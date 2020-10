Vizualizări: 66

Ministerul Finanțelor calcă în picioare autonomia locală și taie din veniturile bugetelor locale! Daca nu vor fi auzite, APL sunt gata să iasă la protest!

7 Octombrie 2020 — În pofida avertismentelor CALM, sub presiunea unor grupuri de interese, Ministerul Finanțelor a decis arbitrar și neîntemeiat să plafoneze taxele locale și să limiteze autonomia locală.



Prezentarea propunerilor pregătite pentru politica fiscală din anul 2021 de către Secretarul de Stat Dorel Noroc în cadrul unei întrevederi cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) a stârnit mai multe îngrijorări legate de o eventuală micșorare a veniturilor autorităților publice locale.



Deoarece în cazul taxei rutiere Ministerul Finanțelor intenționează să schimbe mecanismul de încasări la buget, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a amintit că potrivit legislației în vigoare, întreținerea și reparația drumurilor locale este o competență proprie a APL și este nevoie de o sursă de venit foarte clară pentru a o acoperi. „Pentru acest subiect este nevoie de o discuție separată, cu participarea tuturor actorilor interesați. Acum câțiva ani, când s-a decis finanțarea directă a drumurilor, au apărut premisele de a acoperi măcar în proporții minimale aceste goluri din bugetele locale. Distribuirea celor 50% din Fondul Rutier servesc această garanție, iar modificările propuse de Ministerul Finanțelor schimbă tot acest concept și principala problemă va fi de a garanta că sumele respective vor ajunge în bugetele locale și vor fi distribuite în mod obiectiv, așa cum s-a întâmplat în ultimii ani.” Potrivit lui Viorel Furdui schimbarea acestui mecanism va însemna o centralizare mai mare. „Temerea noastră este că bugetele locale nu vor primi sumele respective dacă la acest capitol nu vor exista niște reglementări foarte clare”, a punctat directorul executiv al CALM.



Făcând trimitere la intenția Ministerului Finanțelor de a anula unele taxe locale (cea de amplasare a publicității, pentru parcaj, etc), explicația autorităților centrale fiind că aceste taxe aduc venituri foarte mici (circa 3 milioane de lei pentru toate comunitățile locale), Viorel Furdui a afirmat că aceste modificări pot afecta bugetele unor localități care au venituri din aceste taxe. Directorul executiv al CALM a scos în evidență faptul că în cazul în care vor fi operate asemenea modificări, Legea prevede ca veniturile ratate să fie compensate din bugetul de stat.



Analizând o altă inițiativă a Ministerului Finanțelor, cea de anulare a facilității fiscale de 15% care se aplică în prezent atunci când impozitului pe bunurile imobiliare se achită până la 30 iunie, directorul executiv al CALM a opinat că în cazul taxelor și impozitelor locale și scutirile ar trebui să fie stabilite la nivel local. „Astfel autoritățile publice locale ar avea o politică fiscală proprie, lucru despre care vorbim de mai mulți ani”.



Cele mai multe dezbateri au fost la inițiativa de plafonare a taxelor locale. „Avem impresia că Ministerul Finanțelor alege cea mai simplă cale și că în acest caz cineva are anumite interese. Se insistă foarte mult asupra acestei plafonări, aceasta este deja a patra încercare, deși până în prezent nu avem un studiu relevant al problemei, în care să fie justificată această inițiativă, să fie prezentate cazuri concrete, motivele, ce fel de categorii de agenți economici au de suferit, etc. În baza unui asemenea studiu am putea să intervenim sistemic.” Directorul executiv al CALM a amintit că potrivit Constituției, treaba Ministerului este de a ajuta administrația locală prin elaborarea unor criterii exacte, a unor regulamente-tip de stabilire a taxelor locale, lucru care nu se întâmplă de mai mulți ani. „Avem 898 de primării, toate diferite după numărul de populație, mărimea bugetelor, dezvoltarea economică, relația APL-comunitate, cum vă închipuiți să stabiliți niște plafoane valabile pentru toate primăriile”, a întrebat Viorel Furdui. Directorul executiv al CALM a admis că unii primari ar putea accepta această plafonare, doar că în condițiile când ar avea alte resurse și ar exista un sistem financiar mai echilibrat.



Viorel Furdui a fost de părere că astfel primarii sunt învinuiți indirect de blocarea activității economice a mediului de afaceri, ceea ce nu este adevărat. „Poate sunt unele cazuri, dar ele sunt singulare și acestea trebuie analizate. Chiar și așa, plafonarea taxelor nu este soluția necesară. Dimpotrivă, această inițiativă va crea niște conflicte mai mari.”



Directorul executiv al CALM a constatat că Republica Moldova a avansat la unele capitole, inclusiv prin faptul că taxele locale nu sunt plafonate. „Ceea ce se propune acum este un salt înapoi”, a constatat expertul.



Viorel Furdui a propus inițierea unor discuții constructive cu reprezentanții mediului de afaceri, pentru că și antreprenorii sunt este interesați ca localitățile să se dezvolte, să aibă venituri suficiente, să aibă infrastructură corespunzătoare, etc.



În altă ordine de idei, directorul executiv al CALM a atras atenția asupra faptului că nu există nicio conexiune a politicii bugetar-fiscale cu angajamentele Republicii Moldova asumate față de partenerii externi, în special față de Consiliul Europei. „Sistemul de salarizare în APL rămâne destul de rigid. CALM a venit cu un șir de propuneri care nu afectează nici bugetul de stat, nici stabilitatea financiară, etc. Trebuie să dăm posibilitatea APL să soluționeze problemele pe intern. Noi pierdem specialiștii din APL și nu putem atrage buni profesioniști deoarece sistemul de salarizare este excesiv de centralizat.” Viorel Furdui a menționat că primăriile care au o anumită posibilitate financiară sunt puse pe același cântar cu primăriile care nu prea au venituri. „Ar trebui să dezlegăm mâinile APL la acest capitol, deoarece în scurt timp nu vom avea cu cine lucra”, a conchis expertul.



Serviciul de Comunicare al CALM