Vizualizări: 128

Bălceana, Hâncești – drama primei comunități din Republica Moldova afectate de pandemie

10 Aprilie 2020 — Acest articol prezintă drama prin care trec oamenii dintr-o comunitate afectată de noul coronavirus. Atât în Bălceana, cât și în majoritatea localităților, aleșii locali sunt cei care gestionează această criză. Expunându-se pericolului infectării, primarii sunt cei care readuc speranța în inimile oamenilor, prin intermediul prietenilor și a băștinașilor aflați peste hotare găsesc echipament și alte lucruri necesare comunităților lor. Primarul din Bălceana a fost nevoit să preia cadavrul femeii care a decedat de COVID-19, să găsească gropari exact în perioada când îndemna consătenii să stea acasă și chiar dacă a intrat în contact cu o persoană căreia i-a fost confirmat diagnosticul, nu a putut să rămână acasă deoarece comunitatea avea nevoie de cineva care să-i ghideze și să le spună că totul va fi bine.



Bălceana este prima localitate din Republica Moldova unde a fost instituită carantina pentru trei săptămâni. Inițial se stabilise că oamenii nu vor putea ieși din localitate 14 zile, însă în această perioadă au mai fost înregistrate cazuri de infectare cu COVID-19 și carantina a fost prelungită până la 7 aprilie. Primarul Iurie Păsat spune că mai ales primele zile au fost foarte grele atât pentru locuitori, cât și pentru el în calitate de ales local. „Nu era stabilit clar ce înseamnă acest lucru, lumea era disperată, la a patra zi de carantină a survenit decesul primei consătene diagnosticate cu coronavirus, ambulanța venea des în sat, era o situație ieșită din comun."



„Impresia noastră a fost că am rămas singuri și trebuie să ne descurcăm cum putem"



Odată cu instituirea regimului de carantină la intrarea în satul Bălceana a fost instalat un post de poliție care nu permitea locuitorilor să intre sau să iasă din sat. Un alt drum de la ieșirea din sat duce spre pădure și acolo au fost săpate tranșee pentru ca cetățenii să nu poată părăsi localitatea cu autoturismele. „Văzând că autoritățile centrale au alte probleme ne-am creat impresia că am rămas singuri și trebuie să ne descurcăm cum putem. Am făcut apel către săteni să fim uniți și să respectăm regulile stabilite. Inițial erau 10 bolnavi, apoi 11, 12 și tot creștea numărul persoanelor infectate. Toate persoanele diagnosticate au intrat în contact cu prima victimă a COVID-19. Nu apărea alt focar, astfel am înțeles că izolarea e una dintre cele mai eficiente metode." Iurie Păsat a menționat că autoritățile locale nu cunoșteau toate persoanele cu care a intrat în contact persoana care a revenit din Italia și era infectată, dar în momentul în care s-a aflat despre decesul acesteia, frica a intrat în oameni și ei singuri s-au autoizolat.



„Autoritățile ne-au trimis cadavrul și ne-au spus înhumați-l"



În momentul în care femeia infectată a decedat, primarul a fost telefonat de către directorul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică și a fost rugat să organizeze înhumarea. „Eu îndemnam oamenii să stea izolați în case și, în același timp, autoritățile ne-au trimis cadavrul și ne-au spus înhumați-l. Dar cu cine?" Toate rudele apropiate ale victimei COVID-19 erau spitalizate și tot primarul a fost cel care a căutat groparii. „Am găsit niște oameni care au acceptat să fie gropari. O rudă de-a decedatei ne-a adus cadavrul până la intrarea în sat. De acolo am preluat noi corpul neînsuflețit și ne-am deplasat direct la cimitir. La ceremonie nu a participat nimeni, doar groparii, preotul care a citit rugăciunile necesare pentru asemenea evenimente și eu", mărturisește alesul local.



„Din acel moment, ca la orice om, a apărut și la mine frica, dar nu puteam sta izolat deoarece în localitate era o situație de criză"



Între timp, dintre cele 16 persoane infectate, patru au fost externate, printre acestea fiind și medicul care activează la Bălceana. „Am vorbit cu el, se simte bine, trebuie să mai stea izolat încă 14 zile, după care îl așteptăm la lucru. A fost dificil deoarece în această perioadă de izolare, oamenii din Bălceana au rămas și fără medic, însă în afară de acest virus, mulți acuzau și alte probleme de sănătate."



Primarul a recunoscut că intrase în contact cu medicul. „Pe 10 martie am convocat Comisia pentru Situații Excepționale și așa cum era firesc am invitat și medicul. Eram eu și secretara în momentul în care am discutat cu acesta, ceilalți membri ai Comisiei încă nu veniseră. Deși purta mască, ochii medicului erau roșii și l-am întrebat dacă nu cumva a fost și el infectat. Credea că e o simplă răceală, dar peste trei zile diagnosticul i-a fost confirmat. Din acel moment, ca la orice om, a apărut și la mine frica, dar nu puteam să mă izolez deoarece în localitate era o situație de criză."



După decesul femeii care a revenit din Italia, oamenii din Bălceana se întrebau cine e următorul, poliția mergea prin sat și îi atenționa să stea acasă, era multă panică și alesul local era convins că trebuie să intervină. „Mulți dintre consilierii la care apelam după ajutor erau în carantină. Înțelegeam perfect situația, fiecare se gândea la sănătatea lui și a familiei lui. Deoarece așa mi-a fost destinul de a fi primar, nu puteam să las oamenii din localitate și am început să întreprind măsurile care, până la urmă, au avut efecte", afirmă Iurie Păsat.



„Dacă în aceste trei săptămâni la ora 10.00 aveam 500 de apeluri și telefonul se descărca de două ori pe zi, în prima zi de după carantină am avut doar 10 apeluri până la ora 10.00."



Potrivit primarului de Bălceana, în cazul acestei epidemii nu trebuie să fim panicați și nici stresați. „Le-am amintit consătenilor că am mai trecut prin situații grele și am reușit. Cred că împreună am putut readuce speranța în inimile oamenilor."



Chiar dacă oficial în localitate nu mai este carantină, primarul a anunțat cetățenii că, de fapt, nu se schimbă nimic. „Trebuie să rămânem izolați, o singură persoană din familie să iasă atunci când acest lucru este necesar și să respectăm distanța socială, nu de un metru, dar măcar de doi. Am văzut că oamenii respectă aceste reguli, inclusiv la magazin, nu fac deplasări inutile, ies din case doar dacă au nevoie de medicamente și produse alimentare."



Alesul local consideră că partea bună a scoaterii regimului de carantină este faptul că se ia povara de pe o singură persoană. „Toate întrebările care le avea fiecare familie erau adresate doar primarului. Dacă în aceste trei săptămâni la ora 10.00 aveam 500 de apeluri și telefonul se descărca de două ori pe zi, în prima zi de după carantină am avut doar 10 apeluri până la ora 10.00."



Oamenii din Bălceana încep să-și soluționeze problemele de sine stătător. Cineva a mers să-și procure o butelie cu gaz, altul medicamente, altcineva să retragă numerar la bancomat. Regimul rămâne același, pur și simplu există puțină libertate de a intra și de a ieși din sat.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM