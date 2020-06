Vizualizări: 35

Ziua Internațională a Dunării: ADR Nord – printre partenerii unui program de îmbunătățire a condițiilor inovatoare pentru industriile creative și revitalizarea urbană în regiunea Dunării

— În fiecare an, pe 29 iunie, la propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea (ICPDR), serbăm Ziua Internațională a Dunării.Această zi dedicată fluviului care unește Europa de la vest la est, este o bună ocazie să vă aducem la cunoștință că Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord se numără printre cei 22 de parteneri din opt țări care vor participa activ la implementa programului Industrii Creative pentru Noile Economii Urbane în Regiunea Dunării (CINEMA), al cărui obiectiv este îmbunătățirea condițiilor inovatoare pentru industriile creative și revitalizarea urbană în regiunea Dunării. Realizarea acestui obiectiv se va înfăptui prin dezvoltarea și testarea modelului, instrumentelor și serviciilor inovatoare bazate pe acțiuni intersectoriale și inițiere între industria creativă (IC) și sectoarele economiei urbane precum comerțul cu amănuntul și afacerile mici.CINEMA își propune să dezvolte capacități și să încurajeze cooperarea tuturor actorilor și a părților interesate, pentru a îmbunătăți durabil condițiile pentru inovare a IC și economiilor urbane. Parteneriatul CINEMA va acționa pentru a îmbunătăți dialogul și cooperarea transnațională la nivel instituțional și politic, în special în rândul municipalităților și administrației orașelor din regiunea Dunării.Conferința online de lansare a programului CINEMA, la care va participa și ADR Nord, este planificată pentru data de 9 iulie a.c.Dunărea, care izvorăște din Munții Pădurea Neagră din Germania și curge către sud-est, pe o distanță de 2.858 km, până la Marea Neagră, este al doilea fluviu ca lungime din Europa (după Volga). Fluviul Dunărea are un bazin de colectare de peste 800.000 km2, care reprezintă 8% din teritoriul Europei, aici trăind 10% dintre europeni.Ziua Internațională a Dunării marchează semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia, Bulgaria. Documentul asigură cooperarea dintre guverne, organizații neguvernamentale, instituții de cercetare și industrie.Manifestări dedicate Zilei Dunării se desfășoară în toate cele 14 state dunărene, desfășurate pe plan local, național și regional, pentru a marca dorința comună a acestora de a-și uni forțele în sprijinul protejării acestui fluviu unic în Europa și de a astrage a atrage atenția opiniei publice și a factorilor de decizie privitor la importanța Dunării pentru dezvoltarea social-economică a macro-regiunii.În Republica Moldova, Ziua Dunării a fost sărbătorită pentru prima dată în anul 2004, la propunerea reprezentanților țărilor riverane, sub conducerea ICPDR şi susţinută financiar prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare și Facilitatea Globală de Mediu.Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) este a doua strategie macro-regională a UE, adaptată la specificul regiunii dunărene, constituită după modelul de cooperare dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică (adoptată în anul 2009). SUERD prevede dezvoltarea potențialului economic și îmbunătățirea condițiilor de mediu în zonă. Totodată, încurajează cooperarea pe termen lung, atât între autoritățile locale și regionale, cât și între administrația publică centrală, mediul privat și organizaţii neguvernamentale, prin generarea de proiecte pentru dezvoltare. Consiliul European a aprobat SUERD pe 24 iunie 2011. Intrarea în etapa de implementare a Strategiei a generat și o nouă platformă de comunicare prin crearea principalului portal de informaţii www.danube-region.eu.