Primarul de Puhăceni, Anenii Noi Veaceslav Plămădeală: „Dacă am avea un polițist permanent în sat aș face gardă populară și cred că într-un an am putea trăi ca în rai.”

24 Aprilie 2020 — În comuna Puhăceni, Anenii Noi nu a fost deocamdată niciun caz confirmat de infectare cu COVID-19. Unii consăteni au revenit recent de peste hotare dar respectă regimul de cantină. Primarul Veaceslav Plămădeală află de la săteni despre persoanele care revin la baștină dar și de la Inspectoratului de Poliție. De asemenea, alesul local zilnic verifică fișele epidemiologice de la Centrul de Sănătate din localitate.



Cât privește relația din această perioadă cu autoritățile centrale, primarul afirmă că urmărește cu atenție toate recomandările acestora și în măsura cunoștințelor și experienței încearcă să le transpună în practică. Fiind la primul mandat pe care îl consideră și ultimul, Veaceslav Plămădeală susține că s-a pomenit într-o situație de război fără a fi învățat să lupte, să gestioneze situația. „Am creat celula de control, monitorizare și supraveghere pentru starea de urgență. Din acest grup fac parte consilierii, dar și combatanți voluntari care acum două-trei săptămâni au patrulat satul și le-au spus oamenilor să păstreze distanța socială, să stea acasă.” În afară de aceasta, primarul susține că a încercat să prevină adunarea oamenilor la lucrările de primăvară, a solicitat să fie suspendată circulația transportului public pe ruta Chișinău-Delacău-Puhăceni. „Acum este o perioadă dificilă pentru agenții economici, seceta fiind o altă pacoste ce a dat peste noi”, afirmă alesul local.



Veaceslav Plămădeală își amintește că în această perioadă mulți producători agricoli făceau o bucățică de pâine vânzând răsad, ridiche, ceapă verde și alte verdețuri. „Prin închiderea piețelor aceștia au rămas cu mâinile legate. Până la instituirea stării de urgență ei își vindeau produsele la piețele angro din capitală. Am creat un cont pentru ei pe o rețea de socializare, i-am rugat să contacteze partenerii din anii trecuți, poate vin să ia marfa de acasă. Chiar dacă vor vinde produsele mai ieftin, important este ca acestea să nu se strice. Mă tem că economia își va reveni greu după această perioadă de criză,” constată Veaceslav Plămădeală. Primarul afirmă că pentru comercianții de produse alimentare și de uz casnic este mai ușor, aceștia deservesc populația, au dezinfectanți, măști, au pus mesele în ușă și lucrează. Alesul local spune că au mai fost încercări ale unor oameni de a se aduna pe la baruri, dar i-a fugărit pe toți pe la casele lor. „Le-am spus dacă vor o bere atunci să o bea acasă și să nu pună în pericol toată comunitatea.”



Cât privește gestionarea acestei situații de criză, Veaceslav Plămădeală îi mulțumește Domnului că a ferit comunitatea pe care o administrează de această nebunie, „în caz contrat mi-e frică că nu va avea cine să ne sape groapa.”



Fiind la primul mandat, primarul din Puhăceni ține cont de sfaturile colegilor din localitățile vecine cu mai multă experiență. „Și CALM-ului m-am adresat cu unele întrebări în vederea gestionării unor activități, despre cum putem convoca Consiliul, unele grupuri de lucru. Cum să procedăm corect ca să nu încălcăm legislația, pentru că tare mă tem de amenzi, dar trebuie și să evităm răspândirea acestui virus.”



Veaceslav Plămădeală consideră că este foarte greu să gestionezi treburile unui sat. „Dacă la nivel orășenesc și raional poți avea specialiști, secții, mai multe instrumente, pârghii de a soluționa problemele, apoi la primăria dintr-un sat trebuie să fii și cal, și director. E cam dificilă situația. Trebuie să cunoști foarte multă legislație, cum să nu pășești în stânga și nici în dreapta și cum să faci ca să fie mai bine.”



Primarul e necăjit și din cauza că în loc să soluționeze problemele comunității, trebuie să aibă grijă de minoritatea din localitate care nu vrea să lucreze. „Chiar astăzi, de exemplu, m-au telefonat să-mi spună că o consăteană a fost filmată beată criță la Chișinău, cu ea era și copilul ei de șase luni. Eu am venit să lucrez pentru oamenii normali, dar am în sat vreo 20-50 de cetățeni din cauza cărora îmi mănânc sănătatea.”



Înainte în fiecare sat era câte un polițist și nu erau asemenea prostii. „Dacă am avea un polițist permanent în sat, aș face gardă populară care ar patrula satul în lung și în lat și cred că într-un an aș stârpi toată această prostie și vom putea trăi ca în rai.” Alesul local menționează că cei mai mulți oameni sunt buni, pentru care merită să te dedici și cu care poți coopera, să construiești și să dezvolți. „Presupun că toți primarii se confruntă cu această problemă și din această cauză țara noastră stagnează. Primarii trebuie să rânească după acești cetățeni și nu se pot concentra la probleme serioase”, conchide Veaceslav Plămădeală.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM