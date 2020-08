Vizualizări: 47

UN Women și CALM fac front comun pentru a susține femeile primar de la primul mandat!

3 August 2020 — Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM) în parteneriat cu UN Women –Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor, finanțată de Suedia, au organizat la 31 iulie, primul seminar on-line din cadrul programului „ Consolidarea capacităților și sprijin pentru femeile primar de la primul mandat în vederea exercitării efective a funcțiilor lor, inclusiv în contextul COVID-19″.



Președintele CALM Tatiana Badan, primar al satului Selemet, Cimișlia a vorbit despre experiența CALM cu UN Women. „În cadrul programului anterior am elaborat un ghid pentru doamnele primar în care au fost prezentate bunele practici implementate de acestea. Îmi amintesc că la Bruxelles ne spuneau unii parteneri de dezvoltare că ideile implementate în comunitățile din Republica Moldova pot fi preluate și de către colegii din alte țări.” Tatiana Badan s-a arătat convinsă de faptul că efortul depus de colegele noastre și în perioada pandemică poate fi un exemplu și pentru aleșii locali din alte țări.

Președintele Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM Larisa Voloh, primar al satului Palanca, Ștefan Vodă și-a exprimat convingerea că colegele de la primul mandat vor avea doar de câștigat de pe urma acestei colaborări. „Cea mai mare resursă nevalorificată rămâne a fi femeia. Ne propunem ca colegele noastre de la primul mandat să resimtă sprijinul CALM și a Rețelei Femeilor Primar, rolul căreia este de a consolida capacitățile liderelor de la nivel local și de a promova femeile din administrația publică locală.”

Potrivit Svetlanei Andrieș, specialist de programe în cadrul UN Women, această colaborare trebuia să înceapă mult mai devreme, iar așteptarea că starea de urgență în sănătatea publică se va încheia în lunile aprilie –mai nu s-a adeverit și a trebuit să ne adaptăm noilor condiții de activitate. „Ne amintim cu drag de cooperarea pe care am avut-o în ciclul precedent, mai ales că vedem rezultatele înregistrate de femeile primar care în 2016 erau la primul mandat.” Svetlana Andrieș și-a exprimat speranța că situația în Republica Moldova se va ameliora și femeile primar vor reuși să se întâlnească în cadrul acestui program. „Cunoștințele le putem obține prin diverse metode, dar relațiile pe care le construim împreună sunt unice”, a punctat reprezentanta UN Women.

Expertul CALM Irina Luncașu a prezentat obiectivele și activitățile ce vor fi organizate pentru femeile primar. „Ne dorim să punem în valoare femeile primar și vocea acestora să fie auzită.”



În cadrul evenimentului femeile primar au vorbit despre provocările cu care se confruntă autoritățile locale în contextul răspândirii COVID- 19 și au făcut schimb de opinii privind gestionarea acestei stări de urgență continuă.



Valentina Buzu, primar la primul mandat în localitatea Peresecina, Orhei a menționat că necunoașterea, nereglementarea clară a activității APL de nivelul I; bugetele austere ale APL, limitarea în acțiuni sunt printre principalele provocări cu care se confruntă în această perioadă . „M-am bucurat să văd că Consiliile raionale din Cahul și Ialoveni susțin locuitorii satelor lor, lucru care nu s-a întâmplat și la noi. Astfel, am fost puși în situația să ne descurcăm de sine stătător, am avut noroc de agenții economici care nu au rămas indiferenți față de necesitățile celor care au nevoie de sprijin.”



La fel ca și colegele lor cu mai multă experiență, femeile primar la primul mandat au fost alături de oamenii din comunitățile lor și în această perioadă de încercare pentru lumea întreagă, ele au informat populația și agenții economici privind pericolul răspândirii virusului și restricțiile impuse de către autorități; au organizat lucrări de dezinfectare a spațiilor publice, acțiuni de susținere a păturilor nevoiașe, de donare a măștilor și mănușilor unor categorii de angajați, etc. În afară de aceasta, mai multe primării au făcut donații de bani pentru ca spitalele raionale să aibă cele necesare pentru a activa.



Deoarece în mai multe primării au fost atestate cazuri de infectare cu COVID-19 a unor angajați, o altă constatare a fost că unii reprezentanții ai APL au fost discriminați.



Eugenia Sîrghi, primarul de Satul Nou, Cimișlia a afirmat că autoritățile locale sunt singure în fața pandemiei, deși rolul acestora în contracararea răspândirii COVID-19 este incontestabil.



Un subiect abordat de mai multe femei primar a fost necesitatea redeschiderii măcar a unor grupe din grădinițe, deoarece cei mai mulți părinți sunt încadrați în câmpul muncii.



Experții CALM au prezentat domeniile în care pot oferi consultanță și susținere femeilor primar la primul mandat și le-au asigurat de toată susținerea.

Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a vorbit despre rolul Congresului Autorităților Locale din Moldova și unele acțiuni întreprinse de CALM în această perioadă în vederea susținerii APL. „CALM promovează drepturile și interesele generale ale autorităților publice locale. Vă asigurăm că multe răspunsuri la provocările ce apar în activitatea Dvs. o să le găsiți la experții CALM, iată de ce să nu ezitați să ne contactați, noi mereu vom fi alături de Dvs. „, a afirmat directorul executiv al CALM.



Evenimentul din 31 iulie face parte din programul „ Consolidarea capacităților și sprijin pentru femeile primar de la primul mandat în vederea exercitării efective a funcțiilor lor, inclusiv în contextul COVID-19″, implementat de Congresul Autorităților Publice Locale din Moldova (CALM), cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – UN Women și este finanțat de Suedia.



Scopul programului este de a consolida capacităţile femeilor primar, de facilitare a schimbului de experienţă şi a relaţiilor dintre ele, de creare a oportunităţilor de comunicare permanentă între alesele locale și promovarea intereselor lor.



La alegerile locale generale din 2019 au fost alese 196 de femei primar, 86 dintre acestea fiind la primul mandat.



Serviciul de Comunicare al CALM