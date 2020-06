Vizualizări: 68

Granturi pentru rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri Soroca și Sângerei, oferite de Agenția Cehă pentru Dezvoltare

— Patru mici antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord, rezidenți ai Incubatoarelor de Afaceri Soroca și Sângerei, vor beneficia de suport financiar din partea Agenției Cehe pentru Dezvoltare, prin intermediul Proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”.Doi rezidenți ai Incubatorului de Afaceri Soroca și doi rezidenți ai Incubatorului de Afaceri Sângerei au obținut granturi a câte 4 mii de euro, în valoare totală de 16 de mii de euro, în urma unei competiții de granturi. Acest lucru le va permite celor patru rezidenți ai incubatoarelor de afaceri să-și dezvolte propria afacere. Micii antreprenori au fost premiați miercuri, 3 iunie a.c., în incintele Incubatoarelor de Afaceri Soroca și Sângerei.În cadrul ceremoniei de înmânare a certificatelor de grant, partenerii proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova” au apreciat contribuția micilor antreprenori din regiune la dezvoltarea socio-economică și promovarea spiritului inovativ în activitățile de business și le-au dorit succes în dezvoltarea propriilor afaceri.Maria Prisacari, director ADR Nord, apreciat contribuția micilor antreprenori din regiune la dezvoltarea socio-economică și promovarea spiritului inovativ în activitățile de business și le-a dorit succes în dezvoltarea propriilor afaceri. „Dorim să impulsionăm inițiativele antreprenoriale în regiune și să creăm astfel condiții mai bune pentru cetățeni. Datorită dezvoltării afacerilor va crește și valoarea proiectelor investiționale de infrastructură pe care le implementăm în regiune”, a relevat șefa ADR Nord.Silvia Bicenco, director de țară People in Need Moldova, i-a felicitat pe învingători și a specificat c granturile pot fi utilizate pentru (1) achiziționarea echipamentelor și utilaj, (2) marketing și promovarea companiei, (3) instruirea teoretico-practică a membrilor companie și (4) introducerea de inovații în cadrul procesului de producție sau în funcționarea companiei. Totodată, învingătorii concursului trebuie să contribuie cu încă 30% din bugetul total al proiectului, descris în formularul de aplicare. Perioada de implementare a proiectului, propus de aplicant, nu trebuie să depășească 6 luni.Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, este implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională”, începând cu anul 2017. Datorită parteneriatului dintre ADR Nord, People in Need Moldova, AO „Pro Cooperare Regională”, Incubatoarele de Afaceri din Soroca și Sângerei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, sunt create condiții mai bune pentru susținerea start-up-urilor și aplicarea inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord.