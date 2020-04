Vizualizări: 50

Primarul municipiului Edineț Constantin Cojocaru: „În situații de criză trebuie să ne asumăm anumite responsabilități"

17 Aprilie 2020 — La 16 aprilie, în municipiul Edineț au fost înregistrate primele trei cazuri de infecție cu coronavirus. Primarul Constantin Cojocaru susține că autoritățile locale au întreprins mai multe acțiuni menite să protejeze cetățenii municipiului. „Am fost atenți la tot ce s-a întâmplat până acum. Au venit acasă foarte mulți oameni de peste hotare, în mod special s-au întors unii romi din Rusia, Ucraina și Georgia, dar și din spațiul european."



Alesul local afirmă că în situații de acest fel trebuie să ne asumăm anumite responsabilități. „Mi s-a făcut din deget de către Comisia raională pentru Situații Excepționale după ce am luat o decizie mai specială acum circa 12 zile. Este o practică nemaiîntâlnită în Republica Moldova de a autoizola orașul, preluată de la colegii din Gura Humorului, acolo unde am fost în februarie. Acest lucru presupune ca în oraș să intre cât mai puțini oameni. Astfel, la intrarea în localitate am instalat filtre cu patru echipaje de poliție, dar și reprezentanți ai gărzii populare, iar mai multe mașini sunt direcționate spre centura de ocolire a orașului Edineț.



Chiar dacă i s-a arătat din deget, spunândui-se că aceasta este carantină doar că numită altfel, nu a anulat hotărârea. Scopul primarului fiind de a securiza localitatea unde a fost ales.



Constantin Cojocaru recunoaște că această perioadă este grea din punct de vedere psihologic. „Totuși, reușim să facem față provocărilor. Împreună cu agenții economici am oferit produse alimentare la peste 200 de persoane nevoiașe. Datorită unui alt agent economic și asistenței sociale, în decursul unei luni oamenii din grupurile social-vulnerabile primesc câte un prânz cald. Am stabilit că vom organiza aceste acțiuni până la Paști, după care vom decide cum procedăm în continuare."



Chiar cadă încă nu a fost adoptat bugetul municipiului Edineț, a fost revalorificat fondul de rezervă și cu susținerea agenților economici au fost susținuți medicii din oraș. „Am procurat pentru personalul medical 400 de costume de protecție. Pentru medicii de la spital am procurat 50 de costume, valoarea unuia constituind circa 500 de lei. Mă bucur că agenții economici au venit cu inițiativa de a ajuta pe cei nevoiași. Mulți tineri din sectorul asociativ, din diasporă au inițiat o campanie de strângere de fonduri pentru spitalul din Edineț, zilele trecute erau colectați deja circa 2,5 mii de euro. Am procurat 570 de măști. Un agent economic și-a reprofilat activitatea și coase măști pe care le poți folosi de mai multe ori. Am făcut și noi comandă pentru a reînnoi stocurile. Am asigurat întreprinderile municipale cu dezinfectanți, cred că toate aceste acțiuni dau rezultate."



Totodată, la Edineț au fost amenajate patru spații în loc deschis unde producătorii autohtoni au posibilitatea să-și realizeze marfa, condiția fiind păstrarea distanței de cel puțin patru metri între mașini, dar și respectarea altor cerințe impuse. De asemenea, în satele Alexăndreni și Gordineștii Noi, situate în imediata apropriere a orașului Edineț, în aceleași condiții a fost permisă realizarea mărfurilor producătorilor autohtoni. Constantin Cojocaru explică faptul că și-a asumat această decizie deoarece producătorii agricoli au flori, puieți și nu putem să-i lăsăm să arunce totul la gunoi.



În cadrul Comisiei Situații Excepționale a orașului Edineț s-a decis ca în noaptea de Înviere bucatele enoriașilor să fie sfințite afară. Primarul Constantin Cojocaru a menționat că se vor utiliza difuzoare exterioare pentru ca enoriașii, chiar dacă nu vor putea intra în lăcașurile sfinte, să poată asculta slujba de Înviere. Totodată, preoții se vor deplasa pe câteva drumuri locale pentru a sfinți bucatele credincioșilor. „Am convenit ca oamenii care sunt în carantină, cei în etate (de la 55 de ani) sau din grupurile de risc să nu iasă la sfințit pasca", a afirmat Constantin Cojocaru.



Spațiile publice și străzile din orașul Edineț au fost dezinfectate de mai multe ori. Inclusiv în seara de Înviere întreprinderea Apă-Canal și Gospodăria Comunală vor dezinfecta spațiile publice. „În general, oamenii sunt înțelegători. Erau unele probleme cu unii dintre tinerii romi care erau destul de gălăgioși dar au înțeles gravitatea situației și s-au liniștit pe la casele lor. Cred că cel mai greu acum le este agenților economici din agricultură, pentru ei trebuie să fie identificate niște soluții,", conchide Constantin Cojocaru.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM