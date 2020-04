Vizualizări: 24

Primarul de Glodeni Stela Onuțu: „De la TV am aflat că în oraș va fi instituită carantina"

16 Aprilie 2020 — La 14 aprilie, la intrarea în orașul Glodeni au fost instalate trei puncte de control și au fost dislocați angajați ai Ministerului de Interne și militari ai Forțelor Armate. Instituirea carantinei a fost necesară deoarece în această localitate sunt deja circa 40 de persoane infectate cu COVID-19. Acum, pentru a intra sau a ieși din Glodeni este nevoie de un permis eliberat de polițiști.



Primarul Stela Onuțu a aflat de la TV că în orașul pe care îl gestionează va fi instituită carantina. „Abia pe 14 aprilie șeful Serviciului Situații Excepționale ne-a transmis un regulament ce prevede anumite acțiuni. Totuși, nu au fost delimitate cu exactitate care sunt sarcinile nivelului I de administrare, nivelului II și ale administrației centrale." În aceste condiții, Stela Onuțu afirmă că aleșii locali sunt nevoiți să acționeze după cum consideră de cuviință, dar nu exclude că după ce va trece această perioadă, unii dintre primari ar putea fi trași la răspundere pentru unele decizii pe care le iau acum.



Autoritățile centrale nu transferă niciun leu localităților afectate de pandemie



De asemenea, autoritățile locale din Glodeni au fost informate despre faptul că trebuie să ofere trei mese pe zi celor 30 de militari și carabinieri care în această perioadă vor patrula orașul. Deoarece autoritățile centrale nu transferă niciun leu localităților afectate de pandemie, la nivel local fiecare se descurcă cum poate. „Suntem limitați în acțiuni deoarece nu avem un sold de rezervă și nici nu putem convoca ședința Consiliul local pentru alocarea unor resurse financiare. Îmi pare rău că banii prevăzuți pentru alte necesități ale orașului vor fi cheltuiți acum, sperăm însă că aceste acțiuni vor contribui la combaterea răspândirii virusului iar numărul cetățenilor infectați nu va continua să crească."



Potrivit Stelei Onuțu, primarul are obligația să explice cetățenilor ce se întâmplă și să-i îndemne să aibă un comportament adecvat situației, deoarece toată această situație a supus populația la o imensă presiune psihologică. Astfel, primarul împreună cu preotul, medicul și polițistul trebuie să fie niște îndrumători ai cetățenilor dintr-o comunitate.



Focarul a izbucnit acolo unde ne-am așteptat cel mai puțin, în instituția medicală din localitate



„Noi, APL, am întreprins toate măsurile posibile de prevenire a răspândirii infecției, am informat populația despre acest pericol, despre necesitatea respectării distanței sociale și a autoizolării. Din păcate, focarul a izbucnit acolo unde ne-am așteptat cel mai puțin, în instituția medicală din localitate." Cu toate acestea, spitalul raional Glodeni a fost transformat în instituție care tratează bolnavii de COVID-19. Bolnavii cu forme ușoare ale infecției vor fi tratați la domiciliu, prin administrarea medicamentelor la indicația medicilor de familie. Pacienții cu alte maladii sunt direcționați la instituții medicale din alte localități.



Paștele sărbătorit în carantină



Stela Onuțu ne-a explicat că slujba de Înviere va avea loc fără participarea enoriașilor, carabinierii și polițiștii vor avea grijă ca oamenii să respecte regulile impuse de autorități. „Înțelegem că vor fi și unii creștini care nu vor ține cont de aceste indicații, dar ne vom strădui să le explicăm că în acest an Paștele va fi sărbătorit altfel. Sperăm să nu ajungem în situația în care oamenii să fie amendați pentru că nu respectă aceste norme."





Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM