Președintele CALM Tatiana Badan: „Avem marele noroc de lideri buni la nivel local"

18 Septembrie 2020 — În 1991, atunci când abia se crea statul independent Republica Moldova, Tatiana Badan era tânăr funcționar public în administrația publică locală din Selemet, Cimișlia. Astăzi, Tatiana Badan este primar la al cincilea mandat , câștigând toate scrutinele electorale cu peste 90% din voturi. În toată această perioadă nu a aderat la nicio formațiune politică iar în calitate de președinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova, întotdeauna a avut curajul să ceară de la cele mai importante tribune de acasă și de peste hotare respectarea drepturilor cetățenilor comunităților noastre de a avea acces la servicii de calitate și o viață mai bună. Din acest motiv, majoritatea demnitarilor vremelnici nu au prea simpatizat-o, iar puținele resurse financiare care erau direcționate pentru necesitățile din satele și orașele noastre întotdeauna ocoleau satul Selemet. Tatiana Badan a reușit totuși să-și dezvolte comunitatea datorită proiectelor finanțate de Norvegia, Slovacia, SUA, România, Elveția și alți parteneri de dezvoltare ai statului nostru.







Ce așteptări aveați acum 29 de ani atunci când v-ați angajat să activați în cadrul primăriei Selemet?



Tatiana Badan: În administrația locală am început să activez în 1990, în calitate de contabil. Fiind tânăr funcționar în cadrul primăriei aveam speranțe foarte mari legate de schimbările și dezvoltarea pe care ni le doream cu toții. Din păcate, nu pot spune că acești 29 de ani au fost prosperi pentru Republica Moldova, chiar dacă am avut un potențial enorm, mă refer la oamenii noștri talentați și harnici, dezamăgiți de atâtea ori, cu regret, iar statul nostru așa și nu a mai devenit un model de succes, așa cum menționau la un moment dat partenerii noștri europeni.



De ce Republica Moldova nu a devenit o istorie de succes?



Tatiana Badan: Din păcate, nu a existat o responsabilitate față de cetățeni din partea clasei politice. Nu s-a dorit susținerea programelor de dezvoltare, am avut suficiente strategii bune de dezvoltare a țării care nu au fost realizate pentru că clasa politică nu și-a dorit acest lucru. Pe de altă parte, cetățenii au fost prea buni și le-au tot acordat votul de încredere, dar nu au cerut rapoarte privind activitatea acestora, astfel încât cei care nu meritau să nu se mai regăsească pe făgașul politic. În mare parte, la cârma statului avem unii și aceiași politicieni care așa și nu au înțeles care este rolul autorităților locale, nu sunt deschiși pentru cooperare cu autoritățile locale, nu au dorința de a comunica mai frecvent cu cetățenii. Aleșii poporului vin în sate doar în campaniile electorale, aduc câteva ziare, pachete și unele produse și fac foarte multe promisiuni deșarte. Cetățenii au obosit de aceste promisiuni și astfel ne-am pomenit cu o migrație catastrofală, cu pustietatea și sărăcia pe care o avem în satele și orașele noastre și, în general, în stat. Sigur că am putea schimba lucrurile, încă mai avem tineri, mai avem potențial, doar că este necesar ca clasa politică să facă o analiză amplă și să tragă concluziile de vigoare. Fiecare partid care vine la guvernare trebuie nu doar să ne promită marea și sarea, dar să-și asume anumite responsabilități, implementarea proiectelor și a reformelor necesare pentru dezvoltarea și democratizarea statului.



Spuneați că politicienii din Republicii Moldova așa și nu au înțeles care este rolul autorităților locale...



Tatiana Badan: Cred că aceasta a fost cea mai mare greșeală a tuturor guvernanților din acești 30 de ani, cu mici excepții. Nu s-a dorit de a înțelege rolul autorităților publice locale care, de fapt, sunt temelia unui stat dezvoltat. Nici nu s-a dorit un dialog permanent și instituționalizat cu autoritățile locale. Noi, autoritățile locale, suntem cele mai aproape de cetățeni, cunoaștem cel mai bine care sunt problemele comunităților, dar și în ce măsură un act normativ poate fi în favoarea sau defavoarea cetățenilor. Pe parcursul acestor aproape trei decenii am observat că mai multe acte normative care sunt aprobate de legiuitori nu sunt în favoarea dezvoltării. Noi, autoritățile publice locale, ne dorim să implementăm proiecte ce vor contribui la dezvoltarea economică a comunităților noastre și a statului, în general, dar ne este foarte greu, deoarece avem multe acte legislative deochiate, birocratice, care ne creează impedimente în modernizarea satelor și orașelor noastre. Rolul autorităților publice locale în acest proces este crucial, deoarece ele sunt cele care implementează legile aprobate la nivel central, iar guvernarea trebuie să se realizeze de jos în sus, nicidecum invers. În această perioadă de 29 de ani, aproape întotdeauna s-a încercat centralizarea puterii, nicidecum descentralizarea. E timpul să se înțeleagă că fără descentralizarea puterii centrale, fără o autonomie locală veritabilă, nu avem nicio șansă să ne dezvoltăm statul. Anume atunci când am fost auziți s-au produs și unele schimbări, deși a fost nevoie să insistăm foarte mult, acest lucru s-a datorat apariției CALM. De fapt, CALM este unica organizație democratică din Republica Moldova care a reușit să unească majoritatea autorităților publice locale și să promoveze interesele guvernării locale, ale cetățenilor. Noi am convins autoritățile centrale privind necesitatea descentralizării Legii finanțelor locale, a Fondului Rutier, să obținem dreptul de a schimba destinația terenurilor, etc. Poate este puțin, dar aceste rezultate se văd în toate comunitățile locale. Cred că greșeala mare a politicienilor noștri este că nu au acest dialog permanent cu reprezentanții APL și suntem văzuți cu ochi buni doar în campaniile electorale. Unora li se fac anumite promisiuni, altora li se oferă anumite proiecte politice, dar noi credem că toate fondurile statului trebuie să fie descentralizate pentru că toți cetățenii RM au dreptul să beneficieze de banii statului și sursele care există trebuie să fie repartizate corect, după anumite criterii clare, pe care să le cunoaștem cu toții.



Să înțelegem că în acești aproape treizeci de ani de independență anume datorită primarilor s-au schimbat la față mai multe sate și orașe...



Tatiana Badan: Dacă urmărim sondajele, vedem că autoritățile publice locale se situează pe locul doi la capitolul încredere, pe prima poziție fiind biserica. Cetățenii văd și prețuiesc efortul enorm pe care îl fac acestea cu posibilități limitate. Dacă ar exista mai multă descentralizare, mai multă autonomie locală, dacă am avea mecanisme și instrumente eficiente pentru soluționarea problemelor și implementarea proiectelor, sigur că mult mai multe lucruri s-ar schimba în acest stat. Avem marele noroc de lideri buni la nivel local care sunt foarte activi și accesează puținele fonduri și apeluri de proiecte lansate pentru comunitățile noastre. Cu bani puțini, dar cu multă muncă, dăruire și mobilizarea cetățenilor, autoritățile locale implementează proiecte în comunitățile noastre. Adevăratele schimbări le vedem la nivel local. Circulând prin localități vezi și de unde vin resursele, mai puține din partea statului și mai multe din partea partenerilor de dezvoltare. Drumul nostru este spre familia mare a UE care ne oferă această șansă de a ne moderniza statul și a dezvolta localitățile.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM