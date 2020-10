Vizualizări: 58

Primarul de Sângerei Arcadie Covaliov: „Chemăm la respect actuala guvernare”

16 Octombrie 2020 — Primarul orașului Sângerei Arcadie Covaliov s-a arătat convins de faptul că unitatea primarilor nu va permite autorităților centrale să taie din veniturile locale.



„De când am devenit primar, la Sângerei nu a existat nicio plângere că am stabili taxe prea mari, cu excepția unui singur caz”, a declarat Arcadie Covaliov în cadrul ședinței Consiliului de Administrare al CALM.



Primarul a explicat că în 2019, atunci când a venit la primărie au fost ajustate taxele locale deoarece erau cam aceleași sumele pe care le achitau agenții economici mari și cei mici. „Avem un agent economic puternic, care produce inclusiv pentru export. Vă imaginați, suma impozitelor pe care le achita acesta era ca și în cazul proprietarului unei gherete. Am majorat taxa pentru el și acesta s-a plâns premierului în cadrul unei conferințe.”



Arcadie Covaliov presupune că în ajunul alegerilor prezidențiale cineva vrea să arate că este bun pentru oamenii de afaceri, chiar dacă aceștia nu au nicio pierdere cauzată de autoritățile locale. „De ce agenții economici de la noi nu se dezvoltă? Nu din cauza noastră, a celor care suntem la guvernare la nivel local, noi suntem mici. Mai bine guvernarea s-ar gândi la transferurile care vin de la centru în bugetele locale, pentru ca să avem autonomie și să putem crea condiții pentru cetățeni”, a afirmat primarul de Sângerei.



Arcadie Covaliov a menționat că inițiatorii plafonării/excluderii unor taxe locale încalcă flagrant legislația și Constituția Republicii Moldova. „Noi trebuie să fim împreună și cât mai rapid, într-o formă civilizată, să chemăm la respect actuala guvernare.”



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM