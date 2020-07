Vizualizări: 74

Primarul de Budești Nina Costiuc: „Salvarea celor care se îneacă este să vâslească”

20 Iulie 2020 — Tot mai mulți aleși locali înțeleg că singura modalitate de a-și dezvolta comunitatea pe care o reprezintă este să atragă investiții prin proiecte. Un alt element important în dezvoltarea armonioasă a localității este implicarea cetățenilor în procesul decizional. De aceste principii se ghidează și primarul de Budești, municipiul Chișinău Nina Costiuc care, împreună cu echipa sa, reușește să construiască condiții mai bune pentru locuitorii din comunitate.

Recent, în colaborare cu IDIS Viitorul, în Budești a fost implementat proiectul privind bugetarea participativă – un mecanism instituțional și un instrument eficient pentru implicarea cetățenilor în luarea deciziilor. Primarul satului Budești, Nina Costiuc a menționat că această realizare a fost posibilă grație suportului financiar al Ministerului Afacerilor Externe din Cehia. „Scopul proiectului a fost de a identifica noi posibilități de implicare a cetățenilor în viața localității, dar și sporirea încrederii lor în administrația publică locală.”

Implementarea proiectului a demarat acum un an când reprezentanți din toate sectoarele localității au fost invitați să identifice priorități ce ar necesita cheltuieli de până la 200 000 lei și să completeze un formular cu descrierea, obiectivul și bugetul proiectului. „Printre necesitățile menționate de locuitori au fost reparația unei fântâni, construcția unui podeț, amenajarea unui loc de agrement sau a unui teren de joacă pentru copii, etc. Am lucrat pentru ca oamenii să conștientizeze cum să identifice cele mai stringente necesități pentru localitate, iar învingătoare a fost inițiativa privind instalarea toboganelor în curtea grădiniței din localitate. Mă bucur că s-a dat prioritate unui număr mai mare de beneficiari- 184 direcți și alte generații de copii care vor frecventa instituția preșcolară.” Totodată, prin intermediul acestei inițiative, locuitorii satului Budești au învățat cum să asigure transparența, cum să se implice în procesul decizional, dar și cum să implementeze în comun cu APL un proiect social.



Deoarece autoritățile publice locale din Budești sunt de părere că numai printr-o familie bine consolidată putem avea o societate prosperă, a aplicat și a câștigat proiectul susținut de Fundația Est-Europeană, cu genericul „Tata, mama și copii”, obiectivul fiind implicarea ambilor părinți în educația copiilor, dar și în îndeplinirea tuturor sarcinilor ce există într-o gospodărie.

Următorul pas a fost de a alege o direcție de dezvoltare a comunității



O altă experiență în implementarea proiectelor în Budești a fost posibilă grație PNUD Moldova „Migrație și Dezvoltare Locală”. „Unul dintre obiectivele proiectului este comunicarea cu băștinașii, inclusiv cei care au plecat peste hotare, astfel încât aceștia să se simtă în continuare parte componentă a localității natale.” Potrivit Ninei Costiuc, acesta este un lucru necesar atât pentru cetățenii care au plecat, cât și pentru cei care au rămas acasă, astfel se păstrează legătura între toți băștinașii localității. „Vorbele memorabile ale lui Lucian Blaga că veșnicia s-a născut la sat pot rămâne eterne numai prin implicarea oamenilor, preocuparea tuturor de a lăsa ceva în urma noastră.”



„Migrație și Dezvoltare Locală” prevede și crearea unui ONG, lucru care s-a întâmplat anul trecut. Astfel a apărut Asociația Băștinașilor din Budești „Casa Părintească.” Anul acesta, PNUD Moldova și Elveția au anunțat un nou concurs de granturi pentru comunitățile locale, iar asociația băștinașilor din Budești câștigă proiectul „Crearea traseului turistic și de agrement în vacanță la Budești”. Nina Costiuc afirmă că se încearcă de a convinge chișinăuienii, dar și alți locuitori ai Republicii Moldova care sunt în căutarea unor zone de agrement, dar și a celor care se îndreaptă spre Vadul lui Vodă, să găsească clipe de refugiu și la Budești. „Suntem o localitate de tranzit cu locuri pitorești și avem ce oferi celor care vor dori să ne viziteze.”



Pentru ca proiectul să fie eligibil, era nevoie și de implicarea unor agenți economici locali



Astfel, la uzina de bere din Budești vor fi create condiții pentru ca vizitatorii să poată afla mai multe despre cultura de întrebuințare a acestui produs și chiar să îl deguste. Proprietarii pensiunii „Ograda țărănească” vor pregăti bucate tradiționale chiar în prezența musafirilor. La clubul sportiv de hipism se va construi un punct de alimentație a vizitatorilor. „De asemenea, vrem să amenajăm un spațiu în ograda bisericii ce datează din 1868 pentru a expune pietrele medievale din cimitir. Aceste pietre sunt o mărturie a faptului că Budeștiul datează de la 2 iulie 1455. Paralel, am început reparația muzeului localității pe care ne propunem să-l transformăm într-un centru informațional turistic. Pe lângă grantul primit din partea PNUD Moldova în valoare de 60 000 de dolari, fiecare participant inclus în proiect va avea partea sa de contribuție”, explică alesul local.

Potrivit Ninei Costiuc, nu este deloc simplu să câștigi asemenea proiecte. „Salvarea celor care se îneacă este să vâslească. Tot așa și noi, pentru a putea să dezvoltăm comunitatea, trebuie să muncim deoarece nimic nu ți se dă fără efort. Trebuie să dovedești că ai capacități, dar și pregătire pentru a realiza asemenea proiecte, iar oamenii nu trebuie să fie indiferenți și să conștientizeze că toți trebuie să punem umărul la dezvoltarea localității.”

În alt context, primarul de Budești a afirmat că mai ales în această perioadă este important ca primarii să mențină legătura între ei, deoarece de la unii aleși locali putem prelua unele practici neordinare, ceea ce nu vom găsi nici într-o carte de administrație publică. „Podul de legătură dintre aleșii locali este Congresul Autorităților Locale din Moldova care joacă un rol important în consolidarea noastră”, a specificat Nina Costiuc.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM