Politica fiscală pentru anul 2021 – cu buldozerul peste autonomia locală sau lupul (Ministerul Finanțelor) părul își schimbă dar năravul ba!

7 Octombrie 2020 — În legătură cu publicarea de către Ministerul Finanțelor a politicii fiscale pentru anul 2021, constatăm că se atentează din nou asupra puținei democrații locale din Republica Moldova: 1. Autonomia locală, angajamentele internaționale din domeniu și interesele colectivităților locale sunt călcate in picioare ! A câta oară! În loc de descentralizare și consolidare a autonomiei locale promise se dorește o centralizare totală!



Aceasta este deja a 4-a tentativă de acest fel. Nu-i oprește nimic: nici Constituția, nici legea, nici decizia Curții Constituționale, nici nevoile colectivităților locale……nici simplul bun simț……Nimic!

Sunt promovate, în exclusivitate, interesele companiilor mari, în detrimentul APL și al mediului de afaceri mic/mijlociu. Înainte de aceasta, prin diferite legi, tot din contul bugetelor locale au scutit pe acești „săraci” de taxe și impozite locale, le-au dat cu titlu gratuit terenuri și edificii care aparțin APL -fără a compensa măcar un bănuț bugetelor locale.

Din acest moment, credibilitatea Ministerului Finanțelor, în calitate de instituție publică neutră, corectă și care trebuie să acționeze în interesul general al societății, s-a redus la ZERO!!! A devenit o filială și un simplu promotor al unor grupuri/asociații de interese destul de înguste și foarte concrete….

Toată deschiderea și așa-numitele consultări cu CALM au fost un bluf/mimare/formalitate pentru a pregăti lovitura și a-și atinge scopul : a mai umple pușculița „săracilor” din businessul mare din contul primăriilor si agenților economici mici.

În contextul reformei administrativ-teritoriale anunțate de Guvern, ce valoare au și cât costă așa-numitele consultări cu societatea civilă/APL, dacă nu se aude și nu se ia în considerație nimic?!!! Totul rămâne pe vechi: mimare și formalitate.

Ultimele iluziile și speranțe s-au spulberat definitiv. Unica metodă în acest caz rămâne….strada! Din păcate sau …….din fericire!

Cum spun unii dintre frații noștri vestici: a la guerre comme à la guerre!

To be continued!



Mai jos atașăm un comentariu cu detalii care rămân actuale privind o inițiativă similară a Ministerului Finanțelor, când folosindu-se de pandemie a încercat sa plafoneze taxele locale prin ordonanță de Guvern , care ulterior a fost declarată neconstituțională!



Viorel Furdui, director executiv al CALM



