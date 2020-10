Vizualizări: 48

Au învățat activismul implicându-se. Povestea a trei lideri comunitari și cum reușesc să-și motiveze semenii

23 Octombrie 2020 — Avem nevoie de oameni activi, care să fie capabili să dezvolte comunitatea – cu acest deziderat a pornit în comunități Centrul Contact, fiind ferm convins că liderii de comunități sunt cei care pot aduce cu adevărat schimbarea. Astfel, 60 activiști au fost selectați și instruiți în cadrul Proiectului „Academia Liderului Comunitar", finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer, prin intermediul Programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova". Ulterior, inițiativele a 20 dintre participanți au fost selectate pentru finanțare și implementare în localitățile acestora.





Profesoara cu spirit civic



Viorica Vulpe este profesoară de istorie și educație civică în satul Pepeni, raionul Sîngerei, însă, fiind o fire foarte dinamică, a schimbat de-a lungul anilor mai multe profesii. A fost inginer la serviciul antigrindină, a activat în cadrul Consiliului Raional Sângerei și a reușit să fondeze un muzeu în satul natal. Vocația de pedagog și-a spus mereu cuvântul și fiind o lideră în comunitate, a căutat schimbarea nu doar în școală, dar în întreaga localitate. De ceva ani, Viorica Vulpe aduce inovația la lecțiile sale grație tehnologiilor informaționale, dotările fiind posibile grație mai multor proiecte inițiate de ea în liceul din localitate. Acum vrea să le dea o motivație în plus elevilor și adulților din sat, pentru a scoate la rampă problemele localității și a găsi împreună soluții.



„Mereu mai e nevoie de lucrat la spiritul civic al cetățenilor din comună. Cu toții suntem preocupați și grăbiți, dar în afară de cadrele didactice din liceu, nu se ocupă nimeni de problema dată. Elevii sunt adesea pasivi, părinții lor la fel nu se implică și cercul devine închis. Probleme în comunitate însă avem destule și numai prin implicare, vom impulsiona dorința aceasta de dezvoltare a tuturor. Sunt absolut sigură că va crește și calitatea vieții noastre, dar și reuşita şcolară la o parte din elevi”, crede Viorica Vulpe.



Prin intermediul proiectului „Academiei Liderului Comunitar”, participanta va desfășura în comună mai multe traininguri menite să-i ajute pe tineri și adulți să progreseze multilateral, să-și dezvolte abilitățile și cunoștințele civice, dar și logica, discursul oral și gândirea prin prisma soluțiilor.

„Am aplicat la acest proiect deoarece din start mi s-a părut captivant. Sunt o fire care primește ideile deosebite și mă ghidez de principiul studierii pe întregul parcurs al vieții. O altă cauză a fost extinderea cunoștințelor și realizarea unor schimbări benefice în comunitatea în care trăiesc. Anume aceste lucruri ni le-a oferit Academia Liderului Comunitar. Doar e regretabil faptul că pandemia nu ne-a permis să activăm față în față”, ne-a mai declarat Viorica Vulpe.



Femeile Active pot muta munții din loc



Svetlana Busuioc este antreprenoare în orașul Cahul, iar dorința de implicare și coagulare a femeilor din regiune era demult printre planurile sale de activitate. Academia Liderului Comunitar i-a oferit oportunitatea de a aduce femeilor mai multe instrumente decizionale la mână și a le impulsiona să fie mai active în comunitățile lor. Este implicată de câțiva ani în cadrul „Pas cu Pas” regiunea sud, iar de circa un an, este și preşedinta Asociaţiei Obşteşti „Active Women”, Svetlana a câștigat un proiect în cadrul Centrului Contact prin care va desfășura o serie de ateliere de instruire, în care vor fi implicate femeile pentru mai multă activitate în procesele decizionale. „La Academia Liderului Comunitar vom continua practic această implicare a femeilor în problemele comunității, instruindu-le asupra formării și implementării bugetului în cadrul nivelului administrativ local I. Aceasta va fi o modalitate prin care activistele vor putea ulterior scrie propriile proiecte comunitare, stimulând nivelul de incluziune a tuturor categoriilor de cetăţeni”, ne spune Svetlana.



Antreprenoarea își dorește cât mai multe semene implicate în regiune, așa ca problemele comunităților, fie ele și cele mai mici, să-și găsească soluții imediate și eficiente, cu eforturi comune. „Prin eforturi comune și cu sprijinul autorităților locale am reușit anul trecut să colectăm fonduri, haine și jucării, dar și să implicăm agenți economici locali și naționali în perioada sărbătorilor de iarnă. Am reușit să ducem daruri pentru copii de la centrul maternal și din asistența parentală profesionistă, pe cei mici i-am asigurat timp de o lună cu alimentație artificială, iar celor mai mari le-am putut oferi jucării, încălțăminte și îmbrăcăminte. De asta mergem acum pe instruire – ca femeile care vor deprinde scrierea proiectelor să aduce echipe proprii – mici, dar cu spor mare, iar astfel să crească numărul de femei active din toate domeniile: educație, medicină, antreprenoriat... Implicarea activă a femeilor în procesele decizionale din municipiul Cahul ne poate aduce doar beneficii”, crede Svetlana Busuioc.



Activismul se educă din băncile școlii



Laurențiu Mutruc este student deja și se poate mândri că pune umărul la dezvoltarea capitalei de nord a țării – orașul Bălți. Acolo, tânărul a inițiat mai multe acțiuni în cadrul mișcării globale „Friday For Future” care au drept scop sporirea nivelului de conștientizare a problemelor de mediu și de implicare, participare civică a tinerilor. Împreună cu alți semeni, și-a propus să motiveze tinerii în implicarea lor în problemele de mediu din municipiu.



„Vrem ca ideile și problemele tinerilor din comunitate să ajungă mai rapid la autoritățile publice locale. Noi constituim şi instruim un grup de inițiativă, format din tineri, care vor monitoriza activitatea APL în sensul respectării, acţionării revendicărilor de mediu înaintate. La fel, vom organiza și activități de colectare selectivă a plasticului şi hârtiei în tot orașul, ne vom implica în chestionarea locuitorilor, în diferite studii sociale ce țin de mediu, plantare de copaci, dar și alertarea autorităților despre anumite probleme, la necesitate: prin petiții, proteste pașnice etc”, ne explică Laurențiu.



Toate aceste activităţi vor fi întreprinse într-o campanie de informare și sensibilizare la tematica problemelor de mediu din Bălți. Tinerii însă merg mai departe și își doresc ca acțiunile lor să fie replicate și de alți cetățeni activi ai orașului.



„Prin această campanie provocăm locuitorilor municipiului Bălţi, în deosebi tinerii, să acţioneze în diferite modalităţi, astfel sporind şi nivelul de participare civică în comunitate. Lipsa de canalizare a circa o pătrime din municipiu și lipsa totală a sortării deșeurilor sunt cele mai stringente probleme cu care ne confruntăm. La fel, ne-am propus să sensibilizăm autoritățile cu privire la amenajarea și îngrijirea spațiilor verzi din municipiu. Pe tineri îi îndemnăm să se implice, pornind de la ei. Se pot alătura inițiativei noastre, completând formularul de pe pagina de Facebook a grupului, pot să sorteze, să strângă, să nu arunce, să atragă atenția și altora despre poluarea mediului – schimbarea pornește de la fiecare dintre noi”, ne asigură Laurențiu Mutruc.



Cele 20 de inițiative selectate urmează a fi implementate de liderii comunitari în perioada octombrie 2020-februarie 2021. Printre aceste inițiative se regăsesc proiecte de amenajarea terenurilor, instruiri, activități comunitare de sensibilizare sau informare activă, crearea terenurilor de joacă, a muzeului localității sau salubrizări în diverse locații.

