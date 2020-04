Vizualizări: 84

Primarul orașului Sângera Valeriu Popa: „Sperăm să se înțeleagă că cetățenii pot să ne ajute doar dacă stau acasă"

7 Aprilie 2020 — Șase persoane din orașul Sângera sunt infectate cu noul coronavirus. După confirmarea celui dea-l doilea caz la un asistent medical, Centrul de Sănătate din localitate a fost închis, iar cei 24 de angajați ai instituției se află în carantină. Centrul de Sănătate din Revaca (localitate ce intră în componența orașului Sângera), de asemenea a fost închis, după ce patru angajați au fost nevoiți să se izoleze la domiciliu. La 8 aprilie, în cazul în care nu vor fi confirmate noi cazuri de COVID-19, aceste două Centre ar putea să-și reia activitatea.



Primarul orașului Sângera Valeriu Popa spune că au fost făcute publice numerele medicilor de familie care sunt în carantină, astfel încât cetățenii să poată primi consultații la telefon. „De asemenea, oamenii pot merge la Centrul de Sănătate din Dobrogea (a treia localitate din componența orașului), la Centrele Medicilor de Familie din sectorul Botanica al municipiului Chișinău sau să apeleze la Serviciul 112." Potrivit alesului local, deocamdată nu au existat plângeri din partea cetățenilor că nu ar putea beneficia de servicii medicale.



Valeriu Popa a afirmat că primăria a procurat de la patru agenți economici măști și alt echipament necesar de protecție. „Am discutat și cu alți primari și am înțeles că toți au aceeași problemă, măștile sunt foarte greu de găsit, mai ales cele mai calitative. Acum avem peste o mie de perechi de mănuși, circa 700-800 de măști, dar și de dezinfectant. Din momentul în care medicii de familie vor ieși la serviciu, stocurile noastre vor ajunge pentru circa 10 zile și nu știu de unde să procurăm alt echipament de acest fel." În alt context, primarul a confirmat că deși toate Centrele de Sănătate din RM sunt finanțate direct din bugetul de stat, „dacă personalul medical ne spune că nu are măști, de exemplu, noi nu putem să nu ajutăm".



Deoarece în această perioadă de pandemie consilierii locali nu se pot întruni, Comisia pentru Situații Excepționale este cea care poate adopta anumite decizii. „Ne-am întrunit în cadrul acestei Comisii și am alocat o anumită sumă de bani din Fondul de rezervă pentru necesitățile ce apar."



În afară de banii din bugetul local, în Sângera a fost lansată o campanie de colectare a fondurilor pentru combaterea răspândirii infecției. Până în acest moment s-au acumulat circa 16000 lei. Acești bani vor fi redirecționați pentru procurarea echipamentului pentru medici dar și pentru păturile social-vulnerabile. „Mulți oameni au rămas în această perioadă fără niciun fel de venit și vrem să ne asigurăm că vom putea să-i ajutăm. Deja am inițiat campania „Fii voluntar" în cadrul căreia s-au implicat circa 20 de oameni. Am rugat să ne telefoneze cei care au nevoie de ajutor. De asemenea, am făcut apel ca cetățeni să se intereseze dacă vecinii lor mai în vârstă au nevoie de alimente sau alt suport. Astfel, în decurs de 3 zile am ajuns la 30-35 de persoane."



În această perioadă, primăria orașului Sângera dezinfectează cele mai aglomerate locuri publice. Toate terenurile de joacă au fost izolate. Primăria a realizat spoturi video în care îndeamnă oamenii să stea acasă. „Zilnic informăm cetățenii despre situația actuală din Sângera, îi îndemnăm să respecte deciziile instituțiilor locale și centrale. Astfel ne dorim să se înțeleagă că cetățenii pot să ne ajute doar dacă stau acasă."



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM