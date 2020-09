Vizualizări: 82

30 de primării noi au aderat la Programul Comunitatea Mea

Online, ZOOM, 21 Septembrie 2020 — Comunitatea Mea, programul principal al USAID Moldova în domeniul guvernării locale, își extinde rețeaua de comunități partenere. Treizeci de primării și comunități noi aderă, în această toamnă, la program pentru a beneficia de asistența Guvernului American. Scopul asistenței Programului Comunitatea Mea este de a fortifica capacitățile reprezentanților autorităților publice pentru a putea asigura o guvernare mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni.



În acest context, Programul Comunitatea Mea a organizat, pe data de 18 septembrie 2020, un eveniment online, de orientare și lansare oficială a colaborării cu noile APL-uri. În cadrul evenimentului, primarii și reprezentații autorităților locale au fost familiarizați cu oportunitățile de dezvoltare locală disponibile prin intermediul Programul Comunitatea Mea, pentru îmbunătățirea serviciilor publice și a infrastructurii locale, implicarea cetățenilor în activitatea primăriei, promovarea transparenței și creșterea veniturilor locale.



Directorul Programului Comunitatea Mea, Daniel Șerban, a felicitat primăriile finaliste și a apreciat entuziasmul autorităților locale din Moldova de a-și fortifica capacitățile și beneficia de asistență pentru îmbunătățirea guvernării locale. ”Programul Comunitatea Mea este despre oameni, despre cetățenii acestei țări, care pot beneficia de o guvernare locală mai bună, indiferent de etnie sau gen . Vreau să le urez mult succes tuturor primarilor și suntem convinși că vom face parteneriate solide, împreună cu fiecare dintre dumneavoastră” a specificat dl. Daniel Șerban.



Scott Hocklander, Directorului Misiunii USAID în Moldova, prezent la eveniment, a mulțumit tuturor primărilor pentru interesul de a beneficia de suportul USAID și fortifica democrația și guvernarea locală în Moldova. La rândul său, dl. Viorel Furdui, directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, unul dintre partenerii de bază ai Programului Comunitatea Mea, a adresat urări de felicitare tuturor primăriilor noi și a subliniat că va continua să colaboreze cu programul pentru a avansa reformele în domeniul descentralizării autorităților locale.



Mai mult decât atât, noile comunități au avut posibilitatea să preia din experiența primarilor de succes din cadrul programului, care au realizat progrese considerabile în implementarea instrumentelor inovatoare de guvernare locală și care derulează proiecte de infrastructură, cu susținerea financiară a USAID. Doamna Tatiana Badan, în calitatea sa de Președintă a Congresului Autorităților Locale din Moldova si de parteneră a programului în cadrul Rundei 2 de selectare, a menționat că Programul Comunitatea Mea este o oportunitate unică de îmbunătățire și creștere a capacităților administrative și financiare ale APL-urilor din țară. Totodată și dna Valentina Casian, primar al municipiului Strășeni, partnereră a programului în cadrul Runda 1 de selectare, a apreciat deschiderea programului spre sinergizarea și cooptarea de fonduri cu alți donatori, subliniind că doar prin eforturi comune, primăriile pot realiza proiecte mari și cu impact sustenabil.



Cele treizeci de primării noi au fost selectate în cadrului unui concurs competitiv, la care au participat peste 200 de APL-uri din toata Moldova. Comunitățile selectate vor beneficia de asistența programului în patru domenii majore de colaborare cum ar fi, (1) îmbunătățirea accesului și calității serviciilor publice, (2) implicarea cetățenilor în activitatea primăriei, (3) creșterea veniturilor locale și îmbunătățirea managementului financiar precum și (4) avansarea reformei de descentralizare.



”Suntem încântați că am fost selectați pentru Programul Comunitatea Mea. Nu a fost ușor și ne bucurăm mult ca am făcut față tuturor cerințelor și am fost acceptați. Este o oportunitate unică pentru primăria noastră și ne bucurăm că vom putea beneficia de instruiri, asistență și finanțare pentru a îmbunătăți serviciile comunale și astfel viața cetățenilor din comunitatea noastră” a menționat primarul com.Vărvăreuca, dna Olga Zabica.



Pentru mai multe detalii despre Programul Comunitatea Mea, accesați pagina de Facebook @ProgramulComunitateaMea.