A apărut nr. 2 (23) / 2020 al Buletinului Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democrație!”

— Din sumarul acestei ediţiei:• Cum au fost afectate persoanele cu dizabilități de pandemia COVID-19? – persoane cu diferite tipuri de dizabilitate relatează din experiențele și emoțiile sale din această perioadă.• ISTORII REALE: Fiind respinsă la peste 30 de interviuri de angajare ... Ludmila Ababei, oricum vrea să lucreze! – societatea în mare parte are o atitudine de respingere şi izolare faţă de persoanele cu dizabilități. Ludmila este hotărâtă ca la 1 noiembrie 2020 să meargă neapărat la alegeri, deoarece își dorește o schimbare acasă, în țara unde s-a născut!• Accesibilitate formală – sau trecerea de pietoni (Miorița, 1A) între viață și moarte pentru nevăzătorii și persoanele cu dizabilități locomotorii din sectorul Telecentru – În afară de gropi, drum stricat, borduri înalte, panouri și billboard-uri în mijlocul trotuarului, țevi, guri de canalizare neacoperite, persoanele cu nevoi speciale se află în pericol și pe multe treceri de pietoni din capitală. În incinta IP „Teleradio-Moldova” este amplasată o secție de votare, iar la 1 noiembrie 2020, mai multe persoane cu dizabilități vor parcurge această trecere de pietoni pentru a-și putea exercita dreptul la vot.• INTERVIU: Olga Leva, psiholog, CNIR „În pandemie, aplicațiile asistive ca Be My Eyes sau Cash Reader pot fi o soluție reală în ieșirea din impas”– Persoanele nevăzătoare se ciocnesc în timpul pandemiei cu dileme care sunt comune întregii populații, dar este adevărat că în cazul lor mai apar și provocări specifice datorită deficienței de vedere. Nevăzătorilor le este mai dificil să își asigure protecția, să reducă contactul cu alte persoane sau diferite suprafețe pentru că au deseori nevoie de însoțitor, iar orientarea în spațiu și alte acțiuni de rutină, de asemenea, implică atingerea a numeroase suprafețe (balustrade, perete, bare etc.).Acestea, dar şi alte articole, pot fi citite în această ediție a buletinului.Buletinul Informativ „Pro Accesibilitate! Pro Incluziune! Pro Democraţie!” este o publicaţie care apare începînd din anul 2015 şi care îşi propune să devină o tribună de lobby și advocacy al comunității persoanelor cu dizabilități și oferă tuturor celor interesaţi o imagine de ansamblu asupra necesităților speciale și a problemelor cu care se confruntă persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. Buletinul informativ îşi propune să faciliteze procesul de comunicare cu autorităţile şi societatea civilă pentru a spori gradul de accesibilitate, incluziune socială a persoanelor cu dizabilități, dar și pentru a promova un comportament pro-activ al acestora în viața comunitară.Pentru informații suplimentare: Victor Koroli, Director Proiect, +373 69252453, vkoroli@gmail.com Această publicație a fost finanțată de un grant oferit de Departamentul de Stat al SUA. Opiniile, constatările şi concluziile din publicație aparțin autorului şi nu reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al SUA.