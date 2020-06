Vizualizări: 86

Ucrainca – localitatea din Republica Moldova uitată de autorități!

8 Iunie 2020 — Ion Crivoi este primar la al șaselea mandat în satul Ucraina, raionul Căușeni. Localitatea se învecinează cu trei sate din sate din Ucraina și doar o singură localitate din Republica Moldova – satul Tocuz. Până în anul 1997, mai mulți oameni din Ucrainca s-au împrietenit și chiar s-au înrudit cu vecinii lor din satele ucrainene, după demarcare însă acest lucru a devenit aproape imposibil, chiar dacă distanță ce îi desparte este de dor doi-patru km. Pentru a ajunge la cel mai apropiat punct vamal locuitorii din Ucrainca trebuie să parcurgă 100 de km. Primarul a expediat mai multe demersuri autorităților pentru a fi schimbat punctul de trecere a frontierei de la Lesnoie la Elizavetovca dar, cel puțin deocamdată, partea ucraineană nu a acceptat acest lucru. O altă problemă a celor 1700 de locuitori este drumul de acces spre satul lor. Drumul vechi traversa o parte din Ucraina și pentru a ajunge acasă sătenii din Ucrainca trebuiau să treacă prin țara vecină. Și în acest caz primarul a expediat mai multe demersuri, adresări către parlamentari, Guvern, a elaborat și un proiect de drum care ar lega direct Republica Moldova de Ucrainca, prin satul Tocuz, astfel încât oamenii să nu mai fie nevoiți să prezinte vameșilor ucraineni de patru ori buletinele sau pașapoartele pentru a ajunge la Căușeni sau în altă localitate a Republicii Moldova.



Ajutorul a venit de unde se aștepta mai puțin. „Întotdeauna am fost primar de dreapta, cu toate acestea, chiar dacă este un adversar politic, anume Vladimir Voronin m-a înțeles", povestește Ion Crivoi. Astfel, în 2001 a început construcția drumului Sălcuța-Ucrainca-Tocuz. „De atunci, putem merge liber prin Republica Moldova, nu mai dăm pașapoartele sau buletinele la vamă, doar că drumul nu a fost finalizat nici până astăzi, iar atunci când cad mai multe precipitații acesta devine impracticabil", explică alesul local.



Chiar dacă este situată la 30 km de centrul raional, localitatea Ucrainca este asigurată cu rețele de gaz, iluminare stradală, apeduct, infrastructura fiind nu mai rea decât în alte comunități. Primarul este mândru de faptul că în Ucrainca nu a fost închisă niciodată grădinița, dar îl doare că nu a lui, ci alte instituții preșcolare care nu au funcționat câte 20-25 de ani au fost vizitate de înalți demnitari. „Inițial am fost nevoiți să facem cuptoare simple, așa cum sunt în fiecare gospodărie, numai să putem menține funcțională această instituție." Astăzi grădinița este frumoasă, renovată. În afară de aceasta, în Ucrainca există un centru comunitar în care sunt prestate mai multe servicii pentru locuitori: frizerie, un punct de spălat hainele, preparare a bucatelor care sunt duse la domiciliul persoanelor defavorizate. Tot aici, 25 de copii din familii de risc își pregătesc temele pentru acasă.



Despre CALM Ion Crivoi consideră că această instituție trebuie să fie mereu cu urechea aplecată la primarii din localități, iar aceștia să fie mai deschiși unul față de celălalt și astfel problemele comune vor putea fi soluționate mult mai simplu. „Noi redăm o problemă sau alta în mod sofisticat, dar lucrurile sunt extrem de simple – este nevoie de locuri de muncă, iar oamenii s-au cam dezvățat să lucreze. Trebuie să vorbim despre aceasta deschis pentru că este o realitate valabilă pentru toate localitățile."



Primarul din Ucrainca crede că oamenii s-au dezvățat să păstreze curățenia. „În orice localitate avem aproximativ 10 angajați ai primăriei, 30 ai gimnaziului, 20 la grădiniță, plus consilierii și ceilalți oameni cu carte. Vom număra circa 100 de persoane care ar putea fi un exemplu în acest sens și pentru alții, dacă ar face curat în fața curții lor, în perimetrul străzilor lor, pe ulicioare. Sunt convins să astfel numărul celor care vor avea grijă de localitate va crește. În afară de aceasta, cei care vin de peste hotare spun că acolo e curat și că ei acolo muncesc mult, dar venind acasă nu aduc și aceste experiențe pozitive, nu le implementează. Din păcate, exemplele proaste sunt mai ușor preluate decât cele pozitive și acesta este un pericol al societății."



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM