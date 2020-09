Vizualizări: 42

CALM alături de asociațiile autorităților locale din Sud-Estul Europei fac schimb de bune practici în vederea depășirii provocărilor cauzate de răspândirea COVID -19!

17 Septembrie 2020 — Peste 140 de primari și experți municipali, reprezentanți ai asociațiilor autorităților publice locale din Europa de Sud-Est, membre NALAS au participat la 16 septembrie, la conferința on-line „Autoritățile Locale din Europa de Sud-Est în perioada de recuperare socio-economică post COVID-19”.

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a fost reprezentat de președintele Tatiana Badan, primar de Selemet, Cimișlia; Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul; Alexandru Bujoreanu, primarul orașului Leova; Ion Dolganiuc, primarul de Colibași, Cahul; Violeta Crudu, primar de Cruzești, municipiul Chișinău, primarul de Puțintei, Orhei Elena Iațco și experții CALM Alexandru Morcov, Irina Luncașu, Ludmila Malai și Ana Moraru.

În cadrul evenimentului s-a discutat despre provocărilor socio-economice de la nivel local în contextul pandemiei COVID-19 și s-a făcut schimb de bune practici ale autorităților locale din Sud-Estul Europei în vederea planificării și implementării cu succes a strategiilor la nivel local, cu scopul de a depăși această criză. De asemenea, s-a pus accent pe necesitatea dezvoltării tehnologiilor în vederea prestării serviciilor publice.



De asemenea, la Conferința primarilor din Europa de Sud-Est au fost prezentate rezultatele studiului NALAS „Localitățile din Sud-Estul Europei în contextul focarului pandemic Covid-19 și răspunsul de recuperare socio-economică pe termen scurt și mediu”. Studiul a fost efectuat in iunie 2020, în baza unui sondaj la care au răspuns reprezentanții asociațiilor autorităților locale din țările membre NALAS. De asemenea, fiecare țară a prezentat câte zece bune practici de la nivel local puse în practică de la începutul pandemiei. Studiul servește ca bază pentru o mai bună înțelegere nu doar a impactului crizei pe scară largă de la nivel local în Europa de Sud-Est, dar și a identificării tipului de măsuri de răspuns luate la nivel local și regional în Europa de Sud-Est. Mai exact, în studiu este analizat impactul COVID-19 asupra guvernării locale în sfera socio-economică și a finanțelor publice locale. Rezultatele au fost utilizate pentru formularea de analize și recomandări în vederea întreprinderii acțiunilor și elaborării politicilor ce au menirea de a revigora economia regiunilor. Un grup de experți din Austria au analizat chestionarele în care erau descrise bunele practici și au selectat din Republica Moldova exemplul primăriei Colibași, Cahul pentru ca acesta să fie prezentat în cadrul Conferinței.



Primarul de Colibași Ion Dolganiuc a explicat în cadrul evenimentului că la declanșarea stării de urgență în Republica Moldova, primăria nu avea preconizate resurse pentru a face față noilor provocări. „Mai grav era faptul că nu aveam de unde să procurăm dezinfectanți, măști, mănuși și alte consumabile necesare.” Astfel, autoritățile locale din Colibași au cerut sprijinul băștinașilor stabiliți cu traiul peste hotarele Republicii Moldova și acesta nu a întârziat să apară. De asemenea, prin intermediul brandului local „Cu Drag de Colibași”, autoritățile locale au promovat produsele agenților economici din localitate pentru a-i susține în această perioadă dificilă.

Printre alte experiențe de succes prezentate au fost cele din Turcia, acolo unde există o tradiție de a ajuta oamenii nevoiași. Autoritățile locale din Slovenia au considerat important să investească în educație, procurând computere pentru elevi și ajutându-i să învețe cum să le utilizeze. Printre obiectivele autorităților locale din Muntenegru a fost crearea condițiile necesare pentru ca oamenii să poată să achite facturile de acasă, etc.



Potrivit președintelui NALAS Emanuil Manolov, primarul municipiului Pavlikeni din Bulgaria, cooperarea dintre asociațiile autorităților locale are un rol esențial în depășirea crizei cauzate de răspândirea COVID-19.

Președintele Camerei Regiunilor Congresului Autorităților Locale și Regionale a Consiliului Europei Gunn Marit Hellgesen a vorbit despre importanța cooperării dintre diversele nivele de guvernare în această perioadă de grea încercare pentru întreaga omenire.

NALAS este cea mai importantă rețea a asociațiilor autorităților locale din SUD-Estul Europei și reunește asociațiile autorităților locale din toate țările balcanice, inclusiv Slovenia, Croația, Bulgaria, Bosnia și Herțegovina, Serbia, Muntenegru, Macedonia, România, Republica Moldova, Albania, Turcia sau Grecia. NALAS activează în domeniul consolidării capacităților asociațiilor membre și reprezintă un centru de prestare a unor servicii pentru acestea.



Serviciul de Comunicare al CALM