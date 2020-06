Vizualizări: 75

Primarul municipiului Strășeni Valentina Casian: „Atât timp cât nu va exista o comunicare între APC și APL, toate actele legislative care se vor adopta nu vor putea fi implementate în beneficiul cetățenilor”

19 Iunie 2020 — În contextul în care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării încearcă să identifice împreună cu autoritățile locale soluții pentru a redeschise instituțiile preșcolare din Republica Moldova după ce va fi scoasă starea de urgență în sănătate publică, primarul municipiului Strășeni Valentina Casian a readus în atenția autorităților centrale mai multe nereguli ce se înregistrează în procesul de alimentare a copiilor odată cu implementarea unui proiect-pilot în Strășeni. Deși perioada de pilotare a proiectului, stabilită în proiectul Hotărârii de Guvern, a fost 01 aprilie-31 decembrie 2019, în hotărârea de Guvern nr 1260 din 19 decembrie 2018 a fost indicată doar data inițierii acestuia.



Totodată, Hotărârea de Guvern nu prevede expres modalitatea de transmitere în locațiune, contraplată, a blocurilor alimentare și a depozitelor pentru păstrarea produselor alimentare din instituțiile de educație timpurie, iar procesul așa și nu a fost evaluat cu participarea proprietarului bunurilor publice – autorităților de nivelul întâi.



Astfel, în cele 6 instituții preșcolare din municipiului Strășeni serviciul de alimentare a copiilor este prestat de un agent economic, autoritățile locale de nivelul doi fiind cele care au transmis blocurile alimentare, dar și gestionarea serviciului de alimentare a copiilor acestei firme private pentru o perioadă de cinci ani.



Deoarece așa prevedea Hotărârea de Guvern, Consiliul municipal Strășeni a adoptat decizia de transmitere în comodat autorităților de nivelul doi a blocurilor alimentare, bunuri pe care Consiliul raional trebuia să le dea în locațiune agentului economic, activitate din care ar urma să obțină și niște venituri, ceea ce contravine prevederilor legale deoarece aceasta este proprietatea publică a autorităților locale de nivelul întâi.



Până la moment, contractele de comodat nu sunt semnate de către autoritățile de nivelul doi, iar lipsa contractului de comodat a creat alte consecințe: in această cauză în bugetul local nu ajung resursele pentru utilizarea în aceste blocuri alimentare a energiei electrice, termice, apă și canalizare, etc.



Potrivit hotărârii 1260 a Guvernului, în decembrie 2019 urma să fie efectuată o evaluare a proiectului respectiv și în cazul în care impactul era unul pozitiv, această experiență urma să fie implementată în toate localitățile din RM. „Am solicitat autorităților centrale să efectueze o evaluare pentru că probleme sunt foarte multe. De exemplu, se practică servicii de catering și produsele alimentare se aduc la grădiniță cu taxiul, fără ca mașina să fie specializată sau șoferul să fie echipat.”



În afară de aceasta, părinții au stabilit un grafic și aduc pe rând apă potabilă la grădiniță pentru copiii lor, deoarece agentul economic afirmă că alimentație nu înseamnă și apă. „Apa, de asemenea, este un produs care trebuie să corespundă tuturor normelor și nu se știe care este calitatea apei adusă de un părinte sau altul”, constată primarul municipiului Strășeni.



Mai mult decât atât, în ultima perioadă în presă au apărut unele materiale despre evaziunea fiscală comisă de acest agent economic pe teritoriul Lituaniei, Ucrainei etc. În acest sens, Valentina Casian a solicitat Ambasadei Lituaniei să se expună referitor la activitatea acestuia, pentru a cunoaște dacă această firmă merită să-și desfășoare activitatea în municipiul Strășeni.



Suplimentar, există riscul ca instituțiile preșcolare din Strășeni să rămână fără angajați în blocurile alimentare deoarece în această perioadă de pandemie le-a fost achitat salariul doar pentru șapte zile din luna martie. „Evident că acești oameni se vor adresa instituțiilor abilitate pentru a le fi restabilite drepturile salariale. Consider că agentul economic respectiv a abuzat de situația creată în țară și a avut un comportament incorect față de tot acest personal”, afirmă Valentina Casian.



Revenind la condițiile în care vor putea fi redeschise grădinițele, Valentina Casian consideră că acest lucru poate avea loc doar în cazul unei colaborări foarte strânse între APL, Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor, angajații instituțiilor și părinți. „Părinții trebuie să înțeleagă că pot aduce copilul în instituție doar dacă acesta este sănătos și nu există simptome ale bolii, dacă se respectă toate prevederile prevăzute în regulamentul elaborat de Ministerul Educației.”



Republica Moldova a avut trei guverne din aprilie 2019 și până în prezent. În speranța că va reuși să soluționeze problema alimentației copiilor din Strășeni dar și nedreptatea care s-a comis în procesul de implementare a acestui proiect, Valentina Casian a înaintat mai multe demersuri reprezentanților celor trei executive de la Chișinău, dar și autorităților locale de nivelul II. „Am arătat care este venitul ratat în bugetul local în urma acestei activități pe care o consider ilegală. Acesta este încă un exemplu al faptului că atât timp cât nu va exista o comunicare între APC și APL, toate actele legislative care se adoptă nu vor putea fi implementate în beneficiul cetățenilor.”



La 15 iunie, în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, primarul municipiului Strășeni Valentina Casian a abordat acest subiect în speranța că în domeniul alimentației copiilor din comunitatea sa lucrurile vor reveni la normalitate.



Serviciul de Comunicare al CALM