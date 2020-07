Vizualizări: 80

Programul Comunitatea Mea a instruit 100 de reprezentanți ai APL în utilizarea platformelor digitale

Online, 9 Iulie 2020 — LONG READ: Programul USAID Comunitatea Mea și Agenția de Guvernare Electronică (AGE) au organizat în perioada 8 și 9 iulie 2020 pentru 100 primari și funcționari APL din comunitățile partenere ale programului, atelierul online cu tema: ”Utilizarea platformelor digitale în primării”. În cadrul evenimentului, specialiștii Programului Comunitatea Mea și experții Agenției de Guvernare Electronică au prezentat instrumentele online Msign, MPay și MConnect, precum și au discutat despre modalitatea de administrare a paginilor Facebook ale primăriilor, a site-urilor web prin intermediul platformei WordPress, precum și prezentat cele mai utile aplicații ale Google Drive pentru partajarea fișierelor și lucrul în echipa, la distanță, a angajaților primăriei.



Atelierul a fost organizat ca o acțiune de răspuns la necesitatea primăriilor de a se adapta la situația creată de pandemia de coronavirus precum și în urma multiplelor solicitări venite din partea primarilor, în ceea ce privește utilizarea platformelor digitale utile pentru prestarea serviciilor publice la distanță.



Daniel Șerban, directorul Programului Comunitatea Mea a salutat deschiderea Centrului de Guvernare Electronică în co-organizarea atelierelor online pentru dezvoltarea competențelor digitale ale primarilor și funcționarilor APL. ”Acest seminar se pliază direct pe necesitatea primăriilor de a se adapta la situația creată de pandemia de coronavirus și face parte dintr-un cadru mai larg de activități de răspuns anti-criză menite să susțină activitatea primăriilor din program” a adăugat directorul programului.



La rândul său, Iurie Țurcanu, directorul Agenției de Guvernare Electronică a remarcat ca tema atelierului este una foarte actuală atât pentru primării cât și cetățeni care, în condițiile pandemiei, trebuie sa interacționeze la distanță cu autoritățile locale. Prin intermediul colaborării cu primăriile din Programul Comunitatea Mea și Congresul Autorităților Locale din Moldova, Agenția de Guvernare Electronică speră să realizez localizarea agendei de e-Transformare a Guvernării, pentru sporirea calității, accesibilității și transparenței serviciilor publice la nivel de APL și adaptarea serviciilor guvernamentale digitale la necesitățile comunităților locale și nemijlocit a cetățenilor.



În alt context, dl Țurcanu a vorbit despre utilitatea serviciului digital M-Pay și a accentuat că toate serviciile digitale, sunt gratuite pentru APL-uri, iar în contextul pandemie, când virusul poate fi transmis inclusiv prin intermediul banilor în numerar, utilizarea serviciilor online de plată trebuie să fie încurajată.



Semnătura electronică a fost un alt subiect pus în discuție în cadrul atelierului. Mai mulți reprezentanți ai APL au dezvăluit că deși primăriile dispun de semnături digitale, acestea sunt rar utilizate pentru prestarea serviciilor administrative sau colaborarea cu întreprinderile municipale. Motivul principal ar fi lipsa competențelor digitale cât și complexitatea procesului de aplicare a semnăturii. Pentru a demonstra cât de simplu poate fi aplicată o semnătură digitală cu ajutorul serviciului digital M-Sign, expertul AGE, Artur Reaboi, a realizat o demonstrație practică pentru primari, prin care aceștia au avut posibilitatea să vadă, în direct, cum poate fi semnată, online și rapid, o cerere de concediu. Demonstrația este disponibilă pe pagina de Facebook a programului Comunitatea Mea.



Reprezentanții AGE au prezentat, de asemenea și platforma de interoperabilitate M-Connect, care are scopul de a organiza și eficientiza schimbul de date între diferite instituții în cadrul sectorului public. În prezent, AGE și Congresul Autorităților Locale din Moldova sunt în proces de dezvoltare a unei platforme, cu interfață comună, pentru toate APL care va simplifica accesul funcționarilor APL la date. Agentia a încurajat primarii să colaboreze și să comunice CALM-ului ce date și informații sunt necesare pentru activitatea eficienta a primăriilor la nivel local și schimbul eficient de date în cadrul sectorului public, precum și între sectorul public și cel privat, în vederea creșterii calității serviciilor publice prestate, creării noilor servicii publice electronice și asigurării securității informaționale.



Mai mult decât atât, în cadrul seminarului participanții au avut posibilitatea de a vizualiza cum poate fi configurată o pagină publică pe Facebook pentru a prezenta activitatea primăriei. În multe comunități, primăriile activează de pe pagini private, fapt care reduce din opțiunile de funcționare și nu asigură continuate în cazul în care primarul sau echipa primăriei este schimbată.



La fel, participanții au avut posibilitatea de a discuta despre administrarea pagini web a primăriei care, deseori, creează diverse provocări funcționarilor. Dacă până nu demult se considera că activitatea de creare a paginii web aparținea doar celor cu studii în domeniu sau cu experiență, astăzi, există numeroase platforme gratuite, cum ar fi Wordpress, care sunt la îndemâna primăriilor pentru a crea pagini bine-organizate și care incorporează și opțiunea de a încărca deciziile și dispozițiile aprobate la nivel local pentru asigurarea transparenței procesului decizional.



Cel mai popular instrument de comunicare și colaborare online platforma Google Drive a cărei aplicații poate acoperi toate nevoile de comunicare și lucru în echipa a angajaților primăriei a fost la fel discutată în cadrul atelierului. Specialiștii programului au prezentat ordinea și pașii necesari pentru a crea documente online și colabora online, la distanță pe Google Drive.



Participanții și-au exprimat speranța că asemenea evenimente vor fi organizate mai des, deoarece în condițiile pandemiei nu prea au parte de instruiri pe asemenea teme importante.



Veronica Ștefăniuc, funcționar în cadrul primăriei Varnita, a mulțumit pentru informațiile obținute în cadrul seminarului și a menționat ”Da, azi am aflat ca avem atâtea oportunități, posibilități, de care nu știam și ne-ar putea ușura și îmbunătăți lucrul cu cetățenii. Noi, din păcate, nu utilizăm nici jumătate din aceste oportunități. Vă mulțumim pentru informație”.



Programul Comunitatea Mea este finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională USAID Moldova și implementat de IREX in Moldova cu scopul de a susține autoritățile locale să devină mai eficiente, transparente și mai responsabile față de necesitățile cetățenilor.