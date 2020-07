Vizualizări: 134

Mihăileni, Râșcani – o localitatea unită în jurul APL, în care toți scriu proiecte și în care se investesc milioane!

24 Iulie 2020 — Cu o populație de 4270 locuitori, în satul Mihăileni, Râșcani se implementează proiecte de milioane de lei. În 2007, când a revenit la primărie după o pauză de 8 ani, alesul local Valerian Cecan a avut o echipă care susținea toate inițiativele de dezvoltare. Mai târziu, angajații fiecărei instituții din subordinea primăriei au fost instruiți cum să scrie proiecte și să atragă fonduri în domeniul în care activează.



Prima realizare importantă a fost construcția sălii de sport a liceului din localitate, a urmat asigurarea cu apă, reparația drumurilor, renovarea tuturor instituțiilor publice, reconstrucția cu suportul Băncii Mondiale a Centrului medicilor de familie, dar și a Centrului multifuncțional pentru persoanele în etate „Dumitru Mustață” etc.

La ora actuală au fost inițiate lucrări de renovare a acoperișului Casei de Cultură, proiect câștigat de angajații acestei instituții la Agenția de Intervenții în Agricultură.



De asemenea, deoarece cetățenii au solicitat să fie construite trotuarele în Mihăileni, investițiile necesare fiind de circa 9 milioane de lei, primăria a aplicat la mai multe proiecte pentru a realiza acest deziderat.



Astfel, APL din această localitate obține circa 640 000 lei în cadrul proiectului DAR 1+3 „Diaspora acasă reușește”, contribuția primăriei fiind de 300 000 lei, Biroul Relații cu Diaspora acordă 250 000 lei, Consiliul raional – 250 000 lei, cetățenii din localitate – 72 000 lei și agenții economici – 40 000. Chiar dacă sumele sunt impresionante, acestea nu sunt suficiente. Astfel cele 1,1 milioane de lei din cadrul Programului Drumuri Bune vor fi direcționate tot pentru pavarea trotuarelor.



Primarul Valerian Cecan crede că nimic nu ar fi fost posibil fără susținerea populației. A activat în calitate de primar și în perioada 1990 -1999, atunci când primăria nu avea buget, bugetarii nu primeau salariul câte jumătate de an, agenții economici nu puteau plăti impozite pentru că economia era la pământ, oamenii în vârstă nu primeau pensiile, iar de sus se trâmbița că primarul este de vină de toate neajunsurile. Anume neputința de a-i ajuta pe oameni și învinuirile neîntemeiate l-au determinat să nu mai candideze pentru funcția de ales local crezând la acel moment că niciodată nu va mai reveni la cârma localității.



La alegerile locale din 2007 susține un alt candidat la funcția de primar care, în penultima zi de înregistrare, se retrage din cursa electorală. Crease o echipă bună și pentru că nu vroia să o dezamăgească, candidează și câștigă alegerile.



De această dată, Valerian Cecan reușește să aibă satisfacția de a înregistra rezultate împreună cu oamenii din localitate…



Datorită PNUD Moldova, program susținut de Elveția, dar și băștinașilor, reușește să amenajeze parcul din localitate, cu havuz și sistem de supraveghere video. Al doilea proiect în colaborare cu PNUD-ul a vizat iluminarea parcului.



Recent, PNUD Moldova a anunțat un nou concurs de granturi, iar Mihăileni devine una dintre cele 24 de localități câștigătoare. „Vrem să susținem businessul din teritoriu și astfel unii agenți economici vor iniția afaceri, iar alții le vor extinde. Totodată, vom dota cu tehnică întreprinderea municipală pentru a presta cetățenilor servicii mai bune,” explică Valerian Cecan. Valoarea grantului oferit de PNUD Moldova este de 60 000 dolari, suma totală a proiectului fiind de 1,6 milioane lei.

În 2017-2018, APL din Mihăileni împreună cu IFAD-ul și agenții economici au creat o piață agricolă în localitate. Astfel, cetățenii nu mai vând produsele în mijlocul drumului, ci într-un loc amenajat, cu tarabe speciale și alte condiții necesare.

Toate aceste schimbări din Mihăileni sunt apreciate mai multe de oamenii din satele vecine și mai puțin de beneficiarii direcți, susține Valerian Cecan.



Întrebat de ce unii locuitori totuși pleacă din Mihăileni, primarul crede că oamenilor le lipsesc locurile de muncă. „Chiar dacă a fost deschisă o croitorie în sat, mulți nu vor să se angajeze considerând că salariile sunt mici. Deși nu de noi depinde crearea locurilor de muncă, încercăm să susținem agenții economici care, la rândul lor, vor avea posibilitate să se dezvolte și astfel vor apărea și locurile de muncă.” Valerian Cecan își amintește că acum 7-8 ani, fermierii mici au început să crească mai multe animale, au construit și mici ferme. Cu toate acestea, în lipsa politicilor de susținere din partea statului a producătorilor autohtoni, fiind în imposibilitatea de a-și realiza marfa, oamenii s-au descurajat și astfel s-a micșorat numărul de vite mari cornute, porcine, caprine, etc.



Pentru a putea susține fermierii, agenții economici și a dezvolta infrastructura, un alt obiectiv al primarului de Mihăileni, Râșcani este dezvoltarea grupului de acțiune locală. În acest sens a fost creat un grup de acțiune locală din 8 comunități din trei raioane megieșe.



„Avem un sanatoriu în localitate care degradează din 1987-1988. L-am luat la balanța primăriei, am făcut studiu de fezabilitate și ne-am dorit să creăm un parteneriat public privat dar, cu părere de rău, nimeni nu și-a manifestat interesul să participe la renovarea acestuia. Clădirea a fost scoasă de vânzare și, deocamdată, tot fără succes. Încercăm să găsim soluția acestei probleme.” O altă provocare pentru alesul local este faptul că multe persoane pleacă și trebuie identificată o alternativă la sistemul centralizat de canalizare.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM