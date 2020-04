Vizualizări: 99

Primarul orașului Săuceni Alexandru Vornicu: „Autoritățile centrale ar trebui să reglementeze statutul juridic al ședințelor online ale Consiliilor locale"

10 Aprilie 2020 — Primăria orașului Stăuceni, municipiul Chișinău este printre primele care a organizat o ședință online cu participarea primarului și consilierilor locali. Alesul local Alexandru Vornicu explică faptul că în perioada stării de urgență, responsabilă de administrarea localității este Comisia Locală pentru Situații Excepționale. „Totuși, oamenii au votat și consilierii locali și am considerat necesar ca și ei să cunoască ce preocupări avem."



În cadrul ședinței online, primarul a prezentat un raport de activitate și a solicitat opinia consilierilor în ceea ce privește gestionarea situației epidemiologice din Stăuceni. Totodată, unul dintre consilierii locali din oraș este medic epidemiolog, la această etapă fiind în prima linie în lupta cu COVID-19. Medicul le-a recomandat reprezentanților APL unele acțiuni pe care ar trebui să întreprindă în această situație de criză. „A fost o ședință informativă-consultativă, nu putem vorbi despre caracterul oficial al acesteia. Pe lângă situația epidemiologică, am discutat despre toate proiectele care sunt în derulare în localitate și am primit acceptul consilierilor pentru a continua lucrările. Astfel m-am convins că ceea ce fac este corect", a afirmat Alexandru Vornicu.



Alesul local a menționat că procesul de organizare a ședinței online nu a fost complicat. „Am îndrumat consilierii la telefon cum să instaleze aplicația și cum să se conecteze. Pentru prima dată am făcut acest efort iar partea bună este că am avut o ședință lucrativă." Alexandru Vornicu este de părere că această practică va fi utilizată și atunci când lucrurile vor reveni la normalitate deoarece întrunirile online ar putea fi organizate mai des decât cele când e nevoie de prezența mai multor oameni într-un anumit loc.



Cu toate acestea, primarul de Stăuceni consideră că ședințele online ar trebui să aibă legalitate. „Avem proiecte care trebuie examinate în cadrul Consiliului local. În caz de extremă necesitate ne vom întruni într-un spațiu mai mare, păstrând distanța socială. Cred totuși că autoritățile centrale ar trebui să adopte o decizie prin care să ofere forță juridică ședințelor online ale Consiliilor locale, cu condiția ca înregistrările video să fie expediate Cancelariei de Stat și să constituie o dovadă a fiecărui vot pentru sau împotriva unui sau altui proiect de decizie."



Despre proiectele care sunt în derulare în Stăuceni, primarul spune că se execută acelea care au fost licitate până la instituirea stării de urgență și a amintit că lucrările de construcție sunt permise de către Comisia Națională pentru Situații Excepționale „La ora actuală nu inițiem nicio licitație, doar executăm ceea ce ne-am asumat anterior."



În orașul Stăuceni sunt cinci cazuri confirmate cu COVID-19 și unul tratat. În încercarea de a nu admite formarea focarelor, zilnic sunt igienizate scările blocurilor locative, stațiile de așteptare și drumurile. În afară de aceasta, primăria a organizat o amplă campanie de informare a populației și, potrivit primarului, oamenii sunt responsabili.



Întrebat cu ce probleme s-a confruntat de la instituirea stării de urgență în RM, Alexandru Vornicu a afirmat că acum este mai greu de activat. „Trebuie să ne mobilizăm pentru a limita răspândirea virusului. Totodată, sunt proiecte în derulare care necesită implicare și timp." Primarul și-a exprimat speranța că în curând vom reveni la normalitate și vom activa într-un regim obișnuit.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM