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Бесплатные консультации и помощь по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО
18 Mai 2020 — Центр КОНТАКТ, в рамках проекта «Укрепление потенциала, доверия и доступа к услугам для усиления защиты прав человека на обоих берегах реки Днестр», реализуемого при финансовой поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове,
объявляет о предоставлении бесплатных консультаций по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО на обоих берегах Днестра
в таких направлениях, как:
• Регистрация и перерегистрация НПО;
• Внесение изменений в учредительные документы;
• Разработка внутренних документов (протоколы, приказы, договора и др.);
• Бухгалтерский учет и отчетность для НПО;
• Подготовка финансовых отчетов по проектам и др.
Для записи на консультацию, пожалуйста, заполните онлайн-заявку,
https://contact.md/consultanta/
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте: info@contact.md
объявляет о предоставлении бесплатных консультаций по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО на обоих берегах Днестра
в таких направлениях, как:
• Регистрация и перерегистрация НПО;
• Внесение изменений в учредительные документы;
• Разработка внутренних документов (протоколы, приказы, договора и др.);
• Бухгалтерский учет и отчетность для НПО;
• Подготовка финансовых отчетов по проектам и др.
Для записи на консультацию, пожалуйста, заполните онлайн-заявку,
https://contact.md/consultanta/
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте: info@contact.md
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