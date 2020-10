Vizualizări: 69

FEMEILE PRIMAR DE LA PRIMUL MANDAT AU PRELUAT BUNE PRACTICI ÎN CADRUL UNEI VIZITE VIRTUALE LA SĂRATA VECHE, FĂLEȘTI! EVENIMENTUL A FOST ORGANIZAT DE CALM ȘI UN WOMEN!

9 Octombrie 2020 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM), în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – (UN Women), a organizat o vizită de studiu online, pentru femeile primar la primul mandat, în comuna Sărata Veche, Fălești. Obiectivul evenimentului a fost de a consolida capacitățile femeilor primar, a relațiilor dintre acestea, facilitarea schimbului de experiență, crearea oportunităților de comunicare între femeile primar și promovarea intereselor lor.

În debutul evenimentului, specialista pe programe UN Women Svetlana Andrieș a menționat că experiența femeilor primar ajută la crearea noilor viziuni. „E bine să cunoaștem că la nivel local avem exemple de reușită. De asemenea, prin intermediul acestor vizite, chiar dacă virtuale, femeile primar au ocazia să creeze niște relații de prietenie, să știe că au la cine apela în caz de necesitate.”

Primarul localității Palanca, Ștefan Vodă, președintele Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM Larisa Voloh a constatat că deși virtuale, aceste vizite nu sunt mai puțin importante. „Ele ne ajută să ne inspirăm unele de la altele, să ne încurajăm și să ne susținem.” Larisa Voloh a declarat că prin asemenea experiențe ne convingem că printre noi există femei care scriu istorie, ceea ce ne ajută să recunoaștem că suntem o forță.

Gazda evenimentului Maria Galiț, primar la al patrulea mandat al comunei Sărata Veche, Fălești, președintele filialei CALM din acest raion a făcut o prezentare a celor trei sate pe care le administrează și a vorbit despre cele mai importante proiecte pe care le-a implementat pe durata activității sale în calitate de ales local. Femeile primar de la primul mandat au văzut în imagini cum a soluționat colega lor din Sărata Veche problemele gunoiștilor neautorizate din comunitate, a alimentării cu apă, reparația drumurilor, renovarea instituțiilor, etc. De asemenea, au fost prezentate etapele creării unui post de pompieri voluntari, a unei piețe agroalimentare, a indicatoarelor și tăblițelor cu denumirea străzilor din comună, etc.



Potrivit Mariei Galiț, fără implicarea cetățenilor în toate aceste procese, rezultatele nu ar fi fost cele scontate. „Am implementat și proiecte pe care nu am reușit să le consultăm minuțios cu consătenii noștri și am văzut că durabilitatea acestora nu este cea pe care ne-o dorim. A fost un proces de durată și anevoios de a-i convinge să se implice, dar ne bucurăm că majoritatea locuitorilor comunei au deja o poziție civică și fără ca să insistăm prea mult sunt parte a tuturor inițiativelor noastre.” În altă ordine de idei, femeile primar de la primul mandat au aflat care este rolul unui grup de acțiune locală (GAL), cum pot fi atrase investiții pentru susținerea agenților economici și antreprenorilor locali, asociațiilor, promovarea tradițiilor, etc. „ Ne dorim ca oamenii din comunitatea noastră să nu plece, iată de ce încercăm să îi ajutăm să își dezvolte potențialul aici, acasă”, a punctat Maria Galiț. Cu gândul la copiii care au rămas în grija buneilor sau a rudelor, primăria Sărata Veche a creat „Centrul pentru pregătire vocațională”. Astfel, cu fonduri oferite de Uniunea Europeană au fost dotate patru ateliere: de culinărie, artă fotografică, prelucrarea lemnului și robotică. „Am realizat un sondaj pentru a afla cu ce ar vrea să se ocupe copiii din comunitatea noastră în cadrul acestui Centru, iar rezultatele sunt mai mari decât ne-am fi așteptat”, a declarat Zinaida Mocanu, reprezentanta acestei instituții. În alt context, Maria Galiț a vorbit și despre acțiunile întreprinse de autoritățile locale din Sărata Veche pentru a diminua răspândirea infecției cu coronavirus.

Femeile primar de la primul mandat au avut mai multe întrebări pentru colega lor cu mai multă experiență, cum ar fi formarea taxei de salubrizare, modalitățile de scriere a proiectelor pentru dezvoltarea localităților, motivarea persoanelor din diasporă de a fi aproape de comunitatea natală, etc.

Primarul de Peresecina, Orhei Valentina Buzu a afirmat că fiind inspirată de femei primar precum Maria Galiț, Tatiana Badan sau Larisa Voloh a decis să își înainteze candidatura pentru această funcție. Evenimentul din 6 octombrie face parte din programul de consolidare a capacităților femeilor primar de la primul mandat, lansat de CALM, cu suportul Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – (UN Women) și este finanțat de Suedia. În contextul pandemiei, urmează alte patru vizite virtuale de studiu în localitățile în care femeile primar au demonstrat că pot produce schimbările pe care le așteaptă cetățenii.



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM.