Primari loviți de pandemie aflându-se la datorie!

24 Iunie 2020 — Mobilizând cetățenii din comunitățile lor să respecte distanța socială, să rămână izolați timp de două săptămâni în cazul în care au revenit de peste hotare sau au avut contact cu o persoană infectată, aleșii locali, alături de medici, sunt în prima linie în această luptă cu COVID-19. Mai mult decât atât, în majoritatea cazurilor când se înregistrează decese provocate de coronavirus, preotul și primarul din comunitate sunt cei care participă la înmormântarea acestora. În afară de aceasta, primarii continuă să-și facă munca zilnic, să organizeze activitatea serviciilor din comunitățile lor, să implementeze proiecte, să creeze condiții mai bune pentru cetățeni. Potrivit datelor Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), până la 23 iunie, curent, mai mulți primari și angajați din domeniul APL s-au infectat cu COVID-19, iar unele primării au fost sau sunt în carantină.



Nicolae Beju: „Pot spune că medicii mi-au salvat viața"



Primarii a două localități din raionul Cahul s-au infectat cu COVID- 19 și au fost internați la Chișinău, la terapie intensivă. La sfârșitul lunii mai, primarul de Zârnești Nicolae Beju avea febră și tușea foarte tare. „Am stat vreo cinci zile acasă crezând că e o simplă răceală și va trece. Între timp însă am făcut pneumonie bilaterală și cred dacă mă duceam mai devreme la medic poate lucrurile nu se agravau atât de mult", povestește, tușind, alesul local.



Astfel, la 3 iunie a fost internat la spitalul din Cahul, iar pe 5 iunie a fost transferat la Spitalul Republican din Chișinău. Din 15 iunie și până în prezent continuă tratamentul la Spitalul Cancelariei de Stat. Speră că peste o săptămână va putea pleca acasă, în cazul în care starea de sănătate va fi în dinamică pozitivă iar rezultatul testului la COVID-19 - negativ. Ca și în cazul altor pacienți, primarul de Zârnești se va trata de COVID-19 circa o lună de zile.



Primarul de Zârnești spune că la Spitalul Republican sunt duși cei mai gravi, iar în cele zece zile de tratament la această instituție a văzut oameni care făceau stop cardiac sau cădeau în comă și majoritatea erau readuși la viață de către medici. „Am stat zece zile conectat la aparate, ne puneau mereu picurători. Medicii au o atitudine foarte bună față de pacienți și lucrează foarte mult. Oamenii sunt grav bolnavi, iar ei trebuie să reușească să acorde asistență tuturor. Pentru pacienții cu alte maladii este cel mai greu să facă față acestei năpaste. Pot spune că medicii mi-au salvat viața", mărturisește emoționat alesul local.



Nicolae Beju crede că deși va învinge COVID-19, organismul său va avea de suportat mai multe consecințe. „Funcția primarului presupune să avem contact cu mai mulți oameni și din acest motiv riscurile ca noi să ne infectăm sunt mult mai mari. Mai rău îmi pare pentru că soția și fiica s-au îmbolnăvit din cauza că am adus acasă acest virus."



Și primarul satului Văleni, Silvia Șterbeț a fost transportată la Spitalul Republican din Chișinău. La momentul apariției acestei știri, alesul local fusese transferată de la terapie intensivă într-un salon obișnuit.



Ghenadie Chefu: „Voi dona plasmă pentru a ajuta măcar unu sau doi bolnavi"



După experiența prin care a trecut, primarul de Putinești, Florești Ghenadie Chefu susține că prețuiește și mai mult viața. Toți membrii familiei sale s-au infectat cu COVID-19 (soția, cele două fiice ,ginerii și nepoțeii). Toți au suportat diferit boala, dar cel mai greu a fost în cazul soției care a fost transportată la Chișinău. „Boala aceasta atacă organismul acolo unde este mai vulnerabil. Soția mea avea probleme cu ficatul și medicii au fost tot posibilul pentru a o salva. Noi ne telefonam și încercam să ne încurajăm. Chiar dacă depresia îmi dădea târcoale, încercam să ies din această stare, să mă gândesc că va fi bine. M-am tratat acasă, dar aveam geanta pregătită la ușă pentru cazul în care lucrurile se vor înrăutăți. Îmi măsuram de zece ori pe zi temperatura, psihologic era foarte greu." Deoarece rezultatele analizelor primarului din Putinești sunt bune, Ghenadie Chefu vrea să doneze plasmă pentru a ajuta măcar unu-doi bolnavi. „La o distanță de trei săptămâni după ce rezultatele testelor mele și ale soției la COVID-19 au fost negative, am mers să facem unele examene medicale pentru a vedea cât de mult au avut de suferit organele noastre interne. Acolo unde aceste investigații erau fără bani, în baza poliței medicale, nu ne-au lăsat să intrăm, temându-se de noi ca de ciumă. Le-am explicat că noi ne-am tratat și nu mai prezentăm pericol, dar nu ne-au înțeles. Pe de altă parte, la clinicile private am fost tratați cu respect și am putut face examenele medicale pe care ni le-am propus."



Primarul de Dubna, Soroca Valerian Prutean și soția sa se tratează deja de două luni de COVID-19. Din cauza că starea sa de sănătate s-a agravat, recent a suportat o intervenție chirurgicală.



Valeriu Musteață: „Noi, primarii, în ce linie a luptei suntem? Oare are rost să expunem riscului familiile noastre?"



Primarul de Săiți, Căușeni Valeriu Musteață a trecut prin cea mai grea experiență din viața sa. La sfârșitul lunii mai s-a infectat cu COVID-19, la câteva zile distanță, testele au fost pozitive și în cazul tuturor membrilor familiei sale: soția, fiica însărcinată în luna a opta, nepoțelul de 7 ani și ginerele. Valeriu Musteață a fost conectat patru zile la respirație artificială la Institutul de Medicină Urgentă din Chișinău. „Îmi pare rău că nu am fost mai categoric, nu trebuia să permit fiicei și nepoțelului să vină la noi. Ei locuiesc la bloc în Căușeni și deoarece fiica era deja în concediu de maternitate, iar nepoțelul nu avea lecții, ne-am gândit că ar fi mai bine să stea la noi, unde aerul este mai curat." Prima persoană din primăria Căușeni care s-a infectat a fost paznicul, a urmat primarul, contabilul, perceptorul fiscal și secretarul. „Medicii ne spuneau că trebuie să dormim pe burtă, dar eram conectat la mai multe aparate și îmi era frică să nu scot din funcțiune ceva, două săptămâni nu am dormit deloc." Un alt motiv de îngrijorare pentru primar era starea de sănătate a celor dragi. „Mă gândeam și la persoanele cu care am intrat în contact până a afla că am acest virus." Valeriu Mustață e mai bine acum, dar urmează tratamentul acasă. „Am procurat medicamente în valoare de mai bine de o mie de lei. Am o stare de slăbiciune, picioarele îmi amorțesc și se umflă. Mă întreb, noi, primarii, în ce linie a acestei lupte suntem? Nimeni nu vorbește despre jertfa noastră. Mă întreb dacă are rost să expunem riscului familiile noastre?"



Tatiana Țurcanu: „Noi, primarii, avem prea multe atribuții și prea puțini oameni care să le exercite"



Cinci primari din raionul Taraclia s-au infectat cu COVID-19: Tatiana Țurcan din Vinogradovca; Dmitri Caradjov don Corten; Nicolai Caracas din Cairaclia; Gheorghi Popov din Tvardița și Ivan Negruță din Valea Perjei.



Tatiana Țurcan afirmă că primarii nu au putut să se izoleze și anume ei au fost alături de oameni în această perioadă. „Am avut șase înmormântări luna trecută. Trebuia să organizăm aceste evenimente, să convingem oamenii să nu facă mese de pomenire, să nu participe mulți la funeralii. În afară de aceasta, 34 de bătrâni din comună nu au pe nimeni. Trebuia să asigurăm protecția lor, patru asistenți sociali îi vizitează periodic. Ploaia de zilele trecute a inundat două case și trebuie cumva să-i ajutăm și pe acești cetățeni." Primarul comunei Vinogradovca recunoaște că mulți nu au luat în serios avertizările medicilor. „Pot să vă spun cu certitudine că distanță socială ajută. Noi, primarii, avem prea multe atribuții și prea puțini oameni și resurse pentru a face față. Iată de ce suntem printre cei mai expuși."



Alți primari care s-au infectat cu COVID-19 sunt Andrei Galeșco din Seliște, Orhei; Petru Ceban din Horodiște, Călărași; Anatolie Nicu din Miciurin, Drochia; Ilie Ghițanu din Mingir, Hâncești. Alături de aleșii locali și funcționarii din cadrul primăriilor s-au expus riscului mergând la serviciu pentru a fi în slujba cetățenilor.



Ana Moraru și Nadejda Darie, Serviciul de Comunicare al CALM