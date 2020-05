Vizualizări: 70

CALM și Programul Comunitatea Mea susțin autoritățile publice locale în procesul de organizare a lucrului la distanță!

13 Mai 2020 — La 12 mai a avut loc conferința video cu genericul „Lucrul la distanță și comunicarea online a APL-urilor”. La evenimentul organizat de Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Programul Comunitatea Mea au participat 100 de reprezentanți ai autorităților locale, astfel înregistrându-se un număr maxim de persoane care se pot conecta la platforma video.



Primari și alți reprezentanți ai APL au avut ocazia să cunoască noi modalități de lucru la distanță, care sunt instrumentele necesare în acest proces, tipurile de comunicare on-line, planificarea activităților, arhivarea electronică a documentelor, alte aspecte tehnice și care vizează securitatea. În acest sens, au fost aduse mai multe exemple de aplicații și programe care pot fi utilizate în procesul de lucru și de comunicare on-line, dar și de organizare și stocare a informației.



Vorbind despre posibilitatea de a organiza ședințe online ale Consiliilor locale, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a menționat că există o inițiativă legislativă prin care se intenționează reglementarea în lege a acestui proces.



Printre dificultățile enunțate de către participanții la conferința video în procesul de însușire a acestor abilități au fost lipsa în multe primării a infrastructurii IT și a specialiștilor în acest domeniu. Vorbind despre soluții, directorul executiv al CALM a reiterat necesitatea oferirii posibilității autorităților publice locale de a angaja specialiști și de a decide gradul de salarizare a acestora. În condițiile în care primăriile au foarte puțini angajați, o altă soluție ar fi prestarea serviciilor prin cooperare, practică implementată cu succes în România, etc.



Reprezentanții APL au afirmat că lucrul la distanță oferă multe avantaje, dar este nevoie de cunoștințe mai temeinice în domeniul IT. Participanții au solicitat organizarea periodică a unor evenimente similare, cu tematici ce ar permite însușirea mai multor abilități de lucru la distanță. Totodată, participanții la eveniment au completat un chestionar de evaluare a evenimentului elaborat de către Programul Comunitatea Mea.



Directorul Programului Comunitate Mea Daniel Șerban a declarat că acesta este primul eveniment realizat în colaborare cu CALM și a susținut ideea de a continua aceste instruiri prin intermediul platformelor on-line de comunicare.



Programul Comunitatea Mea este finanțat de USAID Moldova și implementat de IREX in Moldova cu scopul de susține autoritățile publice locale din Moldova să devină mai eficiente, transparente și responsabile față de cetățeni. În prezent, 46 de comunități și ALP-uri din țară beneficiază de suportul programului. Peste 350 de angajați ai primăriilor partenere au participat la diverse instruiri și evenimente de fortificare a competențelor pentru îmbunătățirea serviciilor administrative și facilitarea accesului cetățenilor la informație, iar nouă comunități din program au început implementarea proiectelor de infrastructură pentru îmbunătățirea calității vieții la nivel local.



Serviciul de Comunicare al CALM



Înregistrarea video și prezentarea poate fi accesată la următorul link:

http://calm.md/libview.php?l=ro&idc=66&id=6161