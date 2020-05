Vizualizări: 87

Ambasadorul României în Republica Moldova Daniel Ioniță: „Foarte multe proiecte au fost inițiate în baza cooperări dintre autoritățile locale din România și Republica Moldova”

29 Aprilie 2020 — La 27 aprilie s-au împlinit 10 ani de la instituirea Parteneriatului Strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Anul acesta marcăm și un deceniu de cooperare a autorităților locale din România și Republica Moldova. În cadrul unui interviu pentru calm.md, Ambasadorul României în Republica Moldova, Excelența Sa Daniel Ioniță a vorbit despre proiectele implementate de către România în Republica Moldova în acest deceniu, ajutorul necondiționat pe care îl oferă statul român cetățenilor statului nostru, inclusiv în această perioadă când la nivel global toate eforturile sunt depuse în lupta cu coronavirusul, dar și despre rolul asociațiilor autorităților locale din România și Republica Moldova în consolidarea relațiilor bilaterale.



Excelență, marcăm 10 ani de la instituirea Parteneriatului Strategic între România și Republica Moldova pentru integrare europeană a statului nostru. Care sunt rezultatele înregistrate în această perioadă de timp?



Daniel Ioniță: Suntem în preajma Sărbătorilor Pascale și vă rog să îmi permiteți să urez tuturor cititorilor Dvs. să aibă sănătate, în primul rând, să aibă pace în suflet, lumină în gând și speranță într-o viață mai bună. 27 aprilie, într-adevăr, este o zi importantă pentru relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova, s-au împlinit zece ani de la semnarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Acest Parteneriat Strategic are și o finalitate în care România crede în continuare cu tărie. Cu acest prilej, România subliniază valoarea inestimabilă a patrimoniului nostru cultural comun, care este parte integrantă a patrimoniului european și care fundamentează această relație privilegiată între România și Republica Moldova. Vorbim aceeași limbă, avem o istorie comună, avem aceleași tradiții și suntem împreună în marea familie europeană. Cu acest prilej, România evidențiază și rezultatele implementării acestui Parteneriat Strategic în cei zece ani parcurși de la semnare. Este extrem de greu să facem un inventar exhaustiv al tuturor realizărilor pe durata celor zece ani, dar cred că putem evidenția faptul că în acest timp a intrat în vigoare Acordul de Asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător, România fiind primul stat care a ratificat aceste instrumente. Totodată, a fost liberalizat regimul de vize cu UE pentru cetățenii RM, de curând s-au împlinit șase ani de când cetățenii RM călătoresc fără niciun fel de probleme în spațiul european. Au fost parcurse unele etape importante în modernizarea instituțiilor și profesionalizarea administrației publice, în acord cu standardele europene. Cred că nu există niciun domeniu în care relațiile noastre privilegiate să nu-și fi lăsat amprenta. Au crescut schimburile economice și accesul produselor Republicii Moldova pe piețele statelor europene, în primul rând în România. Suntem principalii parteneri comerciali ai Republicii Moldova. În momentul de față, mai mult de 70% din comerțul bilateral al Republicii Moldova are loc cu statele din Europa Occidentală. În acești zece ani au fost valorificate oportunitățile de susținere a oamenilor de cultură, de știință, precum și conectarea acestora la spațiul de educație, cultură și știință european. A fost operaționalizat Acordul Bilateral pentru implementarea programului de asistență tehnică și financiară în baza unui ajutor nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro pe care România l-a acordat Republicii Moldova. Sunt bani pe care România i-a oferit gratis în folosul cetățenilor Republicii Moldova, bani din care au fost renovate grădinițe, realizate proiecte de infrastructură la nivel local, construite apeducte, asigurate microbuzele școlare care circulă în toate raioanele din Republica Moldova. Totodată, tot în acești zece ani, România a acordat un împrumut pentru asistența financiară Republicii Moldova în valoare de 150 milioane de euro. Tot în această perioadă am început și suntem pe cale să finalizăm gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, care va asigura securitatea energetică a Republicii Moldova prin conectarea sa la spațiul energetic european.



În această perioadă, România a contribuit și a finanțat renovarea a peste 1100 de grădinițe, am donat 196 microbuze școlare pentru instituții de învățământ, au fost acordate anual până la 5000 de burse de studii pentru elevii și studenții Republicii Moldova, au fost organizate programe de pregătire pentru profesori și celebrele taberele de vară ARC pentru elevi și studenți. Au fost renovate edificii culturale. Sala cu Orgă și Muzeul Național de Artă, care reprezintă două frumoase cărți de vizită ale municipiului Chișinău, au fost restaurate cu acești bani, iar teatrul Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul a fost, practic, construit de la zero. În acești zece ani a fost operaționalizat programul SMURD pe teritoriul Republicii Moldova, datorită acestuia fiind salvate vieți nu doar în România, dar și în Republica Moldova. Am trecut recent la faza a doua a acestui program SMURD extinzându-l pe întreg teritoriul Republici Moldova, inclusiv cu finanțare europeană. De asemenea, sunt programe de colaborare, schimburi de experiență și bune practici aproape la nivelul tuturor instituțiilor administrației publice centrale. Au fost dezvoltate programe de twinning, cu sprijinul României, dar și cu participarea experților din alte state-membre ale UE. Prin tot ce am făcut în această perioadă, România a încercat să contribuie la apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană și la consolidarea încrederii cetățenilor în acest parcurs european care, evident, reprezintă și o excelentă oportunitate de promovare a reformelor necesare și, totodată, o excelentă oportunitate de a privi cu responsabilitate către viitor.



Rezultatele unor sondaje arată că cetățenii Republicii Moldova, din păcate, cunosc puțin din tot acest efort pe care îl face România pentru a ne susține în acest parcurs european…



Daniel Ioniță: Trebuie să fim lăsați să vorbim și mesajul nostru să fie transmis de instituțiile mass-media responsabile, astfel încât să ajungă la toți cetățenii. Noi operăm doar cu un singur instrument, el se numește adevărul, operăm cu o singură realitate care este demonstrată de faptele noastre concrete. România nu a favorizat și nu face propagandă în Republica Moldova. România a abordat întotdeauna cu un deosebit respect relațiile sale cu autoritățile și cu cetățenii Republicii Moldova și în continuare vom fi la fel de responsabili. Atunci când am observat că lucrurile, poate, nu se îndreptă spre direcția potrivită am semnalat aceste derapaje. Atunci când am constatat că anumite situații politice nu încurajează o astfel de abordare iar evoluțiile nu atestă o continuare sau o realizare a unor reforme durabile în direcția avansării agendei europene a Republicii Moldova am verbalizat toate aceste chestiuni de-o manieră sinceră și onestă. Într-adevăr, nu am procedat ca alții, ca dintr-o donație să organizăm zeci de evenimente de presă și să vorbim în exclusivitate despre acest subiect pentru că nu am crezut că este normal să procedăm în felul acesta. Am considerat că onestitatea, valoarea faptelor noastre și proiectele frumoase realizate vorbesc de la sine despre ceea ce este și ceea ce face România pentru cetățenii Republicii Moldova.



În condițiile actuale, mă refer la consolidarea tuturor eforturilor de combatere a răspândirii virusului, dar și la situația politică din Republica Moldova, cât de reală este finalizarea în termenii stabiliți a lucrărilor la construcția gazoductului Iași-Ungheni- Chișinău?



Daniel Ioniță: Este foarte reală finalizarea acestei construcții. Autoritățile române au solicitat și au obținut o derogare din partea autorităților de la Chișinău, pentru care le adresez și pe această cale mulțumiri, pentru ca lucrătorii care muncesc la acel gazoduct să poată intra în Republica Moldova fără a li se impune termenul obligatoriu de carantină. Semnalele mele sunt că lucrările sunt în grafic și vor fi finalizate potrivit angajamentelor, în pofida acestei pandemii care a creat o situație excepțională nu numai în Republica Moldova, dar și în România și peste tot.



Această stare excepțională care există peste tot în lume nu a încurcat România să sprijine cetățenii Republicii Moldova…



Daniel Ioniță: În contextul în care suntem marcați de această năpastă care ne-a lovit în egală măsură pe toți, România a depus eforturi pentru a permite tranzitul și repatrierea în deplină siguranță a cetățenilor Republicii Moldova care au fost blocați în diverse state. Am acordat asistență, inclusiv prin facilitarea livrării unor medicamente și echipamente medicale pentru Republica Moldova, asta în condițiile în care și România s-a confruntat cu aceste lipsuri în același timp. Cu toate acestea, România a găsit resurse ca să îi ajute pe cetățenii Republicii Moldova. Totodată, în ziua în care aniversăm zece ani de Parteneriat Strategic, Președintele României a anunțat că cetățenii Republicii Moldova vor beneficia de un ajutor consistent pe linie medicală. Astfel, în zilele următoare o să ajungă la Chișinău o echipă importantă de medici și asistenți din România. Totodată, la Chișinău va ajunge și un transport cu echipamente medicale de protecție și medicamente, tocmai pentru a ajuta cetățenii Republicii Moldova și medicii care sunt în prima linie a luptei cu coronavirusul să depășească mai ușor această situație.



În acest deceniu s-au intensificat relațiile dintre primarii de pe cele două maluri de Prut, au fost implementate multe proiecte în satele noastre …



Daniel Ioniță: Au fost și probabil vor mai fi și în continuare derulate astfel de proiecte. După cum țineți minte, în anul Centenar, România a lansat inclusiv o campanie de ajutorare a autorităților locale din Republica Moldova, așa-numitul Program Centenar prin Înfrățiri. Noi ne doream ca mai multe localități din Republica Moldova să fie interesate să participe în programul respectiv, însă cineva aici se teme în continuare de această temă generală a omenirii, crede că dacă cineva participă la un astfel de program automat „își asumă” și niște obligații față de România. Să știți că România face ceea ce spune. România a spus că prin tot ce face aici ajută cetățenii și parcursul european al Republicii Moldova și a demonstrat în cei zece ani de Parteneriat Strategic că asta face. Astfel va proceda și în continuare chiar dacă, uneori, unii actori de la Chișinău nu demonstrează că sunt interesați să realizeze reforme durabile în direcția avansării acestei agende europene și nu conferă garanția unui parcurs european pentru Republica Moldova.



Consiliile locale din România au dreptul acum să aloce sume de bani pentru localitățile din Republica Moldova cu care sunt înfrățite, chiar dacă și localitățile de peste Prut au anumite necesități..



Daniel Ioniță: Este adevărat. Eu mi-aș dori ca aceste cooperări și colaborări la nivel local să fie în interesul ambelor părți, pentru că vorbim nu doar de un transfer de fonduri, nu doar de un ajutor consistent pe care cetățenii din dreapta Prutului îl acordă cetățenilor din stânga Prutului. Vorbim și de un schimb de idei, de bune practici, o interacțiune care doresc să fie una consistentă, inclusiv în ceea ce privește susținerea și promovarea în comun a unor proiecte culturale, realizarea în comun a unor proiecte de interes reciproc, schimburi de vizite, etc. Sunt pe deplin conștient de faptul că și în Republica Moldova există foarte multe bune practici care pot fi însușite de autoritățile locale din România.



Primarii din România spun că au redescoperit oamenii de aici, unele dintre aceste bune practici despre care ați amintit Dvs, dar și că nu e neapărat să aștepți ceva în schimb atunci când ajuți un frate…



Daniel Ioniță: Este evidentă dimensiunea aceasta emoțională a relațiilor noastre. Nu poți evada din istorie, nu poți renunța la felul tău de a fi, nu poți să-ți negi identitatea. Dacă o faci vei fi precum o frunză în vânt și vei constata că ți-ai pierdut rădăcinile, sensul în istorie, iubirea și respectul celor care în momente grele sunt alături de tine. Relațiile noastre au și dimensiunea aceasta frățească, așa cum foarte frumos ați menționat. Dincolo de aceasta, există și o dimensiune cât se poate de pragmatică și cât se poate de vizibilă. Nu venim în Republica Moldova doar cu această „iubire de frate”. Venim în Republica Moldova cu niște valori, principii, idei, pentru că suntem cei care credem cu tărie în faptul că așteptările cetățenilor Republicii Moldova sunt legitime atunci când vorbim de un trai prosper, de necesitatea ca să trăiască într-un stat stabil și democratic, că există instituții în care justiția este independentă, în care să fie respectat omul și toate valorile umane.



Care este rolul asociațiilor autorităților publice locale în consolidarea acestor relații?



Daniel Ioniță: Este esențial, pentru că asociațiile sunt cele care știu cel mai bine care sunt nevoile locale. Pe susținerea autorităților locale se poate asigura o construcție durabilă, dar pentru aceasta trebuie să existe un activism sporit, oameni care să creadă cu tărie în aceste idei, să-și asume inclusiv și rolul de voluntariat și să acționeze pentru a încuraja schimburile de idei, de bune practici, de a pune împreună oamenii care sunt convins că vor găsi calea de materializare a lor. Cred că acești oameni frumoși și determinați există. Eu am participat la toate reuniunile la care am fost invitat de autoritățile publice locale din Republica Moldova. Știu că există cooperări în ceea ce privește Asociația Orașelor din România, Asociația Comunelor din România și Congresul Autorităților Locale din Moldova. Sunt oameni care se cunosc, care se întâlnesc periodic la diverse reuniuni din Republica Moldova, România sau în alte țări din Europa. Foarte multe proiecte au fost inițiate în baza acestor cooperări și știu că există și multă bucurie atunci când se întâlnesc asociațiile aleșilor locali din România și Republica Moldova.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM