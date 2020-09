Vizualizări: 53

Diaspora a „revenit” pentru o săptămână acasă, în pofida pandemiei

— Festivaluri cu bucate și cântece, hore organizate în centrul satului, masterclass-uri de gătit, șezători de țesut, ședințe ale asociațiilor de băștinași, lansări de proiecte, în aplauzele oamenilor din sat dar și celor reveniți de peste hotare.Toate acestea, prezente de cinci ani în satele Moldovei pe parcursului lunii august, riscau să fie amânate pe termen nedeterminat. Pandemia punea sub semnul întrebării posibilitatea organizării Zilelor Diasporei 2020 la nivel local.„Pandemia din acest an ne-a pus în situația să gândim non-standard și să transformăm un dezavantaj într-un atu pentru localitățile partenere cu care lucrăm. Combinarea activităților offline cu un mare accent pe online a făcut posibilă implicarea mai multor migranți în activitățile din localitățile lor de baștină, iar includerea în agendele evenimentelor a lansărilor de proiecte și campaniilor de colectare de fonduri, aduc rezultate spectaculoase”, spune Zinaida Adam managera proiectului PNUD-Elveția „Migrație și dezvoltare locală”.Astfel că în luna august, 55 localități au organizat activități timp de o săptămână și au adus online, acasă, peste 2000 băștinași din diasporă.„Chiar nu ne imaginam cum putem organiza Zilele Diasporei, din moment ce chiar ședințele locale era problematic să le organizăm. Însă, cei de la PNUD ne-au pus la dispoziție cunoștințe despre o gamă largă de instrumente online. Am planificat foarte amănunțit organizarea online a Festivalului ”Preacurată-i fața pâinii” de Zilele Diasporei cu respectarea tuturor normelor în pandemie”, relatează Tatiana Chipăruș, președinta Asociației de băștinași din satul Taraclia.În satul Taraclia au avut loc masterclass-uri online de coacere a colacilor și pâinii, s-au făcut filmulețe despre drumul pâinii de la bob până la pâinea de pe masă, au fost plasate cântece pe pagina de Facebook a Asociației de băștinași.Tot în cadrul Zilelor Diasporei, a continuat campania „PrOMotor cu drag de acasă”. La inițiativa unei băștinașe din Cărpineni, Mihaela Pascal-Pleșca, au fost oferite elevilor 50 de ghiozdane cu rechizite școlare. Alți 50 de ”prOMotori” au realizat activități pentru cei rămași acasă.Cele peste 330 evenimente organizate au avut cele mai diverse forme, iar imaginația primăriilor și a Asociațiilor de băștinași a întrecut orice limită: tururi virtuale ale localității, maratoane de sport, licitații și loterii cu produse locale, festivaluri, concursuri de recitare și desene, master-classuri, marșuri turistice etc.Nu a fost ignorată nici partea oficială a Zilelor Diasporei — 55 ședințe ale asociațiilor de băștinași. Toate au fost organizate online, cu participarea localnicilor, dar și a peste 2000 băștinași stabiliți peste hotare.Primăriile și asociațiile de băștinași au avut noutăți bune pentru oamenii plecați peste hotare — 65 proiecte locale au fost lansate pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din localități — construirea piețelor, instalarea sistemelor de iluminat stradal, amenajarea parcurilor și locurilor de agrement, organizarea traseelor turistice și muzeelor locale etc. Pentru a asigura contribuția populației și a diasporei, au fost lansate 20 campanii de colectare de fonduri online.„Pentru a anunța campania de colectare de fonduri, am organizat o licitație online a produselor locale. Am scos la mezat pește uscat, țuică, murături etc. Un borcan cu murături a fost cumpărat de o familie stabilită din Franța cu 20 euro. Banii au fost transferați pe platforma de colectare de fonduri pentru a amenaja parcuri incluzive în satele Manta și Pașcani. Până la moment deja am colectat peste 50 % din suma țintă de 120 mii lei”, spune Violeta Hîncu, primara comunei Manta.Dezvoltarea economică locală a fost tema a 75 evenimente online.O forță nouă în organizarea Zilelor Diasporei au fost tinerii din Asociațiile de băștinași. Acești au organizat 45 de activități pentru semenii lor, dar și cei din diasporă: concursuri de fotografie, city quest-uri, clăci de amenajare a spațiilor pentru tineri, recitaluri de poezie etc.„Noi am organizat un city quest pentru tinerii din oraș, dar și pentru cei din diasporă. Pentru mine a fost o onoare să colaborez cu adulții din asociația de băștinași. Am căpătat o experiență inestimabilă, dar am contribuit și la aducerea cimișlienilor de pretutindeni pentru o săptămână acasă”, spune Marina Cobileanschi tânăra care a propus și a contribuit la organizarea city quest-ului în Cimișlia.Totodată, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă s-a alăturat Zilelor Diasporei cu campania „Direcții noi ACASĂ”. Astfel, timp de o lună, au fost organizate 36 evenimente regionale online și offline, unde moldovenii din țară și de peste hotare au aflat despre locurile vacante existente, dar și serviciile oferite de ANOFM.Zilele Diasporei la nivel local sunt organizate în Republica Moldova începând cu anul 2016 cu suportul PNUD și al Elveției și sunt ancorate în seria de evenimente desfășurate de Biroul Relații cu Diaspora la nivel național.