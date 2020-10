Vizualizări: 59

Șeful Delegației UE în Republica Moldova Peter Michalko: „CALM este o asociație respectată la nivel european, reprezintă APL din Republica Moldova și trebuie să fie un partener important pentru autoritățile de la nivel central"

28 Octombrie 2020 — În cadrul unei vizite întreprinse la CALM, Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova Peter Michalko a vorbit despre programele UE destinate localităților din Republica Moldova și a subliniat că Congresul Autorităților Locale are capacități pentru a contribui cu viziune și expertiză la toate schimbările ce vizează autoritățile locale din statul nostru și trebuie să se asigure că modelele aplicate vor fi cele mai potrivite pentru dezvoltarea de la nivel local, acolo unde trăiesc oamenii.



Care sunt concluziile Dvs după întrevederea cu primarii din cadrul CALM?



Peter Michalko: Este important ca viețile oamenilor să fie îmbunătățite acolo unde ei trăiesc, acestea sunt localitățile Republicii Moldova. În fiecare dintre ele oamenii merită și au dreptul să vadă perspectiva unei vieți mai bune pentru ei și familiile lor. Am auzit de la membrii CALM-ului care sunt problemele actuale și cum pot fi acestea soluționate, inclusiv cu susținerea Uniunii Europene, dar și cu implementarea standardelor actuale în statele UE ce vizează autoritățile locale și rolul lor în dezvoltarea localităților. Vom continua acest dialog pe care îl avem de mai mulți ani, de la începutul mandatului meu în Republica Moldova.



Primarii și-au expus îngrijorările legate de intenția Guvernului de a exclude și a plafona unele taxe locale și riscul de a rămâne fără resurse importante în bugetele locale...



Peter Michalko: Este important ca toate schimbările să fie adoptate în cadrul unui proces de consultare, în care trebuie să participe Congresul Autorităților Locale din Moldova, în calitate de reprezentant al autorităților locale din întreaga țară, dar și de partener al autorităților de la nivel central. Numai în acest mod pot fi identificate soluții viabile, care vor contribui la dezvoltarea adecvată de la nivel local.



Care sunt obiectivele pe care le trasați atunci când vă propuneți să vizitați o localitate sau alta din Republica Moldova?



Peter Michalko: Ne dorim să vedem cum sunt realizate proiectele prin care susținem oamenii din localitățile Republicii Moldova. Ca să putem fi de ajutor, în calitate de reprezentant al Uniunii Europene, este important să înțeleg care sunt necesitățile de la nivel local. Există și necesitatea de a informa cetățenii despre ce reprezintă asistența din partea Uniunii Europene și cum aceasta aduce beneficii pentru locuitorii din Republica Moldova. De la începutul mandatului meu am călătorit prin întreaga țară și voi continua să fac acest lucru, sigur că respectând regulile de protecție din timpul pandemiei. Cu toate acestea, pandemia nu ne-a stopat activitatea dimpotrivă, am intensificat-o pentru a susține cetățenii. Ne-am dorit să fim de ajutor și am adus mai multe loturi de asistență, de material protector. În afară de aceasta și acum realizăm mai multe programe de dezvoltare locală. Unul dintre ele începe acum și este destinat comunităților locale: EU4 Moldova (Uniunea Europeană pentru Moldova). Prin intermediul acestui program vom oferi posibilitatea localităților să poată să construiască sau să renoveze infrastructura și să susțină dezvoltarea economică locală. Continuăm și cu alte inițiative, precum este programul LEADER care susține grupurile de acțiune locală. În cadrul acestui program simțim un val de entuziasm și de energie din zonele rurale. Sunt mai multe proiecte în cadrul programului LEADER și chiar dacă poate nu sunt atât de mari din punct de vedere al volumului financiar, ele sunt necesare pentru schimbarea vieților oamenilor, a realităților din localitățile Republicii Moldova.



Care este rolul CALM în acest proces de dezvoltare a localităților?



Peter Michalko: Congresul Autorităților Locale din Moldova trebuie să fie un partener important pentru autoritățile de la nivel central deoarece reprezintă autoritățile locale atât în Republica Moldova, cât și la forurile europene și este o asociație respectată la nivel european. CALM are și capacități pentru a contribui cu viziune și expertiză la toate schimbările care vizează autoritățile locale din Republica Moldova și trebuie să se asigure că modelele aplicate vor fi cele mai potrivite pentru dezvoltarea de la nivel local, acolo unde trăiesc oamenii. Vreau să subliniez că societatea și procesul de luare a deciziilor în Uniunea Europeană sunt construite după principiul subsidiarității. La nivel local se decide ce e potrivit pentru nivelul local și numai în cazul unor chestiuni mai complexe deciziile se iau la nivel mai înalt, regional sau central. Acest lucru este valabil și la administrarea resurselor, deoarece împreună cu competențe și responsabilități, trebuie să existe și o bază de resurse pe care autoritățile locale trebuie să le aibă.



Vă mulțumim!



Ana Moraru, Serviciul de Comunicare al CALM