În cadrul unei noi întruniri cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, primarii au spus NU plafonării taxelor locale! Experții demonstrează că din cauza legislației învechite, APL din Republica Moldova nu pot să-și creeze o politică fiscală proprie și în

22 Octombrie 2020 — Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Programul Comunitatea Mea au organizat o sesiune de discuții online cu genericul: „Sistemul taxelor locale din Republica Moldova: între provocări și soluții". La evenimentul din 19 octombrie au participat circa 200 de primari, membri ai Consiliului de Administrare al CALM, reprezentanți ai Ministerului Finanțelor și ai Cancelariei de Stat, experți în domeniul politicilor fiscale și reprezentanți ai partenerilor de dezvoltare.



Toți primarii și experții CALM care s-au expus în cadrul evenimentului au atenționat asupra faptului că inițiativa Guvernului de a plafona și a exclude unele taxe locale va cauza prejudicii enorme bugetelor locale.



Președintele CALM Tatiana Badan a reiterat necesitatea restabilirii dialogului instituționalizat între CALM (asociație reprezentativă a autorităților locale) și Ministerul Finanțelor și cooperarea în vederea identificării soluțiilor ce ar spori veniturile locale și avansarea în domeniul descentralizării și consolidării autonomiei locale. „Autoritățile locale trebuie să fie consultate până la elaborarea unor asemenea proiecte și politici. Dacă dorim ca satele și orașele noastre să se dezvolte trebuie să ne conjugăm eforturile și să ținem cont de interesele și necesitățile de la nivel local."



Moderatorul evenimentului, directorul Programului Comunitatea Mea Daniel Șerban a afirmat că intenția a fost ca la acest eveniment să participe toate părțile implicate, astfel încât să se poată lua cele mai bune decizii. „Finanțat de USAID Moldova și implementat de IREX, Programul Comunitatea Mea va continua să susțină autoritățile publice locale și centrale în scopul avansării politicilor de descentralizare, inclusiv prin oferirea suportului analitic necesar și prin organizarea platformelor de discuții cu implicarea tuturor părților interesate, care să faciliteze formularea și aprobarea deciziilor informate și în baza evidențelor."



Expertul român Daniel Iustin Marinescu, care a colaborat cu echipa primăriei municipiului Chișinău în vederea stabilirii unui sistem de taxe și impozite locale, a făcut o analiză comparativă a sistemelor fiscale din România, Bulgaria, Slovacia și Republica Moldova. „În Republica Moldova, nivelurile impozitelor și taxelor locale nu sunt actualizate măcar cu rata inflației, valoarea de impozitare la bunurile imobile nu a fost revizuită din 2004, iar capacitatea APL de a crea o politică fiscală proprie este destul de limitată", a constat expertul.



„Comparativ cu Republica Moldova, impozitele pe proprietate aduc APL din cele trei state venituri mult mai mari, iar veniturile impozitelor și taxelor locale pot fi majorate cu până la 50%. Cei care au realizat creșteri de impozite stau mult mai bine la capitolul investiții", a punctat expertul.



De asemenea, Daniel Marinescu a scos în evidență faptul că în celelalte trei state reevaluarea bunului imobil se face o dată la 3-5 ani, iar amenzile date de autoritățile APL ajung în bugetele locale.



Pentru a crește veniturile comunităților locale, expertul român a venit cu mai multe recomandări, printre acestea fiind necesitatea actualizării măcar cu inflația cumulată din ultimii 4 ani a valorilor impozabile în cazul bunurilor imobile; stabilirea unei cote de impozitare de 0,25%; instituirea unui prim termen de plată a impozitului imobiliar cu opțiunea de plată integrală la 31.01/25.02., cu o bonificație de până la 15% (modificarea art. 281 și 282 din Codul Fiscal), astfel încât APL să aibă resurse în prima jumătate a anului pentru a demara proiecte de investiții etc.



Totodată, expertul român a propus să fie analizate opțiunile de descentralizare a competenței stabilirii gradului de finisare a construcțiilor; introducerea unor taxe locale pentru eliberarea certificatelor de urbanism, pentru eliberarea autorizației de construcție, a taxei de salubrizare etc.



Întrebat ce părere are despre riscul de a fi stabilite taxe prea mari, expertul a opinat că autoritățile publice locale nu pot exagera deoarece răspund în fața electoratului.



Viceprimarul municipiului Chișinău Inga Ionesii a reiterat că unitățile administrativ-teritoriale nu dispun de venituri suficiente și autoritățile publice locale trebuie să aibă dreptul să stabilească propriile politici fiscale și locale.



Secretarul de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Dorel Noroc a declarat că în cazul plafonării taxelor locale se caută un mecanism de tranziție care să nu afecteze autoritățile locale. De asemenea, oficialul a îndemnat primarii să se adreseze Curții Constituționale care să se expună dacă plafonarea impozitului pe bunul imobil este sau nu constituțională.



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui i-a mulțumit lui Daniel Marinescu pentru prezentarea studiului comparativ al sistemelor fiscale din România, Bulgaria, Slovacia și Republica Moldova, menționând că majoritatea recomandărilor expertului român sunt promovate de mai mulți ani de către CALM. În ceea ce privește îndemnul secretarului de stat ca APL să se adreseze la Curtea Constituțională, Viorel Furdui a amintit că Înalta Curte s-a expus asupra plafonării taxelor locale încă 2014. În acest context, directorul executiv al CALM a întrebat cine va răspunde sau va restitui pierderile de milioane de lei înregistrate atunci în bugetele locale, dar și cele care se vor înregistra în cazul în care noua tentativă a Guvernului va avea succes. Directorul executiv al CALM a afirmat că decizia Guvernului este neîntemeiată, atentează asupra autonomiei locale și autoritățile publice locale nu o vor accepta.



Serviciul de Comunicare al CALM



Discuțiile care au avut loc în cadrul evenimentului au fost înregistrate și sunt disponibile pe acest link:

https://irexorg.zoom.us/rec/share/r1lUGqUWQ7BtE__6pRcdpaSI3V4KgEj3pf9BkGu_uN36fLu-NNjjk-8WrMDy3Z9p.UccVZJAVqA7PZGwJ Parola: v^0!NpL=