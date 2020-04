Vizualizări: 85

Primarul de Sângerei Arcadie Covaliov riscă să plătească amendă de 25 000 lei. „Au ales să ne sancționeze selectiv ceea ce înseamnă că eu sunt ținta"

8 Aprilie 2020 — Primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov s-a ales cu dosar contravențional și riscă să achite amendă în valoare de 25 000 de lei. Alesul local este învinuit de faptul că la 27 martie a participat la o slujbă religioasă care depășește numărul de trei persoane și astfel ar fi încălcat nr. 6, p.2 din dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a RM emisă la 26 martie.



Primarul susține că și-a dorit să întreprindă o măsură moral-spirituală antiCOVID-19, pentru ca locuitorii orașului Sângerei să se întărească prin intermediul unei rugăciuni colective. „Intenția era ca oamenii să se roage de acasă, iar doi preoți să meargă cu icoana Maicii Domnului prin oraș."



Arcadie Covaliov, care este medic de profesie și primul ales local ce a închis piața din localitate, afirmă că dispoziția emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a RM a fost prezentată de premierul Ion Chicu în seara zilei de 26 martie. „Acest act a intrat în vigoare la 27 martie și eu nu reușisem să fac cunoștință cu el, deoarece inițial am mers la slujba religioasă (ora 7.45). Convenisem din timp cu preoții să organizăm această procesiune. Eram la distanță de cei doi preoți și am rugat o persoană să transmită live evenimentul pe o rețea de socializare pentru ca oamenii să audă rugăciunea. Pe neprins de veste a apărut și viceprimarul care era în drum spre serviciu și văzându-mă s-a apropiat." Arcadie Covaliov afirmă că la ora 9.30 a ajuns la primărie și atunci a făcut cunoștință cu dispoziția premierului. În afară de primar, dosar contravențional are viceprimarul și persoana care a filmat procesiunea religioasă, preoții nu sunt părți vizate în acest caz. „Nici nu doresc să fie amendați preoții, cred însă că acest lucru demonstrează că au ales să ne sancționeze selectiv și că eu sunt ținta."



Primarul crede că această epidemie ne demonstrează că avem o societate profund bolnavă. „Nu s-a schimbat nimic din 2005, atunci comuniștii erau la putere și am fost arestat la Bălți de același comisar de poliție. Și atunci a fost un dosar politic și constat că între timp nu s-a schimbat nimic. La putere se mențin aceeași oameni care își bat joc de acest popor dintre Nistru și Prut."



Este de menționat faptul că la inițiativa lui Arcadie Covaliov, la 7 aprilie, 15 lucrători medicali din orașul Sângerei au fost testați la COVID-19. „Primăria a procurat aceste teste de la un laborator privat din Bălți deoarece o persoană a încălcat regimul de carantină și a mers la medicul de familie, la ginecolog, la chirurg etc... Astăzi urmează să aflăm rezultatele și astfel vom ști cum procedăm în continuare." În afară de aceasta, primăria a asigurat poliția din Sângerei cu mănuși și măști, APL oferind zilnic câte zece litri de motorină și carabinierilor care atenționau populația din oraș despre necesitatea de a rămâne în case.



Timp de 24 de ore, primarul are dreptul să conteste decizia Inspectoratului de Poliție Sângerei.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM