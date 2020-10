Vizualizări: 42

Alesele locale de la primul mandat învață din experiența președintelui CALM Tatiana Badan!

30 Octombrie 2020 — La 27 octombrie, alesele locale de la primul mandat au întreprins o vizită de studiu virtuală la Selemet, Cimișlia, acolo unde de 17 ani la cârma localității este Tatiana Badan, președinte al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Evenimentul a avut loc la inițiativa CALM și Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor – (UN Women) și are ca obiectiv consolidarea capacităților femeilor primar de la primul mandat și facilitarea comunicării dintre ele.

Elena Rațoi, analistă programe UN Women a mulțumit aleselor locale pentru că au găsit timp să participe la acest eveniment, dar și partenerilor de la CALM pentru efortul de a susține femeile primar. „Sondajele ne arată că în localitățile în care administrează femeile, cetățenii au o implicare mai mare în activitatea comunității și o încredere mai mare în APL.”

Tatiana Badan activează de 30 de ani în APL, iar prima vizită întreprinsă în calitate de ales local a fost la Zberoia, Nisporeni, acolo unde era primar Nadejda Darie (în prezent secretar general al Rețelei Femeilor Primar din cadrul CALM). „Am fost impresionată de modul de organizare a cetățenilor pentru a realiza lucruri importante pentru comunitate și mi-am dorit și eu să implementez aceleași practici.”



Potrivit Tatianei Badan, este foarte important să învățăm unii de la alții, indiferent de câte mandate de primar avem. „Funcția de primar este una nobilă, dar foarte responsabilă. Încerc să fiu alături de toți cetățenii, să le ascult păsul și să îi ajut în măsura posibilităților. Fără solidaritatea oamenilor din comunitate, a echipei primăriei și a tuturor primarilor nu avem cum să reușim”.



Tatiana Badan a făcut o prezentare a localității și le-a îndemnat pe colegele sale să folosească orice oportunitate care este în beneficiul cetățenilor. „În primul mandat nu am reușit să câștig proiecte mari, dar am asigurat locuitorii din Selemet cu ochelari și au putut beneficia de consultații la medicii din Chișinău.”



Fiind mereu un ales local independent, dar și un promotor al autonomiei locale, Tatiana Badan nu a fost susținută de Consiliul raional sau de către autoritățile centrale. Totuși, acest lucru nu a descurajat-o, dimpotrivă, a motivat-o să identifice alte oportunități de a aduce schimbarea în localitatea sa.

Treptat, cu mult efort, Tatiana Badan reușește să renoveze grădinița din localitate care până în 2009 nu a funcționat, să construiască o cantină socială, un centru social pentru copiii cu dizabilități și cei din familii social-vulnerabile, o baie socială, să creeze un serviciu de pompieri voluntari și să aducă o autospecială în localitate, să renoveze Căminul Cultural și alte edificii din localitate și poate, cel mai important, să unească băștinașii, indiferent de țara în care și-au regăsit aceștia rostul.

Selemet este prima localitate din Republica Moldova care în 2004 creează o asociație de băștinași și o bază de date a tuturor celor care au plecat peste hotare.

„Primul proiect realizat cu suportul băștinașilor plecați a fost amenajarea cimitirului și construcția unui gard de 600 de metri. Am rămas impresionată de faptul că într-o singură lună am acumulat 380 mii de lei.” Pentru a sensibiliza oamenii plecați și pentru a-i motiva să participe la schimbările pe care și le propun APL și cetățenii din sat, Tatiana Badan a pus accent pe transparență, credibilitate și dialog. Un alt element important este implicarea tinerilor în activitățile din comunitate și apropierea acestora de autoritățile locale. „Astfel, chiar dacă ei vor mai crește și vor pleca, neapărat vor reveni cu drag la baștină și vor încerca să fie utili pentru localitatea de unde au plecat.”

Din 2017, când datorită efortului făcut de CALM a fost descentralizat Fondul Rutier și în bugetul satului Selemet au început să ajungă resurse pentru reparația drumurilor, lucru nemaiîntâlnit până atunci. „În bugetele locale trebuie să avem bani și pentru ca copiii din sate să aibă posibilitatea să practice sportul. Noi reușim cu greu să întreținem echipa de fotbal Spartanii Selemet și iarăși avem noroc de susținerea băștinașilor care sunt pasionați de fotbal și văd că această echipă duce faima Selemetului în țară și peste hotare.”

Festivalul iProsop este o altă carte de vizită a localității Selemet, eveniment organizat doar pe entuziasm, din dorința de a promova tradițiile vechi și frumusețea țesutului manual. Tatiana Badan e mândră de faptul că acum câțiva ani, circa 40 de aleși locali din diverse localități ale Republicii Moldova au participat la acest festival și s-au prins într-o horă a primarilor. „Vă așteptăm cu drag la Selemet și suntem deschiși să vă susținem. De asemenea, trebuie să cunoașteți că experții din cadrul CALM vă vor oferi soluții la problemele care apar în procesul Dvs de muncă.”



Participantele la eveniment au adresat mai multe întrebări privind modalitățile de motivare a băștinașilor, dar și ce vizează activitatea APL și au afirmat că după asemenea discuții rămân cu un izvor nesecat de idei, iar experiența Tatianei Badan le dă încredere că vor reuși.



Această vizită de studiu virtuală face parte din cadrul programului de consolidare a capacităților aleselor locale de la primul mandat și a devenit posibilă grație CALM, cu susținerea Entității Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și finanțat de Suedia.



Serviciul de Comunicare al CALM