО в области адвокаси. Конкретная тематика и область работы с экспертом будет выбрана в зависимости от потребностей отобранных организаций (например: разработка стратегии адвокаси, разработка адвокаси кампаний, и другое).
Адвокация ( advocacy) — термин, означающий регулярную деятельность или кампанию, направленную на представительство и защиту прав и интересов определённой социальной группы или темы, продвижение общественных интересов в органах власти (Wikipedia).
Этапы программы наставничества:
1. Подготовка эксперта к работе с командами организаций
2. Работа эксперта с каждой отдельной НПО в течение трех дней
3. Самостоятельная работа НПО на основе рекомендаций, данных экспертом на предыдущем этапе (до 2 месяцев)
4. Однодневная встреча эксперта с НПО по итогам самостоятельной работы.
Время проведения:
Все этапы программы наставничества должны проходить в период май – сентябрь 2020г., (даты встреч будут согласовываться с отобранными организациями).
Место проведения и методы:
Работа с экспертом будет проводиться в офисах отобранных НПО или в других согласованных помещениях. Также возможно проведение некоторых консультаций в режиме онлайн с использованием программ для конференций.
Профиль участников:
Участниками программы могут стать как отдельные НПО, так и группа НПО (платформа, альянс, коалиция и т.д.) которые активны и мотивированы к созданию изменений в сообществах.
Обязательные условия участия в программе наставничества:
• Готовность принимать активное участие в ходе всего процесса работы с экспертом.
• Нацеленность на результат, готовность реализовать поставленные задачи к концу программы наставничества.
• После окончания программы, предоставить отчет о проделанной работе, сформулировать выводы и планы дальнейших действий.
Финансовые условия участия:
• Участие НПО в программе наставничества является бесплатным
• Программа обеспечит транспортные расходы для привлеченного эксперта
• Программа не обеспечивает питание и возврат транспортных расходов членам команд НПО
• Возможные расходы, связанные с выполнением рекомендаций эксперта, также не будут возмещены.
Критерии отбора организаций для участия в программе:
• Мотивация к участию в программе;
• Обязательство прохождения полной программы наставничества;
• Отсутствие или минимальный опыт участия в похожих программах.
Для участия в программе необходимо выслать заполненную заявку на участие по адресу info@contact.md с пометкой «Программа наставничества адвокаси».
Последний срок подачи заявки 1 мая 2020 года.
За дополнительной информацией обращайтесь по адресу: info@contact.md
Autor: Centrul Contact Toate comunicatele de presă ale aceluiaşi autor
Toate comunicatele din categoria curentă
Toate comunicatele din categoria curentă
Categorii comunicate
- Administraţie Publică 1565
- Afaceri 802
- Angajări & Joburi 139
- Armata & Serviciul Grăniceri & Vama 37
- Artă & Cultură 123
- Bănci & Asigurări 18
- Blogosfera 110
- Concursuri & Licitații 10
- Construcţii & Infrastructură 45
- Dezvoltare Regională 1164
- Diaspora 3
- Drepturile Omului & Justiţie 563
- eBooks / eReviste / eDocumente 7
- Economic & Statistică 325
- Educaţie & Instruire 732
- Export și Investiții 17
- Externe 165
- Fashion 0
- Fiscalitate & Finanţe & Contabilitate 116
- Industrie 10
- IT 25
- Media & Publicitate 362
- Mediu 32
- Mesaje 8
- Oferte & Prețuri 15
- Ong & Societate Civilă 1140
- Persoane Publice 140
- Politic & Electorala 1305
- Procuratura & MAI 120
- Public Relations 32
- Resurse Web 12
- Sănătate & Medicină 124
- Sindicate 4
- Social 562
- Sport 12
- Ştiinţă 80
- Tehnologia Informației și Comunicațiilor 286
- Telefonie & Comunicaţii 29
- Turism 24