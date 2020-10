Vizualizări: 47

Alte 10 inițiative locale vor fi susținute financiar în cadrul Programului de capacitare a consilierelor la primul mandat

23 Octombrie 2020 — Centrul CONTACT, în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women), anunță desemnarea suplimentară a 10 inițiative locale câștigatoare ca urmare a concursului lansat în cadrul Programului de capacitare a consilierelor la primul mandat. Astfel, în total 27 de inițiative locale, înaintate de consilierele la primul mandat, vor primi asistență financiară și mentorat în implementarea lor comunitară.



Mai multe orașe, comune și sate vor avea parte de staţii de așteptare a transportului public renovate, infrastructură dezvoltată, accesibilitate în cadrul instituțiilor publice, access îmbunătățit la serviciile acordate în instituţiile medico-sanitare publice, școli mai sigure în contextul COVID-19, zone de odihnă incluzive, parcări pentru biciclete, comune cu sisteme de salubrizare asigurate, acestea fiind doar repere din proiectele pe care consilierele la primul mandat vor da curând startul la implementare.



Începând cu luna iunie 2020, Centrul Contact implementează „Programul de capacitare a consilierelor la primul mandat” ce urmărește sporirea capacităților a 200 de consiliere locale și raionale în domeniul administrației publice locale, drepturilor omului și egalității de gen.

Timp de câteva luni, consilierele au urmat un șir de instruiri focusate pe îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul sistemului de funcționare a administrației publice locale, formării bugetelor locale sensibile la dimensiunea de gen și drepturile omului, atragerea de fonduri pentru inițiative comunitare, comunicare și discurs public etc., având ca exercițiu practic identificarea unei probleme locale și dezvoltarea unui plan de rezolvare a acesteia.



Ca urmare a cursurilor teoretice și prezentării rezultatelor activităților practice ale participantelor, Centrul Contact, în parteneriat cu UN Women și cu susținerea financiară a Suediei, a anunțat un concurs de finanțare a celor mai bune inițiative locale.



La concurs au fost înregistrate peste 70 de inițiative locale înaintate de participantele Programului, iar în rezultatul evaluării acestora, comisia de selecție a numit cele 27 inițiative câștigătoare. Inițiativele selectate urmează a fi implementate până la sfârșitul anului 2020.



Finalistele celei de-a doua runde sunt:



1. Clavdia Boghiu, Fîntîna Albă,com. Parcova, Edineţ -„O bancă pentru fiecare” – loc de popas și recreere în localitățile Parcova și Fîntîna Albă



2. Mocanu Angela, Ciorba Victoria, Ursu Victoria, Gribineţ Ludmila, Morari Valentina

Floreni, Anenii Noi, - Prevenirea contaminărilor Covid-19 la şcoala din Floreni



3. Sanduleac Angela, Dănceni, Ialoveni - Femei implicate – comunitate dezvoltată



4. Elena Bordianu, Mun. Bălți - „O FEMEIE pe ALEE”



5. Cocu Aliona, Ialoveni, Țipala - „Foișorul speranței”



6. Medvițchi Elena, Drujba, com. Hîrcești, Ungheni - Amenajarea terenului sportiv din comună



7. Miron Veronica, Andrușul de Sus, Cahul - Reconstrucția și amenajarea fîntînii de la intrarea în sat



8. Lungu Diana, Șendrea Natalia, or. Căinari, Căușeni - Căinari fără plastic



9. Loghin Veronica, Bălășești, Sîngerei - Bicicleta - sport și sănătate!



10. Яланжи Марина, Баурчи, Чадыр-Лунгского района - Благоустройство парковой зоны в центре села.



Programul de capacitare a consilierelor este implementat de Centrul CONTACT în parteneriat cu Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia. Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al Organizației Națiunilor Unite sau al donatorului.