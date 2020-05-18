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Ong & Societate Civilă
Бесплатные консультации и помощь по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО
18 Mai 2020 — Центр КОНТАКТ, в рамках проекта «Укрепление потенциала, доверия и доступа к услугам для усиления защиты прав человека на обоих берегах реки Днестр», реализуемого при финансовой поддержке Миссии ОБСЕ в Молдове,

объявляет о предоставлении бесплатных консультаций по правовым и бухгалтерским вопросам для НПО на обоих берегах Днестра
в таких направлениях, как:

• Регистрация и перерегистрация НПО;
• Внесение изменений в учредительные документы;
• Разработка внутренних документов (протоколы, приказы, договора и др.);
• Бухгалтерский учет и отчетность для НПО;
• Подготовка финансовых отчетов по проектам и др.


Для записи на консультацию, пожалуйста, заполните онлайн-заявку,
https://contact.md/consultanta/

Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по электронной почте: info@contact.md
Autor: Centrul Contact

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