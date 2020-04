Vizualizări: 73

CALM își exprimă profunda îngrijorare în legătură cu revenirea la practicile de folosire a organelor de drept ale statului în calitate de instrument de presiune asupra unor reprezentanți ai autorităților locale!

18 Aprilie 2020 — Una spunem, alta facem?



În această perioadă când aleșii locali, alături de medici și polițiști sunt în prima linie în lupta cu COVID-19, când în lipsa resurselor financiare la nivel local și lipsa transferurilor acestor resurse de la centru, primarii reușesc să găsească soluții pentru a procura echipament necesar pentru medici (chiar dacă instituțiile medicale nu sunt în gestiunea APL-urilor), pentru asistenții sociali, vânzători și alte categorii de persoane din comunități care intră în contact cu cei mai mulți cetățeni, când autoritățile centrale au lăsat pe seama aleșilor locali procedura de înhumare a persoanelor care decedează de coronavirus, când deja unii primari s-au infectat în procesul de exercitare a atribuțiilor de serviciu, în loc să fie încurajați și susținuți, unii aleși locali sunt penalizați. Pe de o parte, de la diverse tribune, autoritățile centrale ale statului recunosc meritele APL în lupta cu coronavirusul, în realitate, prin intermediul Ministerului de Interne, inițiativele unor reprezentanți ai APL sunt pedepsite.



CALM constată cu nedumerire că deși magistrații din Sângerei au emis o hotărâre de anulare a procesului verbal prin care primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov, viceprimarul din acest oraș și încă o angajată a primăriei au fost sancționați cu câte o amendă în valoare de 25000 de lei fiecare pentru că ar fi participat la o slujbă religioasă, Curtea de Apel Bălți a decis totuși amendarea acestora.



Amintim că totul s-a întâmplat în dimineața zilei de 27 martie, ziua în care a intrat în vigoare dispoziția emisă de Comisia pentru Situații Excepționale a RM prin care se interzice deplasarea în grupuri mai mari de trei persoane. Primarul Arcadie Covaliov era afară, la distanță de cei doi preoți, tot la distanță fiind și angajata primăriei care urma să transmită live evenimentul pe o rețea de socializare pentru ca oamenii să audă rugăciunea. Viceprimarul venea dintr-o altă localitate și văzându-l pe alesul local care-i este și angajator s-a apropiat de acesta. Deoarece evenimentul a avut loc în dimineața zilei de 27 martie, nimeni dintre cei prezenți nu reușiseră să facă cunoștință cu decizia Comisiei pentru Situații Excepționale din Republica Moldova.



CALM amintește că în toată această perioadă, primarul Arcadie Covaliov care este medic de profesie, a organizat testarea personalului medical din localitate, dar și a altor categorii de persoane suspecte de infectare pentru a evita crearea focarelor în Sângerei. Totodată, Arcadie Covaliov este primul ales local care și-a asumat închiderea pieței din localitate, dar și alte acțiuni ce au ca obiectiv minimalizarea riscurilor de răspândire a infecției.



Cu toate acestea, în loc de recunoaștere și apreciere a volumului imens de muncă pe care îl exercită autoritățile publice locale, alesul local, viceprimarul și cel de-al treilea angajat al primăriei Sângerei au fost sancționați, fără a fi prezentate probe, în condițiile în care procesul contravențional a fost întocmit cu încălcări, iar copia actului oferit edilului diferă de originalul procesului-verbal.



Constatăm cu regret că în loc de solidaritate și empatie, unii actori sunt antrenați și acum în exerciții politice. În afară de aceasta, trebuie să menționăm că aceste amenzi în valoare de 25 000 de lei constituie salariul pentru circa trei luni de muncă ale primarului și viceprimarului și un an de muncă ale celei de-a treia angajate a primăriei. În Italia, de exemplu, o asemenea amendă constituie aproximativ 300 -500 euro (în condițiile în care nu poți justifica prezența ta afară) salariile însă diferă cu mult de cele din Republica Moldova.



Se pare că suntem în fața unor reveniri la practicile anterioare extrem de păguboase, de folosire a organelor de drept și justiție ale statului în calitate de instrument de răfuială cu APL incomode. Practici pentru care Republica Moldova a fost criticată și pana în prezent are de plătit ca imagine, dar și ca despăgubiri materiale enorme. În această situație, unica speranță pentru reprezentanți APL și ai primăriei din orașul Sângerei rămâne a fi CEDO și alte instituții internaționale.



Totodată, acest caz contravine totalmente declarațiilor oficialităților statului, fiind un exemplu extrem de descurajator pentru ceilalți reprezentanți ai APL, unii dintre ei cu siguranță se vor gândi de acum încolo dacă merită să-și pună viața în pericol, iar în loc de recunoștință să se procopsească cu dosare contravenționale sau penale.



În același context, atragem atenția și la cazul primarului de Condrița și acțiunile disproporționale în opinia CALM, aplicate de către organele de drept în acest caz. Credem că un ales local care a fost ales direct din primul tur și reprezintă mii de oameni, merită o altă atitudine si respectarea statutului său de primar, ceea ce înseamnă că este primul în localitatea sa.



Amintim că primarul este una dintre puținele persoane alese direct de popor, care are statut de persoană cu funcție de demnitate publică și care trebuie respectat.



Serviciul de Comunicare al CALM