Agenția de Dezvoltare Regională Centru anunță concurs pentru ocuparea funcției vacante de Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței

— Funcție vacantă: Expert în domeniul Mediului, Social, Sănătății și Siguranței(1 unitate - va fi angajat în cadrul unității de implementare Agenția de execuție a proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii de apă în Moldova Centrală,, prin concurs, desfășurat în două etape (prima etapă - selectarea candidaților prin verificarea îndeplinirii condițiilor de participare; a doua etapă - interviul de angajare).Scopul general al funcției:Monitorizarea impactului asupra mediului.Asigurarea respectării standardelor de mediu.Va coordona problemele neclare apărute în timpul implementării proiectului în conformitate cu cerințele legale de mediu.Responsabil pentru completarea raportului de impact asupra mediului și respectarea standardelor de mediu.Va coordona relațiile și va obține avize sau consultări cu servicii și instituții relevante pentru implementarea proiectului (alimentare cu energie electrică, drumuri, telecomunicații, etc.),Condiții de participare:Cetățean al Republicii MoldovaAngajarea în funcţie în bază de concursCunoaşterea excelentă a limbii engleze reprezintă un avantajCapacităţi de analiză și responsabilitateAbilități excelente de planificare și organizareCompetenţe şi calificări:Studii superioare în științe de mediu, inginerie de mediu sau științe naturale;Cel puţin 2 ani de experienţă în misiuni de evaluare a mediului și management de mediu;Cunoașterea legislației Republicii Moldova pentru protecția mediului și a politicilor de mediuExperiență în reglementările operaționale de sănătate și securitate în timpul lucrărilor de construcție;Experiența anterioară în proiecte va fi considerată un avantaj;Experiența demonstrată pentru susținerea, consilierea și/sau colaborarea cu instituțiile publice privind garanțiile de mediu/dezvoltarea durabilă etc. va fi considerată un avantaj.Bune abilități interpersonale și de comunicare;Program de lucru: deplin (8 ore/zi)Lista de referință pentru interviul de angajare:Legea nr. 438 din 28.12.2006privind dezvoltarea regională în RM;H.G. nr. 127 din 08.12.2008 privindmăsurile de realizare a Legii nr. 438-XVI/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;H.G. nr. 285 din 23.05.1996 cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente;Acte legislative și normative în domeniul mediului.Persoanele interesate pot depune personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs care va conţine:CV-ul (în formă tipică, cuprinzând experiența relevantă pentru postul respectiv);Copia buletinului de identitate;Copii ale documentelor care certifică nivelul educațional: titluri/diplome /certificate, în confirmarea studiilor obținute ;Copia cărții de muncă, ca dovadă documentară a experienței de muncă anterioare.Date de contact:Tel./fax: (268) 2 26 92E-mail: oficiu.adrc@gmail.com Adresa poştală: MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun 33, et. IVData limită până când poate fi depus dosarul este 01 septembrie 2020.