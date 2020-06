Vizualizări: 61

Mai mult sprijin financiar pentru rezidenții Incubatoarelor de Afaceri Sângerei și Soroca

Bălți, 18 Iunie 2020 — Rezidenții Incubatoarelor de Afaceri (IA) Sângerei și Soroca vor beneficia de mai multe resurse financiare pentru dezvoltare. Joi, 18 iunie a.c., în incintele celor două incubatoare de afaceri au fost semnate contracte de grant pentru majorarea Fondului de susținere monetară a rezidenților. Este vorba de o majorare de circa 11 mii de euro pentru fiecare instituție.



Suportul financiar va fi acordat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare prin intermediul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”.



Cu această ocazie, partenerii proiectului au apreciat contribuția micilor antreprenori din regiune la dezvoltarea socio-economică și promovarea spiritului inovativ în activitățile de business și le-au dorit succes în dezvoltarea propriilor afaceri.



În context, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, a menționat că, proiectul urmărește să impulsioneze inițiativele antreprenoriale în regiune. „Odată cu dezvoltarea afacerilor va crește și valoarea proiectelor investiționale de infrastructură pe care le implementăm în regiune”, susține directorul ADR Nord.



„Mulțumim mult poporului ceh, care nu este indiferent față de problemele cu care se confruntă tinerii antreprenori din țara noastră. În ultima perioadă, grație susținerii People in Need, Fondul Revolving a fost mărit de la suma de 300 mii la 700 mii lei”, susține Ludmila Prociuc, manager IA Sângerei.



Proiectul „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare, este implementat de ADR Nord în parteneriat cu People in Need Moldova și AO „Pro Cooperare Regională”, începând cu anul 2017. Datorită parteneriatului dintre ADR Nord, People in Need Moldova, AO „Pro Cooperare Regională”, Incubatoarele de Afaceri din Soroca și Sângerei și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, sunt create condiții mai bune pentru susținerea start-up-urilor și aplicarea inovațiilor de către întreprinderile mici și mijlocii din Regiunea de Dezvoltare Nord.



www.adrnord.md